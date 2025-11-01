Leleplezzük a bankok féltett titkait: 5 spórolási trükk, amikről nem beszélnek a hagyományos pénzügyi tanácsadók

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 09:15
Sokan úgy gondolják, hogy a pénzügyi siker kulcsa kizárólag a kemény munkában és takarékosságban rejlik. De mi van, ha léteznek olyan banki titkok, amiket soha nem osztanak meg veled nyíltan, és amikkel észrevétlenül többet tarthatnál meg a saját pénzedből? Cikkünkben mutatunk 5 spórolási trükköt, amiket eddig titokban tartottak a bankok előtted!
Szabó Eszter Sára
A bankok titkai nem összeesküvés-elméletek, hanem apró trükkök és „hátsó ajtók”, amelyeket általában csak azok ismernek, akik a rendszer belsejében dolgoznak, vagy nagyon-nagyon figyelnek. Most felfedjük azokat a spórolási trükköket, amelyeket a legtöbb hagyományos pénzügyi tanácsadó vagy elfelejt megemlíteni, vagy szándékosan nem tár a nyilvánosság elé. 

Mutatjuk a legjobb spórolási trükköket!
Fotó: Marian Weyo / shutterstock

5 spórolási trükk, amikről jobb, ha tudsz, mert erről a hagyományos pénzügyi tanácsadók nem fognak neked beszélni 

1. A napi egyenleg-trükk – így számítják a kamatot és a díjakat

A legtöbben azt hiszik, hogy a bankszámlájukra napi szinten járó kamat vagy költség a teljes egyenlegen alapul. Valójában sok bank a nap végi legkisebb egyenleg alapján számít – így ha reggel van pénzed, de délután elköltöd, az nem számít „magas egyenlegnek”. 

A trükk? Tartsd meg a nagyobb összegeket a hónap első és utolsó napján, amikor a kamatszámítás történik, vagy válts olyan bankszámlára, ahol az átlagos napi egyenleg számít.

2. A rejtett díjak kerülőútjai

A bankok szeretnek úgynevezett „csendes” díjakat alkalmazni – például automatikus SMS-értesítésekért, bizonyos ATM-használatokért, vagy ha havonta nem történik elég tranzakció. 

Ezek sokszor elkerülhetők, ha személyre szabod az értesítéseket az appban, átállítod az utalási beállításokat, vagy automatikus, minimális összegű tranzakciókat állítasz be (például egy havi 100 Ft-os állandó utalás saját számláid között).

3. Banki csomag felülvizsgálata

Sokan évekig ugyanannál a banknál maradnak, pedig az új ügyfeleknek szóló akciók gyakran sokkal előnyösebbek – akár ingyenes számlavezetésről, akár több tízezer forintos jóváírásról van szó.

Az egyik evidensnek tűnő, mégis meghatározó bankokat érintő titok, hogy jobban megéri váltogatni, mint ragaszkodni a megszokott bankhoz. Érdemes újragondolni, újra átnézni a bankod ajánlatait, és összevetni másokéival. Egyes ügyes ügyfelek évente váltanak csomagot vagy bankot, és mindig zsebre teszik az új belépő bónuszokat.

spórolási trükkökkel pénzt lehet megtakarítani
Sokkal több pénzt takaríthatsz meg, mint elsőre gondolnád. 
Fotó: Leny Studio / shutterstock

4. A kerekítéses trükk – használd a mikrospórolást a javadra

Bizonyos bankok és fintech szolgáltatók már elérhetővé tették a kerekítés alapú megtakarítást. Ez azt jelenti, hogy minden vásárlásnál a rendszer felfelé kerekíti az összeget, és a különbözetet egy megtakarítási számlára helyezi. Egy kávé 790 forintért? A maradék 10 Ft automatikusan félre van téve. Havi szinten ez tízezres nagyságrendű tartalékot is jelenthet, és szinte észrevétlenül gyűlik.

5. A bankkártyák típusai közti különbségek

Nem minden bankkártya egyforma, még akkor sem, ha ugyanannak az ügyfélnek adják. A betéti és hitelkártyák, valamint a „prémium” és „standard” verziók között óriási eltérés lehet visszatérítés, vásárlói védelem vagy utazási biztosítás terén. Egyes prémium kártyák például ingyenes reptéri belépőt, árgaranciát vagy vásárlás utáni biztosítást is adnak, amit sok ügyfél nem használ ki, mert nem is tud róla.

A bankok titkai nem elérhetetlenek – csak jól el vannak rejtve

Ne hagyd, hogy a rendszer kihasználjon. Ismerd meg a bankok féltett titkait, és használd őket a saját pénzügyi előnyödre, illetve folyamatosan tartsd szem előtt a bankod által hozott változtatásokat, amik érinthetik a pénzügyi kiadásaidat. 

Nem arról van szó, hogy meg kell kerülnöd a rendszert, csak tudnod kell, hol vannak a rései.

A következő videóban a megtakarítás, öngondoskodás, hosszú távú pénzügyi tervek megvalósításáról tudhatsz meg többet. Ezek a fogalmak kulcsfontosságúak a pénzügyek tudatos kezelése terén:

