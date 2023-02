Hiába szállítják el, újabb kidobott karácsonyfák csúfítják Budapestet

A karácsony már rég elmúlt, ám nem mindenki vízkeresztkor dobja ki a fát. Vannak, akik sokkal hosszabb ideig gyönyörködnek benne és csak mostanában szabadulnak meg a tűlevelűtől. A baj csak az, hogy hiába kezdődött meg a fák elszállítása január 6-án, még most is rengeteg kidobott fa van az utakon, tereken. Még úgy is, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) folyamatosan szállítja el azokat – hívja fel a helyzetre a figyelmet a Metropol cikke.

Sokan csak február elején bontják le a karácsonyfákat Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Pedig januárban az FKF figyelmeztetett arra, hogy veszélyesek is a szétdobált karácsonyfák.

„Kérjük a budapestieket, hogy semmiképpen se dobják el fájukat a közterületeken, mások biztonságát és a főváros tisztaságát veszélyeztetve ezzel, illetve a fák kihelyezésekor ügyeljenek arra, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos-, bicikli- és gépjárműforgalmat” – írták.

Parkoló autók mellett sorakoznak a kihajított fenyők Fotó: BS

Az FKF január 6-án indította az első fenyőfa járatát, egy, a budapesti lomtalanításoknál alkalmazott, speciális felépítménnyel szerelt célgép napi járatok keretében, program szerint gyűjti be a fenyőfákat a 250 gyűjtőhelyről.

A rendkívül magas fűtőértékű kiszolgált tűlevelűek az aprítást követően kommunális hulladékkal keverve a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. Az így nyert hőenergiából – nagyhatékonyságú, úgynevezett kapcsolt energiatermeléssel – környezetbarát távhőt és villamos energiát állítanak elő.