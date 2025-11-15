Ettől az egyszerű trükktől sokkal tágasabb lesz az otthonod és még az értékét is növeli

Ha az emberek az otthonukról ábrándoznak és arról, hogy mi számukra a legfontosabb, szinte kivétel nélkül a tágas tér áll a lista élén. Ezért most hoztunk egy olyan trükköt, amitől bár nem fog nőni az ingatlan alapterülete, optikailag mégis sokkal nagyobbnak fog tűnni. Ez pedig nemcsak addig lesz jó, amíg benne laksz, hiszen még az eladásnál is növelni fogja az értékét.

Ha otthonod méretéről van szó, ezekre a trükkökre esküsznek a szakértők!

Fotó: Shutterstock

Ezekkel az egyszerű trükkökkel varázsolhatsz magadnak tágasabb otthont

Cikkünkben olyan színeket, technikákat és optikai illúziókat fogunk bemutatni, amelyek a nagyobb tér hatását keltik, emellett pedig azt is eláruljuk, mely módszereket felejtsd el egy életre.

Így válaszd ki a tökéletes színt

Ha tágas tér hatását akarod kelteni, akkor mindenképpen világos árnyalatok közül válassz, mivel ezek a tónusok azt az érzetet keltik, hogy nagyobb a belmagasság. Ez persze nem azt jelenti, hogy fehérre kell vakolni az összes falat. Emellett a semleges színek sokkal vonzóbbá tehetik a vevők számára az ingatlant, ezért érdemes ezek alapján meghoznod a döntést. Ezzel szemben viszont a közepes árnyalatok összezsugoríthatják a teret.

Hozz létre optikai illúziót

Léteznek olyan optikai illúziók, amelyek jóval tágasabbnak mutathatják az otthonod, mint amekkora valójában. Többek között ide tartoznak a csíkok, melyek segítségével „növelheted” a belmagasságot (függőleges vonalakkal), illetve a szélességet is (vízszintes vonalakkal). Először mérlegeld, hogy alacsonyan van-e a plafon, vagy a szoba inkább túl szűk és aszerint válassz mintát.

Válassz világos színeket, ha nagyobb tér hatását szeretnéd kelteni.

Fotó: 123RF

Fesd a mennyezetet más színűre, mint a falakat

Az is egy hatékony opció, ha a plafont más színűre fested, mint a falakat. Mindenképpen válassz hideg színek közül, például törtfehéret, ami oda vonzza a tekintetet és optikailag megemeli a mennyezetet. Azonban még véletlen se dönts hófehér mellett, mivel felhívja a figyelmet az alacsony belmagasságra.

Használd ki a természetes fényt

A természetes fény is a kezedre játszhat, ami nagyobbnak mutathatja az otthonod. Olyan festék mellett tedd le a voksodat, mely magas fényvisszaverési értékkel rendelkezik, így a falak több fény tudnak majd visszaverni. Emellett érdemes beszerezni néhány tükröt is, hiszen ezek a kiegészítők megfelelően elhelyezve növelhetik a szobában világosságot.