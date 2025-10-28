Halottak napja – te tudod már, mennyiért veheted meg a mécsest?

Minden évben halványan pislákolnak a lángok azokért, akiket elvesztettünk. A halottak napja minden évben november 2-re esik, idén vasárnap mécsesekkel adjuk meg a tisztességet az elhunytaknak. Na, de hol tudjuk beszerezni a mécsest? Milyet válasszunk? Érdemes lehet esetleg LED mécsest vennünk?
Vágólapra másolva!
A Halottak Napja keresztény ünnep azon elhunyt szeretteinkért, akik az üdvösséget még nem nyerték el. A katolikusok a november 1-i mindenszentek napját követő főünnepnapként tartják november 2-án, amely idén vasárnapra esik. A hagyomány szerint ezen a napon szokás gyertyát, mécsest gyújtani elhunyt szeretteink emlékére, valamint a hozzátartozóink sírját is meglátogatjuk. De vajon honnan érdemes beszerezni a mécsest erre a különleges napra? Jobban megéri többet vásárolnunk, vagy elég csupán egy évben egyszer kiadnunk erre?
Halottak napja – már jó előre bekészülhetünk a mécsesekkel
Ez az időszak nem a rohanásról vagy a fogyasztásról, hanem a csendes megemlékezésről szól. Ahogy a tűzifát, úgy a mécsest is érdemes jó előre beszerezni, hogy ezt a megemlékezést ténylegesen meg tudjuk élni és ne az utolsó pillanatban kapkodjuk a fejünket.
A nagyobb áruházaknál (OBI, Praktiker, Ikea) különféle kiszerelésekben lehet beszerezni mécseseket, egyes termékeknél az égési időt is feltüntetik. A kicsi, díszítés nélküli teamécsesek a legolcsóbbak, a csomagár megosztásával egy darab ára 30 és 50 Ft között mozoghat. Ez azonban változhat a kiszereléssel, így például a 100 darabos mécses csomagot 2 490 Ft-ért, míg a 36 darabos csomagot 1 290 Ft-ért szerezhetjük be. Az online webáruházaknál a hasonló kiszerelésű teamécsesek ára 960 Ft-tól 2549 Ft-ig terjedhet, ebben viszont nem minden esetben van benne a szállítási költség. A teamécses csomagok nem tartalmaznak üveget vagy műanyagot, de ha nagyobb kiszerelésben tudjuk megvenni, a további évekre és más megemlékezésekre is lesz mécsesünk.
A széltől és a hidegtől óvni kell a mécsest, így érdemes rászámolni a tetőre és a fedélre is. A kegyeleti mécsesek általában nagyobbak, mint a teamécsesek, fedéllel vannak ellátva, méretüktől és égési idejüktől függően áruk 150 Ft-tól indul, de elérheti az 500 Ft-ot vagy többet is darabonként. Ezek persze nem csupán nagyüzemekben, hanem kisebb háztartási boltokban, virágüzletekben, illatszer-boltokban és egyéb, szezonális árukat forgalmazó üzletekben is megtalálhatóak, viszont az árak itt nagyon változnak. Az olcsóbb, műanyag tokos mécsesek ára általában 300 és 800 Ft között mozog, de akadnak olyan online kereskedők is, ahol a 250 g-os mécsesbetétet már 295 Ft-ért is árulják.
A kisebb üvegmécsesek ára jellemzően 800 és 1500 Ft között van, de léteznek drágább és olcsóbb darabok is; egyes áruházaknál 290 Ft-tól már lehet mécsest vásárolni, máshol a 890 Ft-os ár is gyakori. A nagyobb üvegmécsesek ára akár 1500 Ft feletti is lehet, viszont ezek már tartósabbak és jobb minőségűek.
Ha esetleg nem a hagyományos gyertyagyújtással emlékeznénk meg szeretteinkről, választhatunk akár LED mécsest is, igaz, ez nem biztos, hogy mindenkinek megadja ugyanazt a kegyelet érzést, mint a hagyományos mécsesek. A valós láng nélküli, elemmel működő mécsesek ára 100 és 200 Ft között mozog darabonként, persze ez is attól függő, hogy hány darabos csomagban vásároljuk.
Fontos megjegyezni, hogy a halottak ünnepén a mécses vásárlásánál elsősorban nem a minőség, hanem a használhatóság és a méltó megemlékezés a fő szempontok. Ha hosszabb égési idejű, megfelelően elfedett mécsest viszünk, azt azért tesszük, hogy hosszan tartó lánggal és tiszteletünket kifejezve emlékezzünk meg azokról, akik visszaadták lelküket a Teremtőnek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.