Elkezdődött az emelt nyugdíjak kifizetése, mutatjuk a részleteket

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 11:32
nyugdíj-kiegészítésnyugdíjas
Az előző hónapokhoz képest novemberben több tízezer forinttal megemelt nyugdíj jár az időseknek.
A kormány korábban úgy döntött, hogy novemberben fizetik ki az idei évre járó nyugdíj-kiegészítést. Az 1,6 százalékos korrekció november 12-én megérkezett a nyugdíjasok bankszámlájára, akiknek pedig készpénzben viszi a postás, azok a következő napokban számíthatnak a kézbesítésre. Ez a korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár.

nyugdíj Orbán Viktor nyugdíj-kiegészítés
Orbán Viktor 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal. Ennek értelmében a nyugdíjak értéke nem csökkent az elmúlt 15 évben. Ezért fizet most is a kormány nyugdíj-kiegészítést Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Mennyi plusz pénzt jelent a nyugdíj-kiegészítés?

A kormány korábban arról döntött, hogy az egyre növekvő árak miatt nyugdíj-kiegészítést ad a nyugdíjasoknak. Ennek mértéke 1,6 százalék, amit visszamenőleg, az előző hónapok esetében is kifizetnek.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. elmondta: a nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják. Emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány postázása már befejeződött, az utalványok az év végéig használhatók fel hidegélelemre. 

A 2026-os év is plusz pénzekkel indul a nyugdíjasok számára

Orbán Viktor kedden az ATV stúdiójában megerősítette, hogy 2026. januárjától több lépcsőben elkezdik bevezetni a 14. havi nyugdíjat. Ennek megfelelően a jövő év első hónapjában az érintettek az adott havi nyugdíjon kívül plusz egy heti juttatást kapnak az idősek. A tervek szerint 2027. januárjában már plusz két heti, 2028-ban három hetinek megfelelő nyugdíjat fizet ki az állam, míg legkésőbb 2029-ben már a teljes 14. havi nyugdíj kifizetésre kerül.

A miniszterelnök egy korábbi interjúban úgy fogalmazott:

A gazdasági támogatásokat növelni kell, mert fejlesztő államra van szükség. A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogjuk vezetni. Az édesanyák szja-mentességet igenis végig kell vinni, méghozzá minél gyorsabban. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet, a 3 százalékos hitelkamat-támogatásért pedig az utolsó vérig harcolni kell, mert az az első lakáshoz jutást jelenti a fiataloknak.

Hangsúlyozta: a rezsicsökkentés marad, az árrésstopot pedig nem kivezetik, hanem akár ki is bővíthetik. 

A 14. havi nyugdíj januári első részlete után februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is.

Orbán Viktor: el a kezekkel a nyugdíjaktól

Orbán Viktor egy Facebookra feltöltött videóban arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali.

A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte – nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell 

– jelentette ki.

A 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta, hozzátette, hogy „a Tisza egy baloldali párt”.

Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak

– mondta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy erre már egyszer az ország ráfaragott. ”Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól. A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell” – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
