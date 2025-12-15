Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Valér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Műfenyő vagy igazi? Erre nagyon figyelj a karácsonyfa kiválasztása során

fenyőfa állítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 10:15
karácsonyfaállításműfenyő karácsonyra
A karácsony alapvető kelléke a gyönyörűen feldíszített fenyőfa, ami otthonunk éke lehet az ünnepi időszakban. A karácsonyfa kiválasztása során minden évben előkerül azonban a kérdés, hogy a fa igazi vagy mű legyen. Annak érdekében, hogy segítsünk ebben a nehéz döntésben, számos érvet hoztunk az egyes fatípusok mellett és ellen.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A karácsonyfa kiválasztás nem egyszerű feladat. Az ünnepek közeledtével rengeteg dolgot kell átgondolnunk, mint az ajándékok beszerzése, az ünnepi menü, a dekoráció, valamint a karácsonyfa állítása. Sokaknak viszont évről évre komoly fejtörést okoz, hogy a fa igazi vagy mű legyen. A döntéshez pedig nem árt, ha több tényezőt is figyelembe veszünk. Cikkünkben ezért felsoroljuk az egyes karácsonyfa-opciók előnyeit, hogy megkönnyítsük a választást.

karácsonyfa kiválasztás a nappaliba
Segítünk a számodra legmegfelelőbb karácsonyfa kiválasztásában / Fotó: Pailin M

A tökéletes karácsonyfa kiválasztása

Miért válassz élő fenyőt karácsonykor?

Életben tartja az ünnepi hagyományokat

Az élő karácsonyfa beszerzése teljesen más élményt nyújt, mint elővenni a műfenyőt a padlásról vagy a pincéből. Hiszen izgalommal telve keltek útra szeretteiddel, hogy az egyik faárustól megvegyétek álmaitok fáját. Sok család számára az igazi fenyő a karácsony elengedhetetlen jelképe, így a mű változat még csak szóba sem jöhet. Egy felmérés szerint például az igazi fenyőt vásárló kisgyermekes családokban nagyobb az esélye annak, hogy jobban követik a tradíciókat. 

Isteni ünnepi illatot áraszt

Az időszaknak megvannak a maga jellegzetes aromái, mint a narancs, a fahéj vagy a szegfűszeg, ehhez pedig hozzátartozik a friss fenyőillat is. Az igazi fenyőillatot azonban még hasonló aromájú gyertyával sem lehet utánozni.

Sokszor olcsóbb, mint a műfenyő

Természetesen a fenyők ára több mindentől is függ, – hol élsz, honnan vásárolsz, mekkora fát veszel – így előfordulhat, hogy drágán veszed az igazit. Azonban, ha a bátrabbak közé tartozol és az utolsó pillanatra hagyod a fa beszerzését, nagyon olcsón is megúszhatod.

Támogatod a helyi gazdaságot és kisvállalkozásokat

Míg a műfenyőket ipari körülmények között állítják elő, addig az igazi fenyőket helyi és környékbeli termesztőktől vásárolhatod meg, amivel támogatod őket.

Biológiailag lebontható és újrahasznosítható

Bár sokan gondolják, hogy a fakivágás környezetromboló tevékenység, viszont napjainkban már a fenyőfák termesztése fenntartható. Így, míg az élő fenyő biológiailag teljesen lebomlik, sőt kérgét még talajtakaráshoz is felhasználhatják, addig a műfenyő gyártása háromszor nagyobb mértékben hat a klímaváltozásra.

Hands,In,Knitted,Sweater,Hanging,Stylish,Christmas,Ornament,On,Christmas
A műfenyőnek és az élő fenyőfának is megvannak az előnyei / Fotó: Bogdan Sonjachnyj

Miért válassz műfenyőt karácsonykor?

Többször is előveheted

Egy műfenyő nagyon sok évig otthonunk dísze lehet az ünnepi időszakban, ezért hosszútávon jóval olcsóbb megoldás, mint az igazi.

Eggyel kevesebb dolog, ami miatt aggódni kell

Nyugalommal tölthet el bennünket, ha a nagy ünnepi rohanásban legalább már a megfelelő fa után nem kell kajtatnunk.

Kevesebbet kell utána takarítani

Tény, hogy az élő fa, finom illatával igazi ünnepi hangulatot áraszt, mégis jóval több gondolt okoz, mint a mű. A műfenyőt ugyanis sokkal könnyebb felállítani, utána pedig a takarítással sem kell annyit bajlódnunk.

Elkerülhetőbb a baleset

Az ünnepi időszakban rendkívül megnő a tűzesetek száma, így némi megnyugvást adhat, hogy a műfenyők többsége tűzálló anyagból készül, ezzel kiküszöbölve, hogy a gyertya vagy csillagszóró miatt meggyulladjon.

Teljesen szimmetrikus a fenyőfa

A műfenyőnél nem igazán jelenthet gondot, hogy melyik oldala nézzen a fal felé, mivel szimmetrikusra gyártják őket, sőt ágait még variálni is lehet. 

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu