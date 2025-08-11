Ettől a pár filléres lakberendezési trükktől tűnik majd luxusotthonnak a lakásod

Nem kell milliókat szórni dizájnlámpára, márványpultra vagy aranyozott kilincsre ahhoz, hogy az otthonod úgy nézzen ki, mintha egy belsőépítész Pinterest-táblájából lépett volna elő. A lakberendezés lényege ugyanis nem a holmik ára, hanem az összhatás. Ezt az összhatást pedig te is könnyedén elérheted pár okos trükkel.

Filléres lakberendezési trükkök, amikkel luxuslakást varázsolhatsz az otthonodból

Fotó: Laci_10 / Shutterstock

Lakberendezési trükkök, amikkel luxusotthont varázsolhatsz a lakásodból

Tudod, mi a leggyakoribb hiba? Hogy azt hisszük, a luxus = pénz, pedig sokszor a leglátványosabb változások mögött nem egy vastag pénztárca áll, hanem egy jól megválasztott olvasólámpa, egy új kilépő a fürdőbe, vagy éppen egy bátor szín a falon.

Fények, világítás

Plafonról lógó, hideg fényű lámpa? Sajnos több lakásban is úgy fest, mintha egy kórházi kezelőbe lépnénk az otthonunk helyett. Ahhoz, hogy kellemes, esztétikus hatást érj el, jobb melegfényű, több pontból érkező világítást választani. Például egy olvasóspot vagy egy LED-szalag a konyhapult alatt (pár ezer forintból), már önmagában is elég ahhoz, hogy a lakásod otthonosabb, esztétikusabb hatást keltsen.

Egy vintage bolhapiacos darab is csodákat művelhet. Ne az árcédulára, hanem a hangulatra figyelj!

Textilek

A függöny-párna-pléd hármas a lakásod stylistjai

Fotó: Followtheflow / Shutterstock

A függöny-párna-pléd hármas a lakásod stylistjai, így érdemes megfizetned őket. Egy hosszú, földig érő, vastagabb anyagú függöny például képes pillanatok alatt lusxushotel-hangulatot varázsol a legkisebb nappaliba vagy hálószobába is. Egy kontrasztos, izgalmas, színekben passzoló díszpárna pedig ugyanúgy feldobja a teret, mint egy gondosan kiválasztott festmény a falon. A színes plédeket pedig tényleg elég hanyagul a fotelre dobni, és kész a laza luxus.

A lakberendezés szempontjából ezek az elemek azok, amik igazán egységbe rendezik az egész enteriőrt.

Tárolás

A rendetlenség a luxus legnagyobb ellensége, mert lehetnek szép bútoraid, ha közben kábelköteg figyel a sarokból, a cipők meg egy kupacban hevernek az ajtó előtt.

A kosarak, dobozok, fiókrendezők, tárolók mind abban segítenek, hogy az otthonod letisztultabbnak, rendezettebbnek hasson. A kényelemről és tisztaságról nem is beszélve.