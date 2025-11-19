Szívrohamot okozhat az ágygimnasztika? Így hat az együttlét a szívedre

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 21:45
Ezt tudnod kell: egy kutatás során megvizsgálták, mennyire megterhelő a szív számára az együttlét. A válasz meg fog lepni! Íme a szeretkezés hatásai a szívedre.
Mennyire számíthatjuk az ágytornát edzésnek? Az biztos, hogy megmozgatja a testedet, de vajon milyen a szeretkezés hatása a szívedre? Egészséges? Biztonságos? Ezekre a kérdésekre keresték a választ. Meglepő eredményt kaptak.

A szeretkezés hatása a szívre

Egy kutatás során 19, 55 év körüli férfit és 13 nőt vizsgáltak. A résztvevők többsége valamilyen szív- és érrendszeri betegséggel küzdött, de rendszeresen mozogtak, illetve havi ~6 alkalommal nemi életet is éltek. A kutatás során úgy vizsgálták a szeretkezés hatásait, hogy a futópados edzés adta