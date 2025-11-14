Mutatjuk, mire költik majd a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíjat

A kormány hivatalosan is bejelentette, hogy bevezetik a 14. havi nyugdíjat. A kabinet döntött arról is, hogy mikor és milyen formában fizetik ki a plusz havi juttatást a nyugdíjasok számára.
A fantasztikus hírt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán is megerősítette:
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy jövő februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjjal együttesen. Emlékeztetett, hogy míg 2010-ben az átlagnyugdíj 100 ezer forint alatt volt, most 250 ezer forint felett van.
A többletbevételt sok nyugdíjas fejben már el is költötte:
Beázott a fürdőszobám, azt fogom megcsináltatni a plusz pénzből, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy utazni is nagyon szeretek, és a könyveket is imádom. Mindig van helye a pénznek
- mondta a lapunknak Mária.
Van két unokám, 10 és 12 évesek, és van egy lányom is. Ők fogják megkapni. A korábban kapott 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is nekik adtam
- mondja István.
"Sajnos a fiam 41 évesen meghalt, így az unokáim apa nélkül maradtak. Minden megtakarításomat nekik adom. Ajándékot vesznek, meg azt, amire szükségük van" - mondja Antal.
Közben a nyugdíjasok a napokban kapják meg, vagy kapták már meg az idei évre járó nyugdíj-kiegészítést. Az 1,6 százalékos korrekció november 12-én megérkezett a nyugdíjasok bankszámlájára, akiknek pedig készpénzben viszi a postás, azok a következő napokban számíthatnak a kézbesítésre. Ez a korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár, átlagosan 47.200 forint.
