Neked is jár a nyugdíj előtti segély? Mutatjuk, kik jogosultak rá

A nyugdíjazáshoz közel álló emberekért – hiába a rengeteg év tapasztalat – nem mindig kapkodnak a munkaerőpiacon, így sokkal nehezebb állást találniuk. Épp ezért fontos, hogy tudják; nem maradnak segítség nélkül. A nyugdíj előtti segély nagy támogatást jelenthet minden jogosult számára. Lássuk ki veheti igénybe a NYES-t!
A NYES-t azoknak szól, akik már kimerítették álláskeresési járadékukat, de még nem érték el a nyugdíjkorhatárt. Az ellátás azt a célt szolgálja, hogy az érintettek ne sodródjanak anyagi kiszolgáltatottságba a nyugdíjazás időpontjáig.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint az jogosult a segélyre;
A NYES összege évente változik. Az összeget mindig a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40% százalékának alapulvételével állapítják meg.
A NYES-kérelmet a munkaügyi központ kirendeltségein keresztül lehet igényelni, amihez 2 dokumentumra van szükség:
A kérelem pozitív elbírálása után postai kifizetés és utalás útján is igényelhető az ellátás.
Fontos tudni:
Fontos, hogy az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. – írja a TEOL.
