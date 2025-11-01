Ismered a temetői etikettet? Ezeket a szabályokat illik neked is betartani

A temető etikett betartása a gyász és tiszteletadás legfontosabb része. Ahogy közeledik a halottak napja, egyre többen mennek ki a sírkertekbe, hogy mécseseket gyújtsanak, virágot, koszorút vigyenek és lélekben megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Ez a nap a tiszteletről, az emlékezésről és az elcsendesedésről szól. Ugyanakkor nem árt, ha tisztában vagyunk az alapvető illemszabályokat. A Fanny magazin ezúttal összeszedte a legfontosabb tudnivalókat, hogy méltó módon, a kellő tisztelettel forduljunk azok felé, akik már nincsenek közöttünk.
Mindig nézzük meg a temető nyitva tartását és szigorúan tartsuk is be. Törekedjünk rá, hogy minél csendesebbek legyünk, halkítsuk le telefonunkat is. Biciklit és rollert többnyire csak tolva lehet bevinni a temetőkbe, autóval pedig jellemzően csak engedéllyel hajthatunk be.
Sok temető időkorláthoz vagy lángvédőhöz köti a mécsesgyújtást; aszályban vagy erős szélben akár teljes tiltást is elrendelhetnek. A mécsest mindig stabil, nem éghető felületre tegyük, távozáskor pedig ellenőrizzük, hogy nem okozhat-e kárt, és csak az engedélyezett helyen égjen.
Padot vagy kis ülőkét csak a sírhelyhatáron belül, a házirendben rögzített méretben és módon szabad kihelyezni. A rögzítés nem sértheti a sírkövet, és nem akadályozhatja a közlekedősávot. A kezelő gyakran bejelentést kér a munkára és megszabja annak időpontját.
A temetői károkozás lehet szabálysértés vagy bűncselekmény, ezt jellemzően az érték és a cselekmény jellege dönti el. Különösen súlyosnak minősülhet, ha a cselekmény kegyeletsértő is egyben, temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen az elhunyt emlékére rendelt tárgyat rongál meg.
Károkozásnak minősül a betört, megkarcolt sírkő, letört díszek, festékes mázolás, graffitizés. Részleges vagy teljes megrongálás a fejfa kimozdítása, növények kiirtása, díszek szétverése. A koszorú, mécses, vázadísz elvétele lopásnak számít.
Készítsünk fotókat és videót több szögből, közelről és távolról, dátummal ellátva. Írjuk fel a pontos helyet, időt, esetleges tanúkat, és jelezzük a temetőkezelőnek/gondnokságnak. Nézzünk körül, van-e kamera a közelben, kérjünk jegyzőkönyvet vagy igazolást a bejelentésről.
Ne nyúljunk a helyszínhez, ha bizonyíték lehet; előbb dokumentáljunk és semmiképp ne egyezzünk meg nem hivatalos úton az elkövetővel; ez később megnehezítheti a jogi lépéseket. Valamint ne tegyünk közzé olyan részleteket, amelyek a nyomozást hátráltathatják.
Ha a rongálás a kegyeletet sérti vagy gyűlölet-indíték gyanúja merül fel, az az ügyet súlyosabb megítélésűvé teheti. Ilyenkor a bejelentésben ezt kifejezetten jelezzük a rendőrségnek, és írjuk le a sértő jellegű körülményeket. Készítsünk fotókat, és kérjük a temetőkezelőt, hogy őrizze meg a kamerafelvételeket.
Rendőrségen személyesen vagy elektronikus úton tegyünk feljelentést, és mutassuk be a fotókat, számlákat és az árajánlatot a javításra. A bejelentésben írjuk le a kár tárgyát, becsült értékét, a felfedezés idejét és minden körülményt. A temető üzemeltetőjét is érdemes megjelölni kapcsolattartóként. Kérjünk ügyszámot, és jegyezzük fel az ügyintéző nevét.
Ha van családi vagyonbiztosításunk – vagy külön biztosítás a sírra –, jelentsük be a kárt; a biztosító általában fotókat és javítási árajánlatot kér. Minden számlát tegyünk el, mert ezek alapján téríthető a veszteség. A büntetőügyben polgári jogi igényt terjeszthetünk elő. A helyreállítást feltétlenül szakemberrel kell elvégeztetni, így a számla később sem vitatható könnyen.
Válasszunk stabil rögzítésű díszeket, ne legyenek könnyen elvihetők vagy felboríthatók. Fontoljuk meg gravírozott jelölést a fém vagy értékesebb tárgyakon, és készüljön róluk fotóval ellátott lista. Kérdezzük meg a kezelőt a kameraövezetekről, és tartsuk karban a környezetet – a rendezett sírokat ritkábban rongálják meg.
A csendes megemlékezés és a lelki megnyugvás része ennek az időszaknak. Az elcsendesedésben segíthet az alábbi videó:
