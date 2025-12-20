Te se örülnél neki: ez a valaha volt legrosszabb karácsonyi ajándék, amit adhatsz

Ha azon gondolkozol, hogy meglepetésként egy kiskutyát vagy kiscicát ajándékozol a gyermekednek, várj egy picit. Mutatjuk, miért a legrosszabb karácsonyi ajándék!
A háziállat karácsonyra nem a legjobb ötlet. Lehet, hogy egy ideje nyúz vele, hogy szeretne cicát vagy egy kutyát, de ez még nem garancia arra, hogy valóban készen áll a gondozására és életed legrosszabb ajándéka is lehet.
Egy kisállat teljesen megváltoztatja a mindennapokat. Ott van a napi rutin. Ki fogja etetni? Ki viszi majd sétálni? Ki fogja nevelni, kutyaiskolába vinni? Vagy ki fogja a cica almot takarítani? Az állattartás pénzügyi oldala sem elhanyagolható. Az oltások, bolha- és kullancs elleni szerek, táp, játékok, fekhely, póráz, alom, és ha netán betegség jön, gyógyszerek, kezelések. És ne feledkezzünk meg az ivartalanításról sem, hiszen ez is hozzátartozik a felelős állattartáshoz. Ezek mind komoly kiadások és hosszú távú elköteleződést kíván.
Gondoljunk arra is, hogy a gyerekek eleinte nagyon lelkesek azzal kapcsolatban, hogy majd ők gondoskodnak a kisállatról, ám sok esetben gyorsan elmúlik a kezdeti lendület. Gyakran az ő életük is zsúfolt: iskola, barátok, sport, hobbik. Aztán a mindennapi felelősség végül a szülőkre marad.
Ha a családi beszélgetések és az átgondolt döntés után úgy érzitek, tényleg itt az ideje egy állatnak, fontos, hogy megfelelően válasszatok. Ha eddig nem szerettetek kirándulni vagy futni, egy nagy mozgásigényű kölyökkutya óriási teher lesz.
Sok esetben jobb választás egy felnőtt, nyugodtabb kutya, aki már átesett a kölyökkori bohóckodáson, mint egy energikus, mindenre kíváncsi kölyök. Érdemes körülnézni menhelyeken is: ott is rengeteg állat vár szerető gazdira.
Még ha meg is találjátok a tökéletes állatot, a karácsonyi időszak nem a legalkalmasabb arra, hogy hazavigyétek. Gondolj csak bele: rokonlátogatások, utazások, zaj, idegen emberek.
Ráadásul ajándékok mindenütt, csillogó díszek, szalagok, papírok, apró játékok hevernek a földön. Egy kölyök számára ezek mind veszélyes dolgok. A legrosszabb, ami történhet, hogy az első éjszakát az állatkórház sürgősségi osztályán töltitek, mert a kutyus vagy cica félrenyelt valamit.
Ha tényleg szeretnél új háziállatot, készülj fel rá úgy, mint egy kisbaba érkezésére. Szerezz be minden szükséges holmit előre: tálak, fekhely, alom, póráz, nyakörv, játékok. Fontos, hogy legyen az állatnak egy nyugodt, biztonságos kuckója, ahová visszavonulhat, ha túl sok neki az új élmény.
Ha a gyerekek már régóta nyaggatnak, hogy szeretnének kiskutyát, jó megoldás, ha először eljártok egy állatmenhelyre, ahol lehetőség van sétáltatni kutyusokat. Ezzel nemcsak a négylábúaknak tesztek jót, de a gyerekek is megtapasztalják egy kicsit, milyen érzés egy állatról gondoskodni. Aztán ki tudja, lehet, hogy éppen ott találjátok meg álmaitok kutyáját!
Ezért ne adj soha kiskutyát ajándékba:
