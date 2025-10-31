5 trükk, amit a luxushotelekben lestünk el, és azóta otthon is használunk

A titok nem a pénz, hanem a lakberendezési ötletek. Ezek az ötletek bizony aranyat érnek – főleg, ha már negyven felett vagy, és jól tudod, mennyit számít egy kényelmes, otthonos környezet. Ezt az 5 tippet bátran próbáld ki, és így minden nap úgy érezheted magad, mintha egy luxushotelben lennél.

Lakberendezési ötletek, amit a luxushotelekben lestem el, és azóta otthon is használok

Fotó: Avocado_studio / Shutterstock

5 luxushotelekből ellesett lakberendezési ötletek, amit otthon is bevethetsz

1. A törölközőt nem hajtogatjuk – tekerjük!

Ez az egyik legegyszerűbb, mégis leglátványosabb trükk, amit valaha láttunk egy wellness hotelben. A törölközők szépen feltekerve sorakoztak egy nyitott polcon, mint valami kis spa.

Otthon is kipróbáltuk, és működik! Nemcsak jól néz ki, de kevesebb helyet foglal, és sokkal egyszerűbb így előkapni.

2. Kézkrém a fürdőszobában

Tudod, milyen jól tud esni egy kézmosás után azonnal bekrémezni a kezed? A jobb szállodákban ez teljesen alap. Nem is értem, miért nem csináljuk ezt otthon is!

Mi vettünk egy adagolós kézkrémet és kitettük a csap mellé. Imádjuk. Kis dolog, de olyan luxushotel érzetet ad.

3. Inni csak szép pohárból

Miért is kellene ahhoz vendégség vagy születésnap, hogy szép poharat használjunk? Egy jó szállodában még a csapvizet is borospohárból adják – és hidd el, jobban is esik.

Nem pazarlás, nem sznobizmus vagy „luxizás" – csak élmény. Egy kis öröm a hétköznapokban, amit simán megérdemlünk.

Ne félj otthon sem fehér vagy letisztult színű ágyneműket használni, igazán nyugtatóan hatnak az idegekre.

Fotó: Art Genie / Shutterstock

4. Egyszínű ágynemű, hogy nyugodtabban aludj

A túl színes, tarkabarka ágyneműk ideje lejárt. A szállodákban mindig letisztult, egyszínű huzatokat használnak, és van benne valami megnyugtató.

Otthon is lecseréltük a mintás huzatokat, és a hálószoba azóta sokkal rendezettebb hatást kelt, mintha egy wellness hotelben lennénk.

5. Lakásparfüm – az illat, amitől „jó hazaérni”

A szállodák egyik titka az illat. Ahogy belépsz, máris megcsap valami kellemes, tiszta aroma – amitől úgy érzed, jó ott lenni.

Próbáld ki a lakásparfümöt, és végre nem a konyhaszag fogad, amikor belépsz a nappaliba.

Bors-tipp: figyelj, tanulj, próbálj ki új dolgokat! Tedd kényelmesebbé az otthonod, ne csak a luxusszállodákban kapcsolódj ki. Nem kell minden szállodai ötletet egy az egyben átvenni, de ha egy-egy apró trükk megtetszik, próbáld ki! Lehet, hogy az otthonod pont attól lesz még szerethetőbb.

Az alábbi videóban a világ legszebb luxushoteleibe nyerhetsz bepillantást:

