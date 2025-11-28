Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
A társkereső guru válaszol: Ez a közös a hűtlen emberekben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 12:00
Van egy dolog, ami mindannyiukban közös.

Egy tapasztalt társkereső szakértő elárulja, hogy mi az az egy dolog, ami szerinte minden csalóban közös. A hűtlenség bármennyire is szörnyű, nagyon is gyakori jelenség. Például az Egyesült Királyságban minden ötödik felnőtt beismerte, hogy valaha megcsalta partnerét.

A tapasztalt társkereső szakértő elárulja, mi közös a csalókban / Illusztráció: Unsplash

A társkereső guru felfedi a csalók tulajdonságát

Egy korábbi YouGov felmérés szerint a férfiak nagy valószínűséggel folytatnak viszonyt egy munkahelyi kollégával, míg a nők inkább egy barátjukkal. A férfiak nagy valószínűséggel csalják meg többször partnerüket, mivel a hűtlen férfiak 49 százaléka beismerte, hogy többször is félrelépett, míg a hűtlen nők 41 százaléka ismeri ezt be.

Mi az a halottság vagyis deadness?
Egy másik randiszakértő, Jess Matthews megvizsgálta Perel kutatását, és elárulta, hogy ez a szó drámaian hangozhat, de egyáltalán nem az.

Halkan ír le egy állapotot, amely sok hosszú távú kapcsolatba belopakodik: az érzelmi eltompulás, az eltávolodás és a személyes leépülés érzését

- idézi a szavait a LadBible.

A deadness olyan dolog, amit megélhetünk egyénileg (párkapcsolaton belül), vagy érezhetjük úgy, hogy magára a kapcsolat dinamikájára vonatkozik. Míg továbbra is mélyen szereted a partneredet, de gyötörni fog egy érzés, hogy valami hiányzik. Ennek van négy főbb tünete is:

  • Olyan, mintha inkább csak barátok lennének
  • Unatkozás a saját életükben
  • Fáradtság attól, hogy mindig ő a “szülő” vagy a békéltető
  • A spontaneitás és az intimitás hiánya

 

De hogyan is vezethet ez az állapot a megcsaláshoz?

A kutatás szerint azok, akik félrelépnek nem azzal a szándékkal csalják meg párjukat, hogy megbántsák a partnerüket. Ehelyett ők újra élőnek akarják érezni magukat. Elmondása szerint a megcsalás leggyakrabban önzésből fakad, ami a hiány vagy a bizonytalanság érzésének mellékterméke. 

Ez egyfajta elterelést jelenthet a valódi problémákról.

 

