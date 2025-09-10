Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Csempe a hálószobába? Ezzel a meghökkentő látvánnyal hódítanak a hálószobatrendek 2025-ben!

lakberendezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 21:40
hálószobatrend
Ha úgy gondoltad, több meglepetés nem érhet a lakberendezés világában, akkor kapaszkodj!
Amy Mans
A szerző cikkei

 A 2025-ös év egyik legizgalmasabb irányzata a csempéből készült ágytámla, amely teljesen új szintre emeli a hálószoba hangulatát. Eddig leginkább a fürdőszobában vagy a konyhában találkoztunk vele, most azonban a pihenés központi helyszínén kap főszerepet és kétségtelenül figyelemfelkeltő.

alt=A 2025-ös hálószoba trendek világában igazán megdöbbentő újításokkal álltak elő a szakemberek
A 2025-ös hálószoba trendek világában igazán megdöbbentő újításokkal álltak elő a szakemberek / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

2025-ös hálószoba új nézőpont szerint

Ez a trend azért különleges, mert ötvözi a meghökkentő látványt a luxusérzettel. Egy csempével burkolt falrész az ágy mögött nemcsak karaktert ad a szobának, hanem teljesen átformálhatja annak atmoszféráját. Nem mindenki számára vonzó, hiszen eltér a megszokottól, de pont ez adja az erejét, mivel azoknak való, akik szeretik megtörni az unalmas kárpitos vagy fa ágytámlák világát.

A csempék ma már sokkal változatosabbak, mint régen. A választékban ott vannak a színes mozaikok, a márványhatású lapok, vagy éppen a kézzel festett különlegességek, így mindenki megtalálhatja a saját stílusához illőt. A praktikumáról sem szabad megfeledkezni, mivel könnyen tisztítható és rendkívül tartós, ami hosszú távon előny lehet. Egy jól megválasztott csempe pedig tényleg olyan érzést kelt, mintha egy ötcsillagos szállodában hajtanád álomra a fejed.

Kinek ajánlott? Azoknak, akik bátran kísérleteznek a lakberendezésben. A bohém stílust kedvelők imádni fogják a mediterrán, színes darabokat, míg a minimalista rajongók egy egyszerű, fényes fehér burkolattal érhetnek el modern, letisztult hatást.

A csempe hidegebb felület, így érdemes nagyobb párnákkal kényelmesebbé tenni. A kivitelezést is szakemberre kell bízni, mivel a burkolás több odafigyelést igényel, mint egy egyszerű ágytámla összeszerelése. -írja a life.hu. 

Ez a merész megoldás tehát nem mindennapi, de éppen ezért lehet a 2025-ös év egyik legizgalmasabb hálószobatrendje.

Itt egy kis ízelítő a legújabb hálószoba trendről!

@mrs.monicadavis

Ceramic Tile on the bedroom wall. A new twist to an Accent Wall

♬ 16 CARRIAGES - Beyoncé

 

