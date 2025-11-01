Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ismered a temetői etikettet? Ezeket a szabályokat illik neked is betartani

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 17:15
Minden év november 1-jén díszbe öltöznek a sírkertek. Néhány írott és íratlan temető etikett betartása pedig segíthet abban, hogy az emlékezés mindenki számára meghitt és bensőséges legyen – ezekről kérdeztük Dr. Tokár Tamás ügyvédet.
Antalfi Krisztina
A temető etikett betartása a gyász és tiszteletadás legfontosabb része. Ahogy közeledik a halottak napja, egyre többen mennek ki a sírkertekbe, hogy mécseseket gyújtsanak, virágot, koszorút vigyenek és lélekben megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Ez a nap a tiszteletről, az emlékezésről és az elcsendesedésről szól. Ugyanakkor nem árt, ha tisztában vagyunk az alapvető illemszabályokat. A Fanny magazin ezúttal összeszedte a legfontosabb tudnivalókat, hogy méltó módon, a kellő tisztelettel forduljunk azok felé, akik már nincsenek közöttünk.

Temető etikett a sírkertben
A temető etikett betartása fontos a sírkertekbe kilátogatók tisztelete miatt is.
Fotó: stock1000 /  Shutterstock 

A temető etikettet a mindennapokba: erre érdemes figyelned

  • 1. Szigorúak az alapelvek

Mindig nézzük meg a temető nyitva tartását és szigorúan tartsuk is be. Törekedjünk rá, hogy minél csendesebbek legyünk, halkítsuk le telefonunkat is. Biciklit és rollert többnyire csak tolva lehet bevinni a temetőkbe, autóval pedig jellemzően csak engedéllyel hajthatunk be.

  • 2. Mécsesek és nyílt láng

Sok temető időkorláthoz vagy lángvédőhöz köti a mécsesgyújtást; aszályban vagy erős szélben akár teljes tiltást is elrendelhetnek. A mécsest mindig stabil, nem éghető felületre tegyük, távozáskor pedig ellenőrizzük, hogy nem okozhat-e kárt, és csak az engedélyezett helyen égjen.

  • 3. Ne nehezítse a közlekedést

Padot vagy kis ülőkét csak a sírhelyhatáron belül, a házirendben rögzített méretben és módon szabad kihelyezni. A rögzítés nem sértheti a sírkövet, és nem akadályozhatja a közlekedősávot. A kezelő gyakran bejelentést kér a munkára és megszabja annak időpontját.

  • 4. Veszélyes a törékeny
    Az üvegvázák kihelyezése szabályokhoz kötött lehet a balesetveszély miatt, és a villogó LED-füzérek vagy leszúrható fáklyák is tiltottak lehetnek. A sírkő fúrása, ragasztása általában tilos vagy engedélyköteles, mert nehezítheti a karbantartást.
  • 5. Ültetés csak a határon belül
    Ültetni csak a saját parcellán belül szabad; a nagyra növő növények, például a fa, tuja többnyire engedélykötelesek. A kavics- és mulcsréteg nem lóghat túl a határon és az elszáradt koszorúkat és csokrokat a zöldhulladék-gyűjtőbe kell tenni – amennyiben van ilyen.
A temető etikettet tiszteletben tartó fiatal pár
A temető etikett alapszabályai irányt mutatnak, hogy illik viselkedni a sírkertekben.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • 6. Négylábúakra vonatkozik
    Kutyát sok temető csak pórázon, ürülékgyűjtéssel enged be; máshol teljes tiltás van, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni. Általános elvárás a csend és a tisztaság: a séta legyen rövid és diszkrét, a sírokra ne lépjünk rá. Ha bizonytalanok vagyunk, kövessük a kapunál kihelyezett házirendet.
  • 7.  Amitől illik tartózkodni
    Alkoholfogyasztás és étkezés általában tiltott, a dohányzás pedig rendszerint tilos vagy csak kijelölt helyen engedélyezett. Fotózásnál másokat ne örökítsünk meg beleegyezés nélkül; videófelvétel készítéséhez a temető üzemeltetője/kezelője adhat engedélyt.

