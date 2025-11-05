Meglepő: messze nem csak a pénz számít, amikor állást keresnek a magyarok

Egy friss magyar kutatása szerint a munkahelyi megbízhatóság alapja a jó közérzet, a rugalmas munkavégzés, támogató vezetés és fair bánásmód. Az eredmények alapján ezek a többségnél fontosabbak, mint a magasabb bér.
Milyen álláshirdetések alapján és hogyan választunk ma munkahelyet? A legtöbben talán azt gondolnánk, hogy a fizetés a legfontosabb tényező, de a CVonline.hu, 1000 főt megkérdező, 2025-ben végzett friss kutatása mást mutat: a jó munkahelyi légkör (75%), a vezetők hitelessége és szakmai hozzáértése (71%), valamint a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása (66%) megelőzi az olyan "kézzelfogható" szempontokat, mint a fizetés vagy a juttatások.
Különösen beszédes, hogy a munka-magánélet egyensúlyát a válaszadók 87%-a tartotta fontos vagy nagyon fontos döntési tényezőnek - vagyis a rugalmas munkavégzés, a home office lehetőség és az idővel való bánásmód ma már alapszükséglet. A modern munkavállaló a jó közérzetet nem választási lehetőségként, hanem jogos elvárásként kezeli.
Ez nem jelenti azt, hogy a pénz ne számítana, sőt, két hasonló ajánlat között a fizetés (78,2%) marad a leggyakoribb döntési szempont, viszont az oda vezető úton a munkavállalók bizalomépítő jeleket keresnek: nyitott vezetőket, támogató kultúrát, transzparens működést, valamint rugalmas munkakörnyezetet.
Az is kiderült, hogy a válaszadók 84,3%-a fontosnak tartja, hogy a munkaadó elkötelezett legyen az esélyegyenlőség mellett - ez a méltányosság iránti igény jól mutatja, hogy a megbízhatóságot ma már nem a cég mérete, hanem a belső kultúrája határozza meg. Az olyan látható gesztusok, mint a fair elbírálás, visszajelzési kultúra vagy képzésekhez való hozzáférés, egyértelmű bizalomerősítőként hatnak.
Mitől megbízható ma egy munkahely Magyarországon?
A válaszok alapján a megbízhatóság nem egy egzakt dolog, hanem egy komplex élmény, amely a munkahelyi kultúrán, vezetői magatartáson, pénzügyi stabilitáson és a hitelességen alapul. A válaszadók 68,8%-a kiemelten fontosnak tartja az átlátható bérezést és juttatási rendszert, míg 87,2% szerint a karrierfejlődési lehetőségek is döntő jelentőségűek. Ez azt mutatja, hogy az álláskeresők nemcsak „jófej” főnököt keresnek, hanem átlátható, tisztességes és jövőorientált munkahelyi környezetet.
„A megbízható munkahely fogalma is egyre fontosabb szerepet kap. A kutatásunk szerint a válaszadók 78%-a számára ez azt jelenti, hogy valós, megbízható cégektől származik az ajánlat, pontos munkaköri leírással (66%) és átlátható bér- és juttatási információkkal (63%). Ez alapvető feltétele lett annak, hogy egy pozíciót komolyan vegyenek. Ezért is vezettünk be, hogy minden hirdetőt leellenőrzünk. Pénzügyi stabilitás, a visszajelzések kutatása is ennek a folyamatnak a része” – Tette hozzá Balla Zoltán, a CVonline.hu CEO-ja.
Nem véletlen, hogy ma már nemcsak megérzések alapján döntünk arról, hová pályázzunk, a jelöltek többsége valóságos mini-nyomozást folytat, mielőtt rákattint a „Jelentkezem” gombra. A kutatás szerint tízből nyolcan aktívan utánanéznek a kiszemelt cégnek. Elsősorban a hivatalos weboldalt (74%), az online véleményeket (69%), és a barátok, ismerősök ajánlását (52%) használják iránytűként.
A megbízható munkahely tehát nemcsak egy frázis, ennek látszania is kell. Egy hiányos céges bemutatkozás, homályos fizetési információk vagy épp negatív kommentek a neten könnyen elriaszthatják a jelentkezőket.
A CVonline.hu-ról:
A CVonline.hu 1999 óta meghatározó szereplő a magyar álláspiacon. Állásportálként és toborzást támogató partnerként célja, hogy találkozási pontként szolgáljon az álláskeresők és a munkáltatók számára. Szolgáltatásai között szerepelnek az álláshirdetések, az önéletrajz-adatbázis, az employer branding megoldások, valamint a fejvadászat és toborzás-támogatás. 2025-ben bevezette az ellenőrzött hirdetők rendszerét, amely biztosítja, hogy az oldalon csak hiteles, valós cégek jelenhessenek meg. A vállalat hisz abban, hogy a bizalom az első kattintással kezdődik.
