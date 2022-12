Hét partihimnusz, ami biztos hogy felcsendül a szilveszteri házibuliban

A szilveszteri partik állandó kellékei azok a slágerek, amikre vagy óriásit tombolunk, vagy inkább kiszaladunk a lakásból, mert már a könyökünkön jön ki. Ettől függetlenül biztos, hogy

ezek a zenék már évek, évtizedek óta az év végi házibulik alap tartozékai.

Itt az év vége, így aki csak tud, házibulit szervez a barátainak Fotó: Shutterstock

Hungária - Csavard fel a szőnyeget

Mi mással indulhatna egy igazi, menő házibuli, mint a bepakolással?! A Hungária örökzöld slágere már a parti előtti takarításhoz vagy sütés-főzéshez is megteremti a kellő hangulatot, de ha ezzel nyitjuk a saját kis rendezvényünket, a fokozott hangulat szinte garantált. És nem, nem akarunk senkit sem a korára emlékeztetni, de ez a dal már 54 esztendeje szoros tartozéka a magyar zenei életnek.

Zoltán Erika - Casanova

1988 kultikus slágere, amellyel Zoltán Erika tovább emelte a népszerűségét. Bár a dal egy szeretőről szól, valamiért a magyar bulikban megtanultak rá táncolni. Így pedig ez a szám kitörölhetetlen lett a retro bulikból.

Neoton Família - Nyár van

Igen, télen is hova máshova vágynánk, mint a meleg nyárba. Pláne szilveszterkor.

És ugyan, kit érdekel a cápa lesben állva, ha az erre a zenére lejtett tánccal becserkészhetjük a kiszemelt nőt vagy férfit?

1985 egyik legnagyobb slágere ugyancsak megkerülhetetlen szériatartozék minden bulihoz, akkor is, ha valaki a télben akar maradni. Pont.

Hip Hop Boyz - A hegyekbe fönn

Tipikusan az a dal, amire a fiatal srácok tombolnak a táncparkett közepén. Ráadásul, mivel az idei szilveszter valóban hétvégére esik, így még az is lehet, hogy valaki komolyan gondolja a dalszöveget, és nekiindul a domboknak, hegyeknek az éjszaka közepén. Még az Alföldön is, mindenféle gonddal a fejekben.

Groovehouse - Vándor

Kollégánk zseniális átkötése a Hip Hop Boyzról a Groovehouse slágerére azoknak szól, akiket tényleg az erdőben, hegyre menet ér az éjfél - vagy a másnap. Ez az a zene, amit a buli azon pontján kell ellőni, amikor mindenki összekapaszkodik, mert akkor tényleg torkaszakadtából kiabálhatja mindenki a refrént.

Korda György - Reptér

Az újhullámos bemelegítő zene a focimeccsek előtt.

A fiatalok elsőszámú kedvence, pedig már 41 éves a dal

(ugye, hogy néha jó dolog újrahangszerelni a régi zenéket?). Korda György örökifjú slágerét talán még az is kívülről fújja, aki nem tudja, ki a szerzője. Ezt aztán tényleg le lehet játszani többször is a buliban, ha azt szeretnénk, hogy a tetőfokára hágjon a hangulat. Reptér, lobog a szélben a szélzsák... Te is énekelve olvastad?

Valmar - Úristen

A dal, amit a fél ország kívülről fúj, a másik fele pedig kitér a hitéből. A Valmar nótája egyszerre hangulatjavító és táncolható. Na meg táncoltató. Bárki bármit mond, tagadhatatlanul az idei nyár egyik fülbemászó dalával állt elő az együttes, az pedig, hogy Szikora Robit is megnyerték a produkcióhoz, sokat emel a zene hangulatán. Tényleg, te tudod hogy a videoklipben ki az a lány?