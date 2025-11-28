A társkereső guru válaszol: Ez a közös a hűtlen emberekben

Egy tapasztalt társkereső szakértő elárulja, hogy mi az az egy dolog, ami szerinte minden csalóban közös. A hűtlenség bármennyire is szörnyű, nagyon is gyakori jelenség. Például az Egyesült Királyságban minden ötödik felnőtt beismerte, hogy valaha megcsalta partnerét.
Egy korábbi YouGov felmérés szerint a férfiak nagy valószínűséggel folytatnak viszonyt egy munkahelyi kollégával, míg a nők inkább egy barátjukkal. A férfiak nagy valószínűséggel csalják meg többször partnerüket, mivel a hűtlen férfiak 49 százaléka beismerte, hogy többször is félrelépett, míg a hűtlen nők 41 százaléka ismeri ezt be.
Mi az a halottság vagyis deadness?
Egy másik randiszakértő, Jess Matthews megvizsgálta Perel kutatását, és elárulta, hogy ez a szó drámaian hangozhat, de egyáltalán nem az.
Halkan ír le egy állapotot, amely sok hosszú távú kapcsolatba belopakodik: az érzelmi eltompulás, az eltávolodás és a személyes leépülés érzését
- idézi a szavait a LadBible.
A deadness olyan dolog, amit megélhetünk egyénileg (párkapcsolaton belül), vagy érezhetjük úgy, hogy magára a kapcsolat dinamikájára vonatkozik. Míg továbbra is mélyen szereted a partneredet, de gyötörni fog egy érzés, hogy valami hiányzik. Ennek van négy főbb tünete is:
A kutatás szerint azok, akik félrelépnek nem azzal a szándékkal csalják meg párjukat, hogy megbántsák a partnerüket. Ehelyett ők újra élőnek akarják érezni magukat. Elmondása szerint a megcsalás leggyakrabban önzésből fakad, ami a hiány vagy a bizonytalanság érzésének mellékterméke.
Ez egyfajta elterelést jelenthet a valódi problémákról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.