A kormány korábban úgy döntött, hogy novemberben fizetik ki az idei évre járó nyugdíj-kiegészítést. Az 1,6 százalékos korrekció november 12-én megérkezett a nyugdíjasok bankszámlájára, akiknek pedig készpénzben viszi a postás, azok a következő napokban számíthatnak a kézbesítésre. Ez a korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár.
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. elmondta: a nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják. Emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány postázása már befejeződött, az utalványok az év végéig használhatók fel hidegélelemre.
Orbán Viktor kedden az ATV stúdiójában megerősítette, hogy 2026. januárjától több lépcsőben elkezdik bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Ennek megfelelően a jövő év első hónapjában az érintettek az adott havi nyugdíjon kívül plusz egy heti juttatást kapnak az idősek. A tervek szerint 2027. januárjában már plusz két heti, 2028-ban három hetinek megfelelő nyugdíjat fizet ki az állam, míg legkésőbb 2029-ben már a teljes 14. havi nyugdíj kifizetésre kerül.
A miniszterelnök egy korábbi interjúban úgy fogalmazott:
A gazdasági támogatásokat növelni kell, mert fejlesztő államra van szükség. A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogjuk vezetni. Az édesanyák szja-mentességet igenis végig kell vinni, méghozzá minél gyorsabban. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet, a 3 százalékos hitelkamat-támogatásért pedig az utolsó vérig harcolni kell, mert az az első lakáshoz jutást jelenti a fiataloknak.
Hangsúlyozta: a rezsicsökkentés marad, az árrésstopot pedig nem kivezetik, hanem akár ki is bővíthetik.
A 14. havi nyugdíj januári első részlete után februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is.
Orbán Viktor egy Facebookra feltöltött videóban arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali.
A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte – nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell
– jelentette ki.
A 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta, hozzátette, hogy „a Tisza egy baloldali párt”.
Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak
– mondta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy erre már egyszer az ország ráfaragott. ”Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól. A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
