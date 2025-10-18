"Minden vágyam, hogy viszonyt kezdjek a kollégámmal – a férjemmel már nincs köztünk semmi szikra"

Egy 48 éves nő mesélt arról, hogy egyre komolyabban fontolgatja: viszonyt kezd egy kollégájával, ugyanis a férje és közte már nincs szikra vagy izgalom.

A nő férje 52 éves, 25 éve házasok, három felnőtt gyermekük van. Bár papíron minden tökéletesnek tűnik, és kapcsolatuk kívülről nézve jól működik, valami már rég nem az igazi.

A férjem jó, megbízható, szorgalmas ember, és soha nem bánt velem rosszul. Ő a gyermekeim apja, és az egyetlen partnerem, akivel felnőtt életet éltem

- mondta a nő. A szomorú igazság viszont az, hogy évekkel ezelőtt kiábrándult belőle.

Úgy érzi, házasságuk inkább hasonlít egy megszokott barátságra, mint valódi párkapcsolatra. "Nincs benne szikra, izgalom vagy szenvedély" - fogalmazott.

Néhány hónappal ezelőtt új férfi érkezett a munkahelyi csapatába, és bár eleinte próbálta elnyomni az érzéseit, idővel egyre erősebb vonzalmat kezdett érezni iránta.

Először azt hittem, csak valami buta rajongásról van szó, elvégre mindketten házasok voltunk, de amikor bevallotta, hogy ő is ugyanígy érez, minden megváltozott.

Tudja, hogy amit tesz, nem igazságos a férjével szemben, de amikor az új kollégájával van, nem tudja megállni, hogy ne képzeljen el vele egy közös jövőt.

A férjem nem érdemli meg ezt, de nem tehetek róla. Arra gondolok, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy boldogtalan házasságban éljünk.

