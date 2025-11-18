14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Jenő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Neked is jár a nyugdíj előtti segély? Mutatjuk, kik jogosultak rá

tájékoztató
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 10:15
információksegélynyugdíj
Tartalék, amely komoly anyagi kapaszkodót jelenthet sokak számára. A nyugdíj előtti segélyt csak kevesen ismerik, pedig rengetegen jogosultak rá. Nézzük, te igénybe veheted-e!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A nyugdíjazáshoz közel álló emberekért – hiába a rengeteg év tapasztalat – nem mindig kapkodnak a munkaerőpiacon, így sokkal nehezebb állást találniuk. Épp ezért fontos, hogy tudják; nem maradnak segítség nélkül. A nyugdíj előtti segély nagy támogatást jelenthet minden jogosult számára. Lássuk ki veheti igénybe a NYES-t!

Nyugdíj előtti segély papírjait töltő nyugdíjas pár
Fontos infók a nyugdíj előtti segélyről.
Fotó: 123RF

Nyugdíj előtti segély: minden, amit tudnod kell a NYES-ről

A NYES-t azoknak szól, akik már kimerítették álláskeresési járadékukat, de még nem érték el a nyugdíjkorhatárt. Az ellátás azt a célt szolgálja, hogy az érintettek ne sodródjanak anyagi kiszolgáltatottságba a nyugdíjazás időpontjáig.

Ki igényelheti a nyugdíj előtti segélyt?

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint az jogosult a segélyre;

  • akinek legfeljebb 5 év van hátra a nyugdíjazásáig
  • aki minimum 15 év szolgálati időt letöltött
  • aki álláskereső, de nem talál munkát
  • aki számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkát ajánlani
  • aki számára az igénylést megelőző 3 évben legalább 45 nap álláskeresési járadékot folyósítottak már
  • és aki nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban sem

Mennyi a nyugdíj előtti segély összege?

A NYES összege évente változik. Az összeget mindig a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40% százalékának alapulvételével állapítják meg.

Hogyan igényelhető a nyugdíj előtti segély?

Nyugdíj előtti segélyt igénylő férfi
A nyugdíj előtti segély a munkaügyi központ kirendeltségein keresztül vehető igénybe.
Fotó: 123RF

A NYES-kérelmet a munkaügyi központ kirendeltségein keresztül lehet igényelni, amihez 2 dokumentumra van szükség:

  1. az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapra
  2. a szolgálati idő igazolásra (ami a nyugdíjbiztosítási igazgatóság által kerül kiállításra)

Milyen formában igényelhető a nyugdíj előtti segély?

A kérelem pozitív elbírálása után postai kifizetés és utalás útján is igényelhető az ellátás.

Fontos tudni:

Fontos, hogy az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. – írja a TEOL.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu