Műfenyő vagy igazi? Erre nagyon figyelj a karácsonyfa kiválasztása során

A karácsonyfa kiválasztás nem egyszerű feladat. Az ünnepek közeledtével rengeteg dolgot kell átgondolnunk, mint az ajándékok beszerzése, az ünnepi menü, a dekoráció, valamint a karácsonyfa állítása. Sokaknak viszont évről évre komoly fejtörést okoz, hogy a fa igazi vagy mű legyen. A döntéshez pedig nem árt, ha több tényezőt is figyelembe veszünk. Cikkünkben ezért felsoroljuk az egyes karácsonyfa-opciók előnyeit, hogy megkönnyítsük a választást.

Segítünk a számodra legmegfelelőbb karácsonyfa kiválasztásában / Fotó: Pailin M

A tökéletes karácsonyfa kiválasztása

Miért válassz élő fenyőt karácsonykor?

Életben tartja az ünnepi hagyományokat

Az élő karácsonyfa beszerzése teljesen más élményt nyújt, mint elővenni a műfenyőt a padlásról vagy a pincéből. Hiszen izgalommal telve keltek útra szeretteiddel, hogy az egyik faárustól megvegyétek álmaitok fáját. Sok család számára az igazi fenyő a karácsony elengedhetetlen jelképe, így a mű változat még csak szóba sem jöhet. Egy felmérés szerint például az igazi fenyőt vásárló kisgyermekes családokban nagyobb az esélye annak, hogy jobban követik a tradíciókat.

Isteni ünnepi illatot áraszt

Az időszaknak megvannak a maga jellegzetes aromái, mint a narancs, a fahéj vagy a szegfűszeg, ehhez pedig hozzátartozik a friss fenyőillat is. Az igazi fenyőillatot azonban még hasonló aromájú gyertyával sem lehet utánozni.

Sokszor olcsóbb, mint a műfenyő

Természetesen a fenyők ára több mindentől is függ, – hol élsz, honnan vásárolsz, mekkora fát veszel – így előfordulhat, hogy drágán veszed az igazit. Azonban, ha a bátrabbak közé tartozol és az utolsó pillanatra hagyod a fa beszerzését, nagyon olcsón is megúszhatod.

Támogatod a helyi gazdaságot és kisvállalkozásokat

Míg a műfenyőket ipari körülmények között állítják elő, addig az igazi fenyőket helyi és környékbeli termesztőktől vásárolhatod meg, amivel támogatod őket.

Biológiailag lebontható és újrahasznosítható

Bár sokan gondolják, hogy a fakivágás környezetromboló tevékenység, viszont napjainkban már a fenyőfák termesztése fenntartható. Így, míg az élő fenyő biológiailag teljesen lebomlik, sőt kérgét még talajtakaráshoz is felhasználhatják, addig a műfenyő gyártása háromszor nagyobb mértékben hat a klímaváltozásra.