Ujjal mutogatás helyett rend és tisztaság – Kinek a feladata az iroda takarítása?

Az iroda takarítás legfőbb célja a rendezett, tiszta környezet kialakítása, amely elősegíti a jó közérzetet, a motivációt, növeli a kreativitást, a koncentrációt, csökkenti a stresszt és a betegségek terjedését. A tisztaság azonban jóval több, mint egy szép rendezett íróasztal, tiszta padlószőnyeg és igényes mosdóhelyiség.

Irodai takarítása: bizony a dolgozóknak is feladata, hogy a munkahelyi környezet rendezett legyen

Fotó: Aleksandr Zyablitskiy / GettyImages

Az iroda takarítása közös felelősség

Míg egyes irodákban természetes, hogy profi takarító csapat felel a higiénia fenntartásáért, addig más munkahelyeken még mindig vita tárgya, kié a felelősség: a dolgozóké vagy a munkáltatóé? Nemzetközi felmérések is rámutatnak már arra, hogy a rendetlenség és a felhalmozott piszok stresszt, konfliktusokat és akár betegséget is eredményezhet. Az iroda takarítása nem csupán esztétikai kérdés, hanem az egészséges munkakörnyezet alapfeltétele. De hol húzódik a határ a személyes felelősség és a munkajogi kötelezettség között? Az alábbiakban ennek járunk most utána – példákkal, tippekkel és praktikus megoldásokkal.

1. Munkáltatói kötelezettség

A Munka törvénykönyve és a munkavédelmi jogszabályok előírják, hogy a munkáltató köteles biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezetet biztosítani a dolgozók számára. Ennek része a levegő minősége is, tehát a klímák rendszeres karbantartása jogi elvárás.

2. Ártalmas az egészségre

A klímaberendezés az irodai környezet egyik legfontosabb komforteleme. Elhanyagolása egészségügyi kockázatot okozhat: penész, baktériumok, allergének is megtelepedhetnek benne, és az ilyenkor a gépből kiáramló levegő akár súlyos megbetegedéseket is okozhat. Éppen ezért a rendszeres iroda takarítás elengedhetetlen a hasonló problémák megelőzéséhez.

3. Karbantartás gyakorisága

Jogszabály ugyan konkrét időpontot nem ír elő, de a legtöbb munkavédelmi szakértő szerint évente legalább kétszer – tavasz elején és ősz végén – kötelező a légkondicionáló berendezések ellenőrzése és tisztítása. Ha a berendezés nagy forgalmú helyen működik, akkor ennél gyakoribb karbantartás is indokolt lehet.

4. Fontos hozzá a szerződés

A munkáltató viseli a felelősséget a berendezések megfelelő állapotáért, még akkor is, ha a karbantartást külsős cég végzi. A cégnek rendelkeznie kell írásos szerződéssel, amelyet a tisztítócéggel kötött, és ebben pontosan szerepelnie kell, hogy mikor és milyen szolgáltatást vár el a cégtől.