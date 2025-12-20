Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Te se örülnél neki: ez a valaha volt legrosszabb karácsonyi ajándék, amit adhatsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 10:15
Tudod, van olyan meglepetés, ami elsőre tökéletesnek tűnik, de mi van akkor, ha pont ez az, ami később gondot okoz? Nézzük meg, melyik a legrosszabb karácsonyi ajándék!
Porosz Viktória
Ha azon gondolkozol, hogy meglepetésként egy kiskutyát vagy kiscicát ajándékozol a gyermekednek, várj egy picit. Mutatjuk, miért a legrosszabb karácsonyi ajándék!

Golden retriver kutya karácsonyi ajándékba
Ne legyen a kutya karácsonyi ajándék: nagy meglepetés, még nagyobb felelősség! / Fotó: T.Vyc /  Shutterstock 
  • Egy háziállat komoly felelősséggel jár, ezért fontos, hogy jól átgondoljuk készen állunk-e az elköteleződésre.
  • A háziállat fajtájának kiválasztásánál több szempontot is mérlegelnünk kell.
  • A karácsonyi szezon nem megfelelő alkalom egy négylábúnak a környezetváltozásra.
  • A háziállat érkezése előtt minden szükséges eszközt és holmit is be kell szerezni.

A legrosszabb karácsonyi ajándék: négylábú a fa alatt

A háziállat karácsonyra nem a legjobb ötlet. Lehet, hogy egy ideje nyúz vele, hogy szeretne cicát vagy egy kutyát, de ez még nem garancia arra, hogy valóban készen áll a gondozására és életed legrosszabb ajándéka is lehet.

Felelős állattartás

Egy kisállat teljesen megváltoztatja a mindennapokat. Ott van a napi rutin. Ki fogja etetni? Ki viszi majd sétálni? Ki fogja nevelni, kutyaiskolába vinni? Vagy ki fogja a cica almot takarítani? Az állattartás pénzügyi oldala sem elhanyagolható. Az oltások, bolha- és kullancs elleni szerek, táp, játékok, fekhely, póráz, alom, és ha netán betegség jön, gyógyszerek, kezelések. És ne feledkezzünk meg az ivartalanításról sem, hiszen ez is hozzátartozik a felelős állattartáshoz. Ezek mind komoly kiadások és hosszú távú elköteleződést kíván.

Gondoljunk arra is, hogy a gyerekek eleinte nagyon lelkesek azzal kapcsolatban, hogy majd ők gondoskodnak a kisállatról, ám sok esetben gyorsan elmúlik a kezdeti lendület. Gyakran az ő életük is zsúfolt: iskola, barátok, sport, hobbik. Aztán a mindennapi felelősség végül a szülőkre marad.

Válaszd a megfelelő állatot, ha tényleg készen álltok

Ha a családi beszélgetések és az átgondolt döntés után úgy érzitek, tényleg itt az ideje egy állatnak, fontos, hogy megfelelően válasszatok. Ha eddig nem szerettetek kirándulni vagy futni, egy nagy mozgásigényű kölyökkutya óriási teher lesz.

Sok esetben jobb választás egy felnőtt, nyugodtabb kutya, aki már átesett a kölyökkori bohóckodáson, mint egy energikus, mindenre kíváncsi kölyök. Érdemes körülnézni menhelyeken is: ott is rengeteg állat vár szerető gazdira.

Karácsony napja nem a legjobb időzítés

Még ha meg is találjátok a tökéletes állatot, a karácsonyi időszak nem a legalkalmasabb arra, hogy hazavigyétek. Gondolj csak bele: rokonlátogatások, utazások, zaj, idegen emberek.

Kölyökkutya karácsonyi ajándékba
Egy kölyök állatnak nyugalomra van szüksége, hogy megszokja új otthonát / Fotó: Roman Milavin /  Shutterstock 

Ráadásul ajándékok mindenütt, csillogó díszek, szalagok, papírok, apró játékok hevernek a földön. Egy kölyök számára ezek mind veszélyes dolgok. A legrosszabb, ami történhet, hogy az első éjszakát az állatkórház sürgősségi osztályán töltitek, mert a kutyus vagy cica félrenyelt valamit.

Készüljetek fel előre

Ha tényleg szeretnél új háziállatot, készülj fel rá úgy, mint egy kisbaba érkezésére. Szerezz be minden szükséges holmit előre: tálak, fekhely, alom, póráz, nyakörv, játékok. Fontos, hogy legyen az állatnak egy nyugodt, biztonságos kuckója, ahová visszavonulhat, ha túl sok neki az új élmény.

Ha még nincs itt az idő

Ha a gyerekek már régóta nyaggatnak, hogy szeretnének kiskutyát, jó megoldás, ha először eljártok egy állatmenhelyre, ahol lehetőség van sétáltatni kutyusokat. Ezzel nemcsak a négylábúaknak tesztek jót, de a gyerekek is megtapasztalják egy kicsit, milyen érzés egy állatról gondoskodni. Aztán ki tudja, lehet, hogy éppen ott találjátok meg álmaitok kutyáját!

Ezért ne adj soha kiskutyát ajándékba:

Nézz szét inkább más karácsonyi ajándékötletek között:

 

 

