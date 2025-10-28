Halottak napja – te tudod már, mennyiért veheted meg a mécsest?

A Halottak Napja keresztény ünnep azon elhunyt szeretteinkért, akik az üdvösséget még nem nyerték el. A katolikusok a november 1-i mindenszentek napját követő főünnepnapként tartják november 2-án, amely idén vasárnapra esik. A hagyomány szerint ezen a napon szokás gyertyát, mécsest gyújtani elhunyt szeretteink emlékére, valamint a hozzátartozóink sírját is meglátogatjuk. De vajon honnan érdemes beszerezni a mécsest erre a különleges napra? Jobban megéri többet vásárolnunk, vagy elég csupán egy évben egyszer kiadnunk erre?

A halottak napja várhatóan a mécsesek körüli forgalmat is megnöveli majd. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Halottak napja – már jó előre bekészülhetünk a mécsesekkel

Ez az időszak nem a rohanásról vagy a fogyasztásról, hanem a csendes megemlékezésről szól. Ahogy a tűzifát, úgy a mécsest is érdemes jó előre beszerezni, hogy ezt a megemlékezést ténylegesen meg tudjuk élni és ne az utolsó pillanatban kapkodjuk a fejünket.