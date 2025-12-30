Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 10:20 / FRISSÍTÉS: 2025. december 30. 10:24
Ha kisgyerek is van a háznál, a szilveszter éjjel már korántsem a pezsgőről és a hajnalig tartó buliról szól. Egy jól megtervezett családi szilveszter viszont lehet szórakoztató, emlékezetes és stresszmentes is. Ebben a cikkben eláruljuk a katasztrófamentes családi szilveszter titkát, és mutatunk gyerekbarát szilveszteri programokat!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

A szilveszter éjszakája sok családban nem a pezsgő és a tűzijáték körül forog, hanem arról szól, hogyan lehet a gyerekekkel együtt ünnepelni úgy, hogy mindenki jól érezze magát: ilyenkor fontos a közös élmény, a nyugalom és az, hogy a legkisebbek is részesei legyenek az ünneplésnek. A családi szilveszter nem kell, hogy stresszes legyen, néhány kreatív ötlettel - szilveszteri játékok, kézműves ötletek - és előrelátással emlékezetes és vidám estét varázsolhatunk az egész család számára. 

Apa, anya és a gyerekek családi szilvesztert tartanak és filmet néznek.
Családi szilveszteri gyerekprogramok: 5 tipp, hogy elkerüld az év végi katasztrófát / Fotó: Evgeny Atamanenko /  Shutterstock 
  • Gyerekbarát újévköszöntési tipp, igazítsátok a visszaszámlálást a szokásos lefekvési időhöz.
  • Tartsatok lufiórát, készítsetek saját bulikellékeket és időkapszulát.
  • Öltsetek jelmezt és tartsatok moziestet.

Így kerüld el a káoszt és legyen emlékezetes az este a családi szilveszteren

1. Időzített visszaszámlálás: a gyerekekhez igazítva

Nem minden gyerek bírja ébren az éjféli koccintást, de ettől még ők is szeretnének részt venni a visszaszámlálás izgalmában. Sokan alkalmazzák a Noon Year's Eve ötletét, ami azt jelenti, hogy az újévet gyerekbarát módon ünnepeljük. Ahelyett, hogy visszaszámolnánk éjfélig, visszaszámolunk 12:00 óráig vagy a gyerekek szokásos lefekvési idejéhez igazítva. Tartanak egy mini visszaszámlálást, akár előre felvett videóval vagy saját készítésű órával. 

2. Lufióra: meglepetések minden órában

Készítsünk lufikat, amelyek mindegyikére egy-egy óra van írva, és minden órában durrantsunk ki egyet. A lufik belsejébe rejthetünk apró meglepetéseket vagy feladatokat, például táncoljunk egyet, készítsünk konfettit vagy meséljünk egy viccet. 

3. Kézműveskedés: készítsünk saját bulikellékeket

A gyerekek imádnak alkotni, és a szilveszteri készülődés remek alkalom erre. Készíthetünk együtt konfetti-pukkasztókat, csillogó kalapokat vagy saját tervezésű zajkeltő eszközöket.

4. Családi játékest: garantált a nevetés

Szervezzünk játékestet, ahol mindenki részt vehet. Lehet ez társasjáték, kincskeresés vagy akár egy „Mit tudsz egy perc alatt” kihívás, ahol mindenki próbára teheti ügyességét és gyorsaságát. 

Gyerek családi szilveszteren égősorral a nyakában.
A gyerekek imádnak kézműveskedni, gyárcsatok együtt díszeket a családi szilveszterre / Fotó: Anna Pasichnyk /  Shutterstock 

5. Időkapszula: emlékek megőrzése

Gyűjtsük össze az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait egy időkapszulába. Írjunk le közös élményeket, rajzoljunk vagy tegyünk bele apró tárgyakat, majd zárjuk le, és nyissuk ki egy év múlva.

6. Családi moziest: kedvenc filmek újra

Alakítsuk át a nappalit mozivá! Válasszunk ki néhány családi kedvenc filmet, készítsünk popcorn-t, és élvezzük együtt a filmnézést. Ez egy nyugodt és meghitt módja az ünneplésnek.

7. Díszítés és öltözködés: teremtsünk ünnepi hangulatot

Engedjük, hogy a gyerekek is részt vegyenek a dekorálásban. Készíthetnek saját díszeket, és akár tematikus öltözködést is bevezethetünk. Válasszák ki maguknak az öltözéküket a bulis napra, például kedvenc mesehősüknek is öltözhetnek. 

A családi szilveszter lehetőséget ad arra, hogy együtt, nyugodt környezetben búcsúztassuk az óévet és köszöntsük az újat. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, és közösen teremtsünk emlékezetes pillanatokat.

