Nehogy kidobd: 3 zseniális ötlet, hogyan hasznosítsd újra a töklámpásodat halloween után

Illatgyertyák, pokrócok, asztali díszek – mind imádjuk az őszi dekorációkat és fényeket. Nem is beszélve a halloweeni szezon kísérteties és kreatív ötleteiről, amiket igazán csak a saját kezűleg kifaragott töklámpások koronáznak meg. De amikor vége az ünnepnek, a halloweeni tökök ott maradnak az ajtók előtt, majd a kukában végzik. Pedig több szuper megoldás is van, amikkel nem vesznek kárba a dísztökök. Mutatjuk, hogyan hasznosítsd újra a töklámpásodat!

3 szuper ötlet a töklámpás felhasználására halloween után

Fotó: solarseven / Shutterstock

A töklámpás újrahasznosítása

1. Halloweeni tökből madáretető

Egyszerűen vágd félbe a töklámpást, kapard ki a belsejét – ha mécses is volt benne figyelj, hogy ne maradjon benne viasz – és töltsd meg madáreleséggel. Kirakhatod a kertedbe vagy egy közeli fára is. Ha egy erős madzagra fűzöd, fel is akaszthatod. A kis szárnyasok hálásak lesznek érte.

Tökmag felhasználása A faragás során a magokat se dobd azonnal a kukába! Mosd és szárítsd ki őket, így mehetnek ezek is a madáreleség közé. De ne sózd, fűszerezd vagy ízesítsd őket bármilyen módon. A madarak természetes formájában szeretik őket.

2. Töklámpásból komposzt

Egy fonnyadt, faragott dísztökkel is lehet még varázsolni. A komposztban igazi csodahozzávaló lehet magas víztartalmának köszönhetően, hiszen nagyon gyorsan bomlásnak indul. Ha kisebb darabokra szeled, még gyorsabban teszi a dolgát!

Mielőtt a komposzthoz adnád, távolítsd el a magokat, nehogy gyökeret eresszenek a komposztban!

3. Virágcserép halloweeni tökből

Készíts dekorvirágcserepet a halloweeni tökből!

Fotó: Adam Tomaszewicz / Shutterstock

Gyönyörű virágkompozíciókat, kerti díszeket készíthetsz a töklámpásból, ha szórsz bele egy kis virágföldet, és választasz pár színes virágot bele. Figyelj, hogy olyan növényeket ültess a töködbe, amelyek szeretik az árnyékosabb helyeket, mert a dísztök is itt fog tovább szép állapotban maradni.

Bors-tipp: Ha jövőre szívesen faragnád ki a saját kertedből szedett tököt, tedd el a magokat! Alaposan mosd meg, majd szárítsd ki a tök magvait egy hűvös helyen. Ha megszáradtak, tedd őket egy hűvös, száraz helyre, egészen addig, amíg el nem múltak a késő tavaszi fagyok. Ekkor elültetheted a tökmagokat.

Így faragd ki a töklámpást egyszerűen:

