Családi szilveszteri gyerekprogramok: 5 tipp, hogy elkerüld az év végi katasztrófát

A szilveszter éjszakája sok családban nem a pezsgő és a tűzijáték körül forog, hanem arról szól, hogyan lehet a gyerekekkel együtt ünnepelni úgy, hogy mindenki jól érezze magát: ilyenkor fontos a közös élmény, a nyugalom és az, hogy a legkisebbek is részesei legyenek az ünneplésnek. A családi szilveszter nem kell, hogy stresszes legyen, néhány kreatív ötlettel - szilveszteri játékok, kézműves ötletek - és előrelátással emlékezetes és vidám estét varázsolhatunk az egész család számára.
Nem minden gyerek bírja ébren az éjféli koccintást, de ettől még ők is szeretnének részt venni a visszaszámlálás izgalmában. Sokan alkalmazzák a Noon Year's Eve ötletét, ami azt jelenti, hogy az újévet gyerekbarát módon ünnepeljük. Ahelyett, hogy visszaszámolnánk éjfélig, visszaszámolunk 12:00 óráig vagy a gyerekek szokásos lefekvési idejéhez igazítva. Tartanak egy mini visszaszámlálást, akár előre felvett videóval vagy saját készítésű órával.
Készítsünk lufikat, amelyek mindegyikére egy-egy óra van írva, és minden órában durrantsunk ki egyet. A lufik belsejébe rejthetünk apró meglepetéseket vagy feladatokat, például táncoljunk egyet, készítsünk konfettit vagy meséljünk egy viccet.
A gyerekek imádnak alkotni, és a szilveszteri készülődés remek alkalom erre. Készíthetünk együtt konfetti-pukkasztókat, csillogó kalapokat vagy saját tervezésű zajkeltő eszközöket.
Szervezzünk játékestet, ahol mindenki részt vehet. Lehet ez társasjáték, kincskeresés vagy akár egy „Mit tudsz egy perc alatt” kihívás, ahol mindenki próbára teheti ügyességét és gyorsaságát.
Gyűjtsük össze az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait egy időkapszulába. Írjunk le közös élményeket, rajzoljunk vagy tegyünk bele apró tárgyakat, majd zárjuk le, és nyissuk ki egy év múlva.
Alakítsuk át a nappalit mozivá! Válasszunk ki néhány családi kedvenc filmet, készítsünk popcorn-t, és élvezzük együtt a filmnézést. Ez egy nyugodt és meghitt módja az ünneplésnek.
Engedjük, hogy a gyerekek is részt vegyenek a dekorálásban. Készíthetnek saját díszeket, és akár tematikus öltözködést is bevezethetünk. Válasszák ki maguknak az öltözéküket a bulis napra, például kedvenc mesehősüknek is öltözhetnek.
A családi szilveszter lehetőséget ad arra, hogy együtt, nyugodt környezetben búcsúztassuk az óévet és köszöntsük az újat. A lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, és közösen teremtsünk emlékezetes pillanatokat.
Nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.