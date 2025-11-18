Neked is jár a nyugdíj előtti segély? Mutatjuk, kik jogosultak rá

A nyugdíjazáshoz közel álló emberekért – hiába a rengeteg év tapasztalat – nem mindig kapkodnak a munkaerőpiacon, így sokkal nehezebb állást találniuk. Épp ezért fontos, hogy tudják; nem maradnak segítség nélkül. A nyugdíj előtti segély nagy támogatást jelenthet minden jogosult számára. Lássuk ki veheti igénybe a NYES-t!

Fontos infók a nyugdíj előtti segélyről.

Fotó: 123RF

Nyugdíj előtti segély: minden, amit tudnod kell a NYES-ről

A NYES-t azoknak szól, akik már kimerítették álláskeresési járadékukat, de még nem érték el a nyugdíjkorhatárt. Az ellátás azt a célt szolgálja, hogy az érintettek ne sodródjanak anyagi kiszolgáltatottságba a nyugdíjazás időpontjáig.

Ki igényelheti a nyugdíj előtti segélyt?

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint az jogosult a segélyre;

akinek legfeljebb 5 év van hátra a nyugdíjazásáig

aki minimum 15 év szolgálati időt letöltött

aki álláskereső, de nem talál munkát

aki számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkát ajánlani

aki számára az igénylést megelőző 3 évben legalább 45 nap álláskeresési járadékot folyósítottak már

és aki nem részesül korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban sem

Mennyi a nyugdíj előtti segély összege?

A NYES összege évente változik. Az összeget mindig a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40% százalékának alapulvételével állapítják meg.

Hogyan igényelhető a nyugdíj előtti segély?

A nyugdíj előtti segély a munkaügyi központ kirendeltségein keresztül vehető igénybe.

Fotó: 123RF

A NYES-kérelmet a munkaügyi központ kirendeltségein keresztül lehet igényelni, amihez 2 dokumentumra van szükség:

az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapra a szolgálati idő igazolásra (ami a nyugdíjbiztosítási igazgatóság által kerül kiállításra)

Milyen formában igényelhető a nyugdíj előtti segély?

A kérelem pozitív elbírálása után postai kifizetés és utalás útján is igényelhető az ellátás.

Fontos tudni: Fontos, hogy az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. – írja a TEOL.

