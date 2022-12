Rossz a karácsonyi ajándék? Tévedés, hogy a blokkot is el kell tenni

A kereskedőknek jótállást, illetve szavatosságot kell vállalnia az eladott termékekre az értékesítés pillanatától, de nem a végtelenségig. Ez az akciós, leárazott termékekre is vonatkozik? Kell a blokk is, hogy érvényesítsük a jogainkat, és egyáltalán: mihez van jogunk, ha elromlik, amit vettünk? Íme a válaszok.

Garancia, jótállás

Először is azzal érdemes tisztában lenni, hogy mit jelent az, hogy egy termék garanciális. A jog szerint semmit, ugyanis olyan, hogy garancia a magyar jogban nem létezik. Létezik viszont az üzletekben vásárolt termékekre érvényes kötelező jótállás és kötelező szavatosság. A 100 ezer forint alatti termékekre 1 év, a 100-250 ezer forintba kerülő cikkekre 2 év, a 250 ezernél drágábbakra pedig 3 év kötelező jótállást kell adniuk a kereskedőknek. Vagyis ha elromlik, amit vettünk, akkor ennyi időn keresztül kérhetjük a termék javítását, cseréjét, árleszállítását vagy legvégső esetben a vételár visszafizetését.

Ezekre a termékekre is jár garancia

A sávos jótállás bevezetése mellett 2021 óta a ​10.000 forintnál drágább nyílászárók​ra – ablakokra, ajtókra, garázsajtók​ra, redőnyökre, reluxákra, napellenzőkre –, kamerás figyelőrendszerekre, ​kaputelefon​okra, kádakra, csapokra, ​zuhanykabin​okra, napelemekre, napkollektorokra és az azokból létrehozott rendszerekre, elektromos rollerekre, drónokra is jár garancia. Kivételek is vannak: nem vonatkozik a sávos jótállás az elektromos kerékpár​okra, elektromos rollerekre​, quad​okra,​ motorkerékpár​okra​, segédmotoros kerékpár​okra, személygépkocsi​kra,​ lakóautó​kra​ és lakókocsi​kra sem.

És mi a helyzet a leértékelt termékekkel, azokra is jár?

Az akciós termékre, szolgáltatásra is az általános szavatossági-jótállási előírások és panaszkezelési szabályok vonatkoznak. Vagyis ha kiderül, hogy hibás egy termék, az akciós ár ellenére ugyanúgy lehet reklamálni. Üzletben vásárolt termék esetén ilyenkor elsősorban ingyenes javítás vagy csere, másodsorban a vételár leszállítása vagy teljes visszafizetése jöhet szóba. Online vásárolt termék esetén könnyebb a dolgunk. Ha hibás vagy nem tetszik a termék, van 14 napunk visszaküldeni és visszakapjuk a pénzt. Kivétel azonban itt is van: az akciós terméket akkor nem cserélik ki, ha a vevő szándékosan szépséghibás terméket vett, és ezt akarja megreklamálni.

Kell a blokk a jótállás érvényesítéséhez?

Nem. Ha egy kereskedő a jótállási igényünket csak számla, vagy nyugta ellenében teljesítené, nem jár el jogszerűen, ehhez ugyanis kizárólag a jótállási jegyre van szükség. Sőt, a jogszabály alapján a kereskedő az eredeti csomagolást sem követelheti.

Így működik hivatalosan a folyamat

Be kell jelenteni a hibát a kereskedőnek, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni, annak másolatát pedig haladéktalanul meg kell kapjuk. Ha a vállalkozás a hiba bejelentésekor nem tud nyilatkozni arról, mi lesz most, akkor 5 munkanapja van arra, hogy a jegyzőkönyvet lezárva nyilatkozzon: elutasítja vagy teljesíti az igényünket, ami ugye lehet javítás, csere, árleszállítás vagy végső soron pénzvisszafizetés. A 10 kg-nál nehezebb, jótállásra kötelezett termékek esetében a helyszíni kiszállás is legkésőbb 5 munkanapon belül kell, hogy megtörténjen, és ott a helyszínen kell a kereskedőnek eldöntenie, hogy teljesíti, vagy elutasítja-e az igényünket. Amennyiben pedig szállítani kell egy 10 kg-nál nehezebb dolgot, azt a kereskedőnek kell megoldania.