Ezt a 4 lakberendezési hibát csak az követi el, akinek nincs stílusérzéke – Te ugye nem vagy köztük?

Mindenkinek lehetnek bizonytalanságai, amikor otthona kialakításáról van szó, de vannak olyan malőrök, amik egyértelműen arra utalnak, hogy valakinek egy cseppnyi stílusérzéke sincs. Ha nem szeretnél közéjük tartozni, ideje frissítened a lakberendezési tudásod. Ints búcsút a következő hibáknak és készülj fel arra, hogy nem győzöd majd bezsebelni a vendégek bókjait.

Ezektől a lakberendezési hibáktól a szakértő haja is égnek áll

Fotó: The Attico Studio / Shutterstock

4 lakberendezési hiba, amit jobb, ha messziről elkerülsz

Otthonunk kialakítása a falak színétől kezdve a bútorokon át gyorsan megterhelő feladattá válhat, ezért nem nehéz beleesni még a legnagyobb hibákba se. Harriet Kingdon lakberendező a TikTok-oldalán osztotta meg legjobb tippjeit, valamint 4 olyan tervezési hibát tárt fel, amellyel nagyon gyakran találkozik és mindig meglepi.

Unalmas, egyszerű, fehér előszoba

Az előszoba az, ami megadja a lakás hangulatát, amint valaki beteszi hozzánk a lábát. Mivel a legtöbbjük meglehetősen keskeny, könnyedén kifoghat rajtunk stílusos berendezése, ami odáig fajulhat, hogy egyszerűen üresen hagyjuk. A szakértő szerint azonban érdemes játszani a különböző színárnyalatokkal és textúrákkal.

Ez az otthonod első benyomása! Fesd le az ajtókat, a szegélyléceket, vagy akár a mennyezetet is, hogy érdekesebbé tedd

– javasolta Kingdon.

Lakberendezésnél kerüld a letisztult, fehér előszobát

Fotó: Martin Deja / GettyImages

Szolid hálószoba

A lakberendező emellett gyakran találkozik olyan hálószobákkal, amelyekben semmilyen dekoráció sincs, pedig, ha belegondolunk, az életünk felét ott töltjük. Kingdon szerint már azzal is orvosolható a probléma, hogy beszerzel egy érdekes ágyneműt és néhány vagány díszpárnát. Emellett festményeket vagy képeket is akaszthatsz a falra.

Borzalmas galériafal

A galériafalak az utóbbi időben nagyon felkapottak lettek, amihez mindössze csak annyit kell tennünk, hogy összeválogatunk néhány stílusban passzoló képet és egymás mellé akasztjuk őket. A szakértő szerint viszont a túl magasra vagy egymástól túlságosan távol lógó képek nem ugyanazt a hatást keltik, mintha szemmagasságba, szorosan egymás mellé tennéd őket.

Lakberendezésnél ügyelj a galériafal esztétikusságára

Fotó: Followtheflow / Shutterstock

Nincs szabályozható fényerejű világítás

A megfelelő világítás elengedhetetlen, ha az otthonunkról van szó. Míg egy nagy fényt adó mennyezeti lámpa tökéletes takarításhoz, máskor, például egy meghitt estén az erőssége teljesen elronthatja a hangulatot.

Még mindig olyan sok otthonban nem használnak szabályozható fényerejű világítást. A hangulat számít! Nem minden pillanatban van szükség teljes fényerőre

– zárta gondolatait a lakberendező.