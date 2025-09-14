Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Elvesztetted a munkád? Spórolási tippek, amikkel tízezreket takaríthatsz meg az álláskeresés során

2025. szeptember 14.
Sajnos bármelyikünkkel megeshet, hogy egyik napról a másikra elveszítjük a munkahelyünket, és nem találunk azonnal újat. Mégsem kell kétségbeesnünk: ma már számos ingyenes eszköz segíthet abban, hogy álláskeresés során költséghatékonyan és gyorsan rátaláljunk a következő munkahelyünkre. Ehhez érdemes megfogadni az alábbi jól bevált spórolási tippeket is.
Álláskeresés során a legnagyobb segítségünk az internet. Ha jelenleg épp két munkahely között vagyunk, érdemes lehet kihasználni az online állásportálokat, az ingyenes önéletrajz-készítő alkalmazásokat és a közösségi média erejét, ahol a szakmai hálózatépítés is hatékonyan támogathatja az álláskeresést az adott szakmai körökben. Emellett a helyi munkaügyi központok és a különféle ingyenes karrier tanácsadó programok is nagy segítségünkre lehetnek, hogy munkahelyünk elvesztése után új lehetőségeket és célokat találjunk, miközben minimalizáljuk a költségeket. A Fanny magazin összeszedte a leghatékonyabb spórolási tippeket, amikkel a legtöbbet takaríthatsz meg álláskeresés során!

Spórolási tippek: álláskeresők várnak interjúra, nő jelentkezik kézfeltartással, széken ülnek.
Spórolási tippek: ezeket tartsd be, ha csökkentenéd a kiadásokat
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Spórolási tippek, melyek segítenek az álláskeresés során

1. Segítség a szórakozás mellett

A közösségi platformok nemcsak szórakozásra valók, hanem az álláskeresést is segíthetik. Tematikus hirdetőoldalak és csoportok révén gyorsan rátalálhatunk a megfelelő pozíciókra, az értesítések pedig gondoskodnak róla, hogy ne maradjunk le az új lehetőségekről.

2. Önéletrajzírás mesterségesen

Nem szükséges drága szakértőre bíznunk magunkat ahhoz, hogy versenyképesebbé váljunk a munkaerőpiacon, hiszen ma már a mesterséges intelligencia ingyenesen elérhető eszközeivel is készíthetünk átgondolt, professzionális önéletrajzot és motivációs levelet. Ezek a megoldások hasznos spórolási tippek is egyben, mivel segítenek elkerülni a felesleges kiadásokat.

3. Szakmai profil, ami számít

Egy jól felépített szakmai profil ma már az álláskeresés egyik legerősebb eszköze. Nemcsak a pályázatoknál kelthet jó benyomást, hanem arra is alkalmas, hogy a munkaadók maguk találjanak ránk. Minél részletesebb és hitelesebb az adatlapunk, annál nagyobb eséllyel tűnünk ki a tömegből.

4. A fejvadász az új barátunk

Bár a fejvadászok a cégeknek dolgoznak, álláskeresőként mi is felkereshetjük őket, és bekerülhetünk az adatbázisukba. Ha van hozzánk illő pozíció, ők keresnek meg – mindezt díjmentesen. Ha mégis pénzt kérnének, inkább keressünk más szakembert. Ez is a hasznos spórolási tippek közé tartozik: ne fizessünk azért, amiért nem muszáj.

5. Naprakész tudás díjmentesen

Számos online platform kínál díjmentes tanfolyamokat. Ezekkel naprakészen tarthatjuk a tudásunkat, sőt új készségekkel növelhetjük az esélyünket a sikeres elhelyezkedésre, anélkül hogy tartalékainkhoz kellene nyúlnunk.

Spórolási tippek: fiatal nő ül egy laptopot előtt az asztalnl.
Az álláskeresés némi időt és türelmet igényel, de a befektetett energia sokszorosan megtértül
Fotó: Prathankarnpap /  Shutterstock 

6. Osszuk be másképpen

Amíg keressük a számunkra ideális állást, érdemes áthidaló megoldásokat találnunk. A részmunkaidős vagy projektalapú feladatok nemcsak anyagi biztonságot nyújtanak, hanem értékes tapasztalatokkal is gazdagíthatnak.

7. Bőven elég az alap csomag

A nagy álláskereső portálok alapfunkciói önmagukban is elegendőek ahhoz, hogy önéletrajzunk alapján megtaláljuk a számunkra megfelelő karrierlehetőséget, ezért felesleges a külön díjért kínált csomagokra költenünk. Ez is egyike a kézenfekvő spórolási tippeknek, ha okosan szeretnénk gazdálkodni az erőforrásainkkal.

8. Nem az új ruha teszi az embert

Ha interjúra készülünk, elég, ha csinosan és ápoltan jelenünk meg: egy tiszta, gondosan összeválogatott öltözék ugyanolyan jó benyomást kelt, mint egy új ruhadarab, így erre felesleges plusz pénzt áldoznunk.

9. Interjúzzunk otthonról

Amikor csak lehet, kérjünk online interjúlehetőséget. Ezzel időt, energiát és utazási költséget takaríthatunk meg.

Íme egy rövid videó, ami szintén sokat segíthet az álláskeresésben:

