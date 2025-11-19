Szívrohamot okozhat az ágygimnasztika? Így hat az együttlét a szívedre

Mennyire számíthatjuk az ágytornát edzésnek? Az biztos, hogy megmozgatja a testedet, de vajon milyen a szeretkezés hatása a szívedre? Egészséges? Biztonságos? Ezekre a kérdésekre keresték a választ. Meglepő eredményt kaptak.
Egy kutatás során 19, 55 év körüli férfit és 13 nőt vizsgáltak. A résztvevők többsége valamilyen szív- és érrendszeri betegséggel küzdött, de rendszeresen mozogtak, illetve havi ~6 alkalommal nemi életet is éltek. A kutatás során úgy vizsgálták a szeretkezés hatásait, hogy a futópados edzés adta terhelést összehasonlították az együttlétek aktivitásával.
Egy 5-ös skálán, a férfiak a futópados edzést 4,6-osra pontozták az intenzitás szempontjából, míg a szeretkezést csak 2,7-esnek. A nők adatai pedig még ennél is alacsonyabb számokat mutattak.
A férfiak aktus alatti pulzusa alig ment 130 fölé, vérnyomásuk pedig általában 170 alatt maradt.
Az oxigénfogyasztásuk 3,5 (METS) metabolikus ekvivalensnek megfelelő volt.
Összehasonlításként:
Ez a terhelés nagyjából a pinpongozás vagy a gereblyézés szintjével egyenlő.
A kutatásból az is kiderült, hogy az együttlét közben körülbelül 1 perc alatt, 5 kalóriát égetünk átlagosan.
Egy légyott izgalma és az adrenalinszint növekedése valóban kockázatot jelenthet, de a tapasztalatok szerint nincs ok az aggodalomra.
A kutatók szerint a szabály egyszerű: ha valaki gond nélkül tud lépcsőzni 2-3 emeletet, akkor egészségügyileg alkalmas a szeretkezésre is.
Ha viszont valaki rosszullétet tapasztal, akkor nem szabad nemi együttlétet kezdeményezni. Ha pedig az együttlét közben jelentkezik valamilyen szívpanasz, azt azonnal abba kell hagyni!
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
