Elvesztetted a munkád? Spórolási tippek, amikkel tízezreket takaríthatsz meg az álláskeresés során

Álláskeresés során a legnagyobb segítségünk az internet. Ha jelenleg épp két munkahely között vagyunk, érdemes lehet kihasználni az online állásportálokat, az ingyenes önéletrajz-készítő alkalmazásokat és a közösségi média erejét, ahol a szakmai hálózatépítés is hatékonyan támogathatja az álláskeresést az adott szakmai körökben. Emellett a helyi munkaügyi központok és a különféle ingyenes karrier tanácsadó programok is nagy segítségünkre lehetnek, hogy munkahelyünk elvesztése után új lehetőségeket és célokat találjunk, miközben minimalizáljuk a költségeket. A Fanny magazin összeszedte a leghatékonyabb spórolási tippeket, amikkel a legtöbbet takaríthatsz meg álláskeresés során!

Spórolási tippek: ezeket tartsd be, ha csökkentenéd a kiadásokat

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Spórolási tippek, melyek segítenek az álláskeresés során

1. Segítség a szórakozás mellett

A közösségi platformok nemcsak szórakozásra valók, hanem az álláskeresést is segíthetik. Tematikus hirdetőoldalak és csoportok révén gyorsan rátalálhatunk a megfelelő pozíciókra, az értesítések pedig gondoskodnak róla, hogy ne maradjunk le az új lehetőségekről.

2. Önéletrajzírás mesterségesen

Nem szükséges drága szakértőre bíznunk magunkat ahhoz, hogy versenyképesebbé váljunk a munkaerőpiacon, hiszen ma már a mesterséges intelligencia ingyenesen elérhető eszközeivel is készíthetünk átgondolt, professzionális önéletrajzot és motivációs levelet. Ezek a megoldások hasznos spórolási tippek is egyben, mivel segítenek elkerülni a felesleges kiadásokat.

3. Szakmai profil, ami számít

Egy jól felépített szakmai profil ma már az álláskeresés egyik legerősebb eszköze. Nemcsak a pályázatoknál kelthet jó benyomást, hanem arra is alkalmas, hogy a munkaadók maguk találjanak ránk. Minél részletesebb és hitelesebb az adatlapunk, annál nagyobb eséllyel tűnünk ki a tömegből.

4. A fejvadász az új barátunk

Bár a fejvadászok a cégeknek dolgoznak, álláskeresőként mi is felkereshetjük őket, és bekerülhetünk az adatbázisukba. Ha van hozzánk illő pozíció, ők keresnek meg – mindezt díjmentesen. Ha mégis pénzt kérnének, inkább keressünk más szakembert. Ez is a hasznos spórolási tippek közé tartozik: ne fizessünk azért, amiért nem muszáj.