Érkeznek az első fagyok: igazi őszies időjárással zárul a hét

Véget ért a vénasszonyok nyara, és már érkeznek is az első fagyok reggelente. A napsütéses időjárás ellenére már jobb, ha felkészülünk a hidegre is.

Bekeményít az időjárás az első fagyokkal Fotó: Unsplash

Bekeményít az időjárás

Pénteken, október 17-én észak és dél felől is megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. A hőmérséklet 16-17 fok körül tetőzik, estére pedig megélénkül az északnyugati szél.

Szombaton, október 18-án eleinte borongós, felhős idő várható, majd fokozatosan csökken a felhőzet. Helyenként kisebb zápor is kialakulhat, miközben a szél többfelé megélénkül. A hajnal már hűvös lesz, 5 fok körül alakul, napközben pedig mindössze 16 fokot mérhetünk.

Vasárnapra, október 19-re a reggeli köd és rétegfelhőzet feloszlik, napközben gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás, viszont a reggeli hideg miatt több helyen is lehet talajmenti fagyra számítani. Maximum 10-15 fokra lehet majd számítani napközben – írta a Köpönyeg.