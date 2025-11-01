7 tipp, hogy tovább maradjon szép a töklámpás

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 16:45
Minden őszi dekoráció ékköve a faragott töklámpás, ami a családnak és a járókelőknek is hatalmas élményt nyújt. Így nem csoda, hogy minden család arra törekszik, hogy amíg csak lehet, friss és szép maradjon a töklámpása. Most elhoztunk 7 tuti tippet halloweenre, a tartós töklámpáshoz.

Minden család kedvenc őszi időtöltése a töklámpás faragás. Nincs is annál mókásabb program, mint együtt megálmodni a tök „arcát", majd kivájni a formákat és együtt gyönyörködni mesterművünkben. A belefektetett munka azonban hamar feleslegessé válik, ha nem marad tartós a tök és végül a kukában landol, hamarabb, mint azt szerettük volna. Meddig áll el a faragott tök? Mi a titka a tartós töklámpásnak? Mutatjuk!

Halloweeni töklámpások egymás mellett
Így marad tartós a halloweeni töklámpás
Fotó: Ruslana Radzkova /  Shutterstock 

Tippek a tökfaragáshoz, hogy tartós legyen a töklámpás

Elég csak pár trükköt bevetni annak érdekében, hogy a töklámpás sokáig a dekorációnk éke maradjon. Mutatjuk a legjobb tippeket, ha te is tartós és szép töklámpásra vágysz.

1. Válasszunk hibátlan darabot a töklámpáshoz

A halloween vagy az őszi dekoráció fénypontja a vidáman világító töklámpás, de sajnos gyorsan elfonnyadhat, penészedhet. Ha szeretnénk, hogy sokáig díszítse a teraszt vagy az ablakpárkányt, keressünk kemény, hibátlan héjú darabot, amin nincs puha folt. Az ép halloween tök tovább bírja, mint a repedezett vagy ütött példány.

2. Mossuk meg tökfaragás előtt

A héjon lévő szennyeződések és baktériumok gyorsítják a rothadást. Egy kis ecetes vízzel áttörölve sokat tehetünk az élettartamáért, emellett pedig egységesebb lesz a héja, amin szebben fog visszatükröződni a gyertya fénye. Ugye te is tudod, hogy vannak olyan mérgező tökök, amik fogyasztásra nem alkalmasak, csak dekorációs célokra?

3. Szárítsuk ki a tök belsejét

A gyerekek általában azonnal neki akarnak állni a faragásnak, de hosszú távon jobban járunk, ha előkészítjük a belsejét. A zöldség kivájt belső, nedves maradéka ugyanis gyorsan penészedik. 

Miután levágtuk a kalapját, töröljük szárazra papírtörlővel, és hagyjuk kicsit száradni, mielőtt mécsest vagy LED-lámpát teszünk bele.

4. Kenjük be vazelinnel a töklámpást

A faragott részeket – különösen a vágások széleit – vékonyan kenjük át vazelinnel. Ez lezárja a nedvesség útját, és több nappal meghosszabbítja a lámpás élettartamát. Ráadásul színtelen és illatmentes, úgyhogy az élményt semmilyen módon nem befolyásolja.

5. Hűvös helyen kell tárolni

A töklámpás nem szereti a meleget, ezért szobahőmérsékleten sokkal hamarabb megromlik. Tároljuk inkább a szabadban, árnyékos, szellős helyen, éjszakára pedig akár be is vihetjük a hűvös előtérbe. Ha nincs erkélyünk vagy kertünk, tartsuk a lakás leghűvösebb szobájában.

6. Fújjunk rá egy házi keveréket

Már korábban említettük, hogy tökfaragás előtt érdemes ecetes vízzel áttörölni a héját, de kifaragott állapotban is érdemes rendszeresen „permetezni”., így lesz igazán tartós töklámpásunk. 

Naponta egyszer fújjuk be a héját 1:1 arányú víz és ecet keverékével. Ez meggátolja a penészesedést és felfrissíti a tök héját.

7. Rakjuk zuhany alá

Szokatlannak hangzik, de nagyon hasznos tipp megfürdetni a tököt. Ha kezd összeesni, fonnyadni, áztassuk hideg vízbe pár órára. Ettől újra rugalmassá válik, mintha csak most faragtuk volna! Ily módon a töklámpásunk élettartamát is jelentősen meghosszabbíthatjuk.

Ha ezeket a tippeket betartjuk, sokáig gyönyörködhetünk a faragott tökben és tovább az őszi dekorációnk fénypontja lehet, mindenki legnagyobb örömre. Próbáld ki ezeket a faragást nem igénylő halloweeni tökös dekorációkat is, vagy a lentebbi videóban még több ötletet találhatsz a töklámpás készítéséhez!

 

