Ettől a pár filléres lakberendezési trükktől tűnik majd luxusotthonnak a lakásod

Nem kell milliókat szórni dizájnlámpára, márványpultra vagy aranyozott kilincsre ahhoz, hogy az otthonod úgy nézzen ki, mintha egy belsőépítész Pinterest-táblájából lépett volna elő. A lakberendezés lényege ugyanis nem a holmik ára, hanem az összhatás. Ezt az összhatást pedig te is könnyedén elérheted pár okos trükkel.
Tudod, mi a leggyakoribb hiba? Hogy azt hisszük, a luxus = pénz, pedig sokszor a leglátványosabb változások mögött nem egy vastag pénztárca áll, hanem egy jól megválasztott olvasólámpa, egy új kilépő a fürdőbe, vagy éppen egy bátor szín a falon.
Plafonról lógó, hideg fényű lámpa? Sajnos több lakásban is úgy fest, mintha egy kórházi kezelőbe lépnénk az otthonunk helyett. Ahhoz, hogy kellemes, esztétikus hatást érj el, jobb melegfényű, több pontból érkező világítást választani. Például egy olvasóspot vagy egy LED-szalag a konyhapult alatt (pár ezer forintból), már önmagában is elég ahhoz, hogy a lakásod otthonosabb, esztétikusabb hatást keltsen.
Egy vintage bolhapiacos darab is csodákat művelhet. Ne az árcédulára, hanem a hangulatra figyelj!
A függöny-párna-pléd hármas a lakásod stylistjai, így érdemes megfizetned őket. Egy hosszú, földig érő, vastagabb anyagú függöny például képes pillanatok alatt lusxushotel-hangulatot varázsol a legkisebb nappaliba vagy hálószobába is. Egy kontrasztos, izgalmas, színekben passzoló díszpárna pedig ugyanúgy feldobja a teret, mint egy gondosan kiválasztott festmény a falon. A színes plédeket pedig tényleg elég hanyagul a fotelre dobni, és kész a laza luxus.
A lakberendezés szempontjából ezek az elemek azok, amik igazán egységbe rendezik az egész enteriőrt.
A rendetlenség a luxus legnagyobb ellensége, mert lehetnek szép bútoraid, ha közben kábelköteg figyel a sarokból, a cipők meg egy kupacban hevernek az ajtó előtt.
A kosarak, dobozok, fiókrendezők, tárolók mind abban segítenek, hogy az otthonod letisztultabbnak, rendezettebbnek hasson. A kényelemről és tisztaságról nem is beszélve.
A drágának tűnő otthonok gyakran minimalista tárgyhasználattal operálnak: inkább legyen kevesebb, de minőségi.
Egy statement fal, vagyis egy hangsúlyos falfelület, akár egy marék festékből is elkészülhet. Ha szeretnéd ízlésesen feldobni a szobát, könnyen megoldható bézs, törtfehér színekkel is, és valami textúrával (pl.: glettelt hatás). Ha bátrabb vagy, nyugodtan bevállalhatsz mélyzöld, sötétkék, terrakotta árnyalatokat is, mert szuper kombinációkat teremthetsz más lakberendezési elemek és a falak között.
Egy galériafal fekete-fehér képekkel, egy különleges falitükör vagy egy merész tapéta is bőven elég ahhoz, hogy belépéskor az legyen az első gondolata a vendégnek, hogy aki itt lakik, az bizony tudja mit csinál.
Ne becsüld le a szappantartót vagy a vázát. Egy-egy jól kiválasztott tárgy képes teljesen más atmoszférát teremteni a lakásodban. Mindegy, hogy kerámia vagy fa, vagy csak egy különleges gyertya.
A végére hagytuk a lényeget: nem kell azonnal átalakítani a lakást, eladni mindent, hogy menő legyen a nappali. Kezdd apránként: egy új párnahuzattal, egy régi lámpabúra lecserélésével vagy egy friss színnel a falon.
A lakberendezés sokkal inkább szól arról, hogyan érzed magad az otthonodban, mint arról, mit látnak mások. Viszont, ha jól csinálod mások is látni fogják, hogy van egy stílusod, esztétikai érzéked, és ez az, amit nem lehet pénzért megvenni.
Különlegesebb hangsúlyos falakat is elkészíthetsz egyedül:
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.