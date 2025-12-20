Te se örülnél neki: ez a valaha volt legrosszabb karácsonyi ajándék, amit adhatsz

Ha azon gondolkozol, hogy meglepetésként egy kiskutyát vagy kiscicát ajándékozol a gyermekednek, várj egy picit. Mutatjuk, miért a legrosszabb karácsonyi ajándék!

Ne legyen a kutya karácsonyi ajándék: nagy meglepetés, még nagyobb felelősség! / Fotó: T.Vyc / Shutterstock

Egy háziállat komoly felelősséggel jár, ezért fontos, hogy jól átgondoljuk készen állunk-e az elköteleződésre.

A háziállat fajtájának kiválasztásánál több szempontot is mérlegelnünk kell.

A karácsonyi szezon nem megfelelő alkalom egy négylábúnak a környezetváltozásra.

A háziállat érkezése előtt minden szükséges eszközt és holmit is be kell szerezni.

A legrosszabb karácsonyi ajándék: négylábú a fa alatt

A háziállat karácsonyra nem a legjobb ötlet. Lehet, hogy egy ideje nyúz vele, hogy szeretne cicát vagy egy kutyát, de ez még nem garancia arra, hogy valóban készen áll a gondozására és életed legrosszabb ajándéka is lehet.

Felelős állattartás

Egy kisállat teljesen megváltoztatja a mindennapokat. Ott van a napi rutin. Ki fogja etetni? Ki viszi majd sétálni? Ki fogja nevelni, kutyaiskolába vinni? Vagy ki fogja a cica almot takarítani? Az állattartás pénzügyi oldala sem elhanyagolható. Az oltások, bolha- és kullancs elleni szerek, táp, játékok, fekhely, póráz, alom, és ha netán betegség jön, gyógyszerek, kezelések. És ne feledkezzünk meg az ivartalanításról sem, hiszen ez is hozzátartozik a felelős állattartáshoz. Ezek mind komoly kiadások és hosszú távú elköteleződést kíván.

Gondoljunk arra is, hogy a gyerekek eleinte nagyon lelkesek azzal kapcsolatban, hogy majd ők gondoskodnak a kisállatról, ám sok esetben gyorsan elmúlik a kezdeti lendület. Gyakran az ő életük is zsúfolt: iskola, barátok, sport, hobbik. Aztán a mindennapi felelősség végül a szülőkre marad.

Válaszd a megfelelő állatot, ha tényleg készen álltok

Ha a családi beszélgetések és az átgondolt döntés után úgy érzitek, tényleg itt az ideje egy állatnak, fontos, hogy megfelelően válasszatok. Ha eddig nem szerettetek kirándulni vagy futni, egy nagy mozgásigényű kölyökkutya óriási teher lesz.

Sok esetben jobb választás egy felnőtt, nyugodtabb kutya, aki már átesett a kölyökkori bohóckodáson, mint egy energikus, mindenre kíváncsi kölyök. Érdemes körülnézni menhelyeken is: ott is rengeteg állat vár szerető gazdira.