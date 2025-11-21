Az esküvő előtt csalta meg párját egy nő, mégis hozzáment feleségül

Az esküvő előtt döntött úgy, hogy lefekszik egy másik férfival az a nő, aki végül a nászúton mondta el a férjének, hogy mi történt a nagy nap előtt. Az esküvőt azért nem mondta le, mert rengeteg ember dolgozott rajta.

Az esküvő előtt csalta meg leendő férjét egy nő

A nő, Amy Holyoake ma már nyíltan beszél arról, hogy két nappal az esküvője előtt elmondta a barátainak: nem biztos benne, hogy hozzá akar menni a párjához. A barátai azt tanácsolták, mondja le az egészet – ő viszont nem ezt tette. Ehelyett az utolsó éjszakán, mielőtt az oltárhoz lépett volna, megcsalta a vőlegényét. Nem meglepő módon a házasság alig néhány napig tartott: Amy a nászútjukon véget vetett a kapcsolatnak.

A leedsi nő hat évig volt együtt a párjával, majd 2019-ben jegyezték el egymást. Ő azonban már jó ideje bizonytalan volt.

Kimerültnek éreztem magam, és az volt az érzésem, nem figyel rám. Amint kitűztük az esküvő napját, azonnal megbántam. A barátaim szerint már korábban ki kellett volna lépnem a kapcsolatból. Egyedül erősebb voltam, vele meg kicsinek éreztem magam.

A bizonytalanság egyre csak nőtt, amikor két hónappal az esküvő előtt Amy üzenetváltásba kezdett egy zenésszel a TikTokon:

Egy nehéz nap után csak görgettem, amikor meghallottam a zenéjét. Megnyugtatott. Írtam neki, ő visszaírt, én pedig elmondtam, hogy hamarosan férjhez megyek. Próbáltam barátságos maradni, de túl erős érzelmek alakultak ki bennem. Olyan mély beszélgetéseink voltak, amilyenekben rég nem volt részem.

A döntő pillanat akkor jött el, amikor a nő elment a zenész egyik koncertjére:

Ott tudatosult bennem, hogy teljesen beleszerettem.

Két nappal a menyegző előtt Amy bevallotta a barátainak, mi történik, és ők sürgették, hogy fújja le az esküvőt. Ő azonban képtelen volt rá.

Azt éreztem, mindenki annyira sokat tett bele, nem hagyhattam cserben őket. Mindenki nagyon izgatott volt.

Aztán megtette azt, amire ő maga sem számított.

Az esküvő előtti éjszakán írtam a zenésznek, átjött, és lefeküdtünk. Hajnali ötkor ment el. Óriási bűntudatom volt. Fogalmam sem volt, mit tegyek.

Másnap mégis kimondta az igent, miközben a férje semmit sem sejtett. A nászúton, két nappal később megpróbált szakítani.

Az akkori párom azt mondta, ő is így érez. Mintha csak barátok lettünk volna, és elvesztettük volna egymást. De ő dolgozni akart a házasságon.

Ez azonban tartott sokáig: amikor hazaértek, Amy bevallotta, hogy szerelmes lett valaki másba.

Elmondtam, hogy lefeküdtem valakivel. Nagyon kiborult, és közölte, hogy nem akar ott látni. Megértettem. Túl jó ember volt hozzám, megérdemelt valaki olyat, aki tényleg szereti.

Ma már külön élnek, Amy pedig azt állítja, sokkal boldogabb a zenésszel való kapcsolatában, és már bánja, hogy egyáltalán férjhez ment.

Azt üzenem minden nőnek: ha kétségeid vannak, ne kényszerítsd bele magad egy esküvőbe. Lehetett volna szebben is csinálni, de nem így terveztem. És őszintén? Nem bánom az utolsó éjszakát. Ha nem történik meg, talán soha nem lépek ki a kapcsolatomból

