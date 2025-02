Hiába fűtesz, hideg a radiátor? Ezzel a trükkel pillanatok alatt megoldhatod a problémát

Az elmúlt napok csontig hatoló hidege miatt sok háztartásban feljebb kapcsolták a fűtést. Ez azonban a legkevésbé sem hatékony, ha gond van a radiátorral, mivel az nincs rendszeresen tisztítva. A szobákban lévő állandó légmozgásnak köszönhetően ugyanis a fűtőtest idővel megtelik porral, ami miatt nem tud megfelelően működni. Ezzel pedig nem csak bosszankodást okozunk magunknak, hanem magasabb áramszámlát is. Pedig minden háztartásban megtalálható az eszköz, amivel orvosolható a probléma. Tudod, mi az? Eláruljuk!

A nem megfelelően tisztított radiátor nem tud jól fűteni Fotó: Pexels

A gondot a por jelenti, de ha azt hisszük, ronggyal vagy porolóval kell nekiesni a radiátornak, nagyot tévedünk.

Hajszárítóval tökéletesen ki lehet fújni a port a radiátor belsejéből és hátuljából

– fedte fel a szakértő, hozzátéve: jobb, ha ilyenkor a hajszárító mellé a porszívót is előkészítjük, ugyanis a fűtőtestben lévő por bizony a padlóra kerül. Ezt pedig minél hamarabb fel kell szedni, nehogy a levegőbe kerülve visszajusson a radiátorba! De kiemelte azt is, csakis hideg radiátoron szabad elvégezni a tisztítást, amely úgy teljeskörű igazán, ha szapannos vízzel és egy ronggyal is átmossuk azt, majd a végén szárazra töröljük egy törülköző segítségével.

Ezzel a rendszerrel tehát egy kis időráfordítással tökéletesen tisztává varázsolható a radiátor, ami így újra jól, kevés energiafelhasználással tudja fűteni a lakást az év leghidegebb napjain is – írja a Mirror.