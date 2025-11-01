Ismered a temetői etikettet? Ezeket a szabályokat illik neked is betartani

A temető etikett betartása a gyász és tiszteletadás legfontosabb része. Ahogy közeledik a halottak napja, egyre többen mennek ki a sírkertekbe, hogy mécseseket gyújtsanak, virágot, koszorút vigyenek és lélekben megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Ez a nap a tiszteletről, az emlékezésről és az elcsendesedésről szól. Ugyanakkor nem árt, ha tisztában vagyunk az alapvető illemszabályokat. A Fanny magazin ezúttal összeszedte a legfontosabb tudnivalókat, hogy méltó módon, a kellő tisztelettel forduljunk azok felé, akik már nincsenek közöttünk.

A temető etikett betartása fontos a sírkertekbe kilátogatók tisztelete miatt is.

Fotó: stock1000 / Shutterstock

A temető etikettet a mindennapokba: erre érdemes figyelned

1. Szigorúak az alapelvek

Mindig nézzük meg a temető nyitva tartását és szigorúan tartsuk is be. Törekedjünk rá, hogy minél csendesebbek legyünk, halkítsuk le telefonunkat is. Biciklit és rollert többnyire csak tolva lehet bevinni a temetőkbe, autóval pedig jellemzően csak engedéllyel hajthatunk be.

2. Mécsesek és nyílt láng

Sok temető időkorláthoz vagy lángvédőhöz köti a mécsesgyújtást; aszályban vagy erős szélben akár teljes tiltást is elrendelhetnek. A mécsest mindig stabil, nem éghető felületre tegyük, távozáskor pedig ellenőrizzük, hogy nem okozhat-e kárt, és csak az engedélyezett helyen égjen.

3. Ne nehezítse a közlekedést

Padot vagy kis ülőkét csak a sírhelyhatáron belül, a házirendben rögzített méretben és módon szabad kihelyezni. A rögzítés nem sértheti a sírkövet, és nem akadályozhatja a közlekedősávot. A kezelő gyakran bejelentést kér a munkára és megszabja annak időpontját.