A szilveszter éjszakája sok családban nem a pezsgő és a tűzijáték körül forog, hanem arról szól, hogyan lehet a gyerekekkel együtt ünnepelni úgy, hogy mindenki jól érezze magát: ilyenkor fontos a közös élmény, a nyugalom és az, hogy a legkisebbek is részesei legyenek az ünneplésnek. A családi szilveszter nem kell, hogy stresszes legyen, néhány kreatív ötlettel - szilveszteri játékok, kézműves ötletek - és előrelátással emlékezetes és vidám estét varázsolhatunk az egész család számára.

Családi szilveszteri gyerekprogramok: 5 tipp, hogy elkerüld az év végi katasztrófát / Fotó: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

Gyerekbarát újévköszöntési tipp, igazítsátok a visszaszámlálást a szokásos lefekvési időhöz.

Tartsatok lufiórát, készítsetek saját bulikellékeket és időkapszulát.

Öltsetek jelmezt és tartsatok moziestet.

Így kerüld el a káoszt és legyen emlékezetes az este a családi szilveszteren

1. Időzített visszaszámlálás: a gyerekekhez igazítva

Nem minden gyerek bírja ébren az éjféli koccintást, de ettől még ők is szeretnének részt venni a visszaszámlálás izgalmában. Sokan alkalmazzák a Noon Year's Eve ötletét, ami azt jelenti, hogy az újévet gyerekbarát módon ünnepeljük. Ahelyett, hogy visszaszámolnánk éjfélig, visszaszámolunk 12:00 óráig vagy a gyerekek szokásos lefekvési idejéhez igazítva. Tartanak egy mini visszaszámlálást, akár előre felvett videóval vagy saját készítésű órával.

2. Lufióra: meglepetések minden órában

Készítsünk lufikat, amelyek mindegyikére egy-egy óra van írva, és minden órában durrantsunk ki egyet. A lufik belsejébe rejthetünk apró meglepetéseket vagy feladatokat, például táncoljunk egyet, készítsünk konfettit vagy meséljünk egy viccet.

3. Kézműveskedés: készítsünk saját bulikellékeket

A gyerekek imádnak alkotni, és a szilveszteri készülődés remek alkalom erre. Készíthetünk együtt konfetti-pukkasztókat, csillogó kalapokat vagy saját tervezésű zajkeltő eszközöket.

4. Családi játékest: garantált a nevetés

Szervezzünk játékestet, ahol mindenki részt vehet. Lehet ez társasjáték, kincskeresés vagy akár egy „Mit tudsz egy perc alatt” kihívás, ahol mindenki próbára teheti ügyességét és gyorsaságát.