A temetői károkozásról: anyagiakban nem kifizethető veszteség

  • 1. Mi számít rongálásnak?

A temetői károkozás lehet szabálysértés vagy bűncselekmény, ezt jellemzően az érték és a cselekmény jellege dönti el. Különösen súlyosnak minősülhet, ha a cselekmény kegyeletsértő is egyben, temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen az elhunyt emlékére rendelt tárgyat rongál meg.

  • 2. Intézkedések kár esetén

Károkozásnak minősül a betört, megkarcolt sírkő, letört díszek, festékes mázolás, graffitizés. Részleges vagy teljes megrongálás a fejfa kimozdítása, növények kiirtása, díszek szétverése. A koszorú, mécses, vázadísz elvétele lopásnak számít.

  • 3. Mi a teendő, ha baj van?

Készítsünk fotókat és videót több szögből, közelről és távolról, dátummal ellátva. Írjuk fel a pontos helyet, időt, esetleges tanúkat, és jelezzük a temetőkezelőnek/gondnokságnak. Nézzünk körül, van-e kamera a közelben, kérjünk jegyzőkönyvet vagy igazolást a bejelentésről.

  • 4. Legyen róla bizonyítékunk

Ne nyúljunk a helyszínhez, ha bizonyíték lehet; előbb dokumentáljunk és semmiképp ne egyezzünk meg nem hivatalos úton az elkövetővel; ez később megnehezítheti a jogi lépéseket. Valamint ne tegyünk közzé olyan részleteket, amelyek a nyomozást hátráltathatják.

  • 5. Amikor az ügy súlyosabb

Ha a rongálás a kegyeletet sérti vagy gyűlölet-indíték gyanúja merül fel, az az ügyet súlyosabb megítélésűvé teheti. Ilyenkor a bejelentésben ezt kifejezetten jelezzük a rendőrségnek, és írjuk le a sértő jellegű körülményeket. Készítsünk fotókat, és kérjük a temetőkezelőt, hogy őrizze meg a kamerafelvételeket.

Temető etikettre figyelő nő fehér rózsát tesz egy koporsóra
A csend és a tisztelet megadása az alapja a temető etikettnek – ez a hely az emlékezés színtere.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 
  • 6. Tegyük meg a feljelentést!

Rendőrségen személyesen vagy elektronikus úton tegyünk feljelentést, és mutassuk be a fotókat, számlákat és az árajánlatot a javításra. A bejelentésben írjuk le a kár tárgyát, becsült értékét, a felfedezés idejét és minden körülményt. A temető üzemeltetőjét is érdemes megjelölni kapcsolattartóként. Kérjünk ügyszámot, és jegyezzük fel az ügyintéző nevét.

  • 7. Helyreállítás szakemberrel

Ha van családi vagyonbiztosításunk – vagy külön biztosítás a sírra –, jelentsük be a kárt; a biztosító általában fotókat és javítási árajánlatot kér. Minden számlát tegyünk el, mert ezek alapján téríthető a veszteség. A büntetőügyben polgári jogi igényt terjeszthetünk elő. A helyreállítást feltétlenül szakemberrel kell elvégeztetni, így a számla később sem vitatható könnyen.

  • 8. Jobb félni, mint megijedni

Válasszunk stabil rögzítésű díszeket, ne legyenek könnyen elvihetők vagy felboríthatók. Fontoljuk meg gravírozott jelölést a fém vagy értékesebb tárgyakon, és készüljön róluk fotóval ellátott lista. Kérdezzük meg a kezelőt a kameraövezetekről, és tartsuk karban a környezetet – a rendezett sírokat ritkábban rongálják meg.

A csendes megemlékezés és a lelki megnyugvás része ennek az időszaknak. Az elcsendesedésben segíthet az alábbi videó:

