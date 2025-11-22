„Elhagytam a férjem, hogy új életet kezdjek a szeretőmmel, de most egyedül maradtam, mert ő a családját választotta helyettem”

Tanácskérő levelében elmondja, hogy 39 éves, a szeretője pedig 41. Még a tinédzseréveikben, az egyetemen ismerkedtek meg, és azóta is közel álltak egymáshoz, még azután is, hogy mindketten megházasodtak.

Egy nő elhagyta a férjét a szeretőkért, most azonban egyedül maradt

Éveken át teljesen ártatlan, baráti viszony volt köztük – közös kávézások, születésnapi üzenetek, néhány telefonhívás –, egészen addig, amíg mindkettőjük házassága kezdett széthullani.

A férjem úgy bánt velem, mintha láthatatlan lennék, a szeretőm felesége pedig egyre elviselhetetlenebb lett. Mindketten boldogtalanok voltunk, és elkezdtük egymásnak kiönteni a szívünket a problémáinkról, és idővel egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Egészen addig az éjszakáig, amikor néhány ital után megcsókoltuk egymást – onnantól nem volt visszaút.

Az asszony szerint a viszony hónapokig tartott. Többször is próbálták abbahagyni, de tagadhatatlanná vált, hogy mindketten menthetetlenül beleszerettek egymásba.

A nő végül elhagyta a férjét, és nem sokkal később a férfi is közölte, hogy el fogja hagyni a feleségét. Sokat beszéltek arról, hogy új életet kezdenek együtt, és úgy tűnt, végre minden a helyére került. De aztán minden darabokra hullott, amikor a feleség tudomást szerzett a kapcsolatukról.

Azt mondta neki, hogy ha el mer válni tőle, gondoskodik róla, hogy soha többé ne láthassa a gyerekeiket. Nem maradt más választása, mint maradni, én pedig összetörve és magányosan maradtam.

Az összetört nő azt állítja, hogy nem hibáztatja amiatt, hogy a gyerekeit helyezte előtérbe, ő mégis feladta érte a házasságát, az otthonát és az egész addigi életét is – most pedig próbálja összeszedni magát.

Hová tovább innen?

– tette fel végül a kérdést.

Amire a The Sun tanácsadója, Deidre próbált meg neki választ adni, elmondta, hogy teljesen érthető, hogy összetörtnek és összezavarodottnak érzi magát, miután mindent feladott valakiért, aki végül nem volt hajlandó ugyanezt megtenni érte.

Ami köztetek volt, valódi érzelmeknek tűnhetett, de a végén ő a családját választotta a veled közös jövő helyett. Ez a döntés sokkal inkább a saját félelmeit és bűntudatát tükrözi, semmint azt, hogy te ne lettél volna fontos számára. Boldogtalan voltál a házasságodban, és mertél kilépni belőle. Lehet, hogy nem azt a jövőt kaptad, amire számítottál a szeretőddel, de most lehetőséged van arra, hogy egy másfajta, számodra beteljesedést hozó életet építs.

Deaidre azt továbbá azt javasolta, hogy most arra koncentráljon, hogy meggyógyuljon, és újjáépítse az életét, ahelyett hogy azon rágódna, mi lehetett volna.

Időbe telik majd, de újra meg fogod találni az önbizalmadat és a függetlenségedet

– idézi a szakértőt a The Sun.