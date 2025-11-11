Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Nyugdíj-kiegészítés: a héten már kopogtat a postás – mutatjuk, hogy változnak idén és jövőre a nyugdíjak

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 12:03
A kormány döntésének megfelelően, ezen a héten kapják kézhez a nagyobb összegű nyugdíjat az idősek.
Bors
A szerző cikkei

Ezen a héten érkezik a kormánydöntés értelmében az időkorúaknak járó nyugdíj-kiegészítés. Az 1,6 százalékos korrekciót november 12-én utalják vagy a postai kézbesítéssel együtt kapják meg az érintettek. Ez a korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár - írja cikkében az Origo

Fotó: MTI

A nyugdíj-kiegészítés menete

A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíj mellé, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják. Közben a harmincezer forintos élelmiszer-utalványok postázása már befejeződött, ezek az év végéig használhatók fel hideg élelemre. Ennek célja, hogy a nyugdíjak vásárlóereje megmaradjon, és a drágulás ne érintse hátrányosan az időseket, ám az élelmiszer-utalványok összegével kiegészítve, láthatóan, a juttatások bőven meghaladják a hivatalos inflációs adat által indokolt emelést. December 3-tól pedig már az emelt nyugdíj érkezik az idősekhez. Ez azért fontos, mert a januári nyugdíj emelésnek már ez az összeg lesz az alapja. 2026-ban az előzetes tervek szerint 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint augusztusban az átlagnyugdíj 245 ezer forint volt, ha hozzávesszük az 1,6 százalékos növekedést és a 13. havi juttatást, akkor az idei évre vetítve a havi átlagnyugdíj már 270 ezer forint felett lesz. 

Folyamatosan emelték a nyugdíjakat

A nyugdíjak összege 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett. A kormány ugyanis az inflációnak megfelelően folyamatosan emelte a járandóságot, és több lépcsőben visszavezette a 13. havi nyugdíjat is. 

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette azt is a közelmúltban, hogy a jövő évtől elkezdik fokozatosan bevezetik a 14-ik havi nyugdíjat is. A kormányfő még 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: így 2021-ben egyheti pluszjuttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.

Jobb és baloldal: ez a különbség

Orbán Viktor egy interjúban arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali. A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte – nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is -, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell - idézte a kormányfőt a Riposzt. Szalai Piroska szerint a 14. havi nyugdíj azt jelenti, hogyha szét lenne osztva hónapokra,  minden hónapban 8,3%-kal nőne a nyugdíj, és ez az infláció fölötti növekedést jelent, tehát vásárlóértékben növelné a nyugdíjakat.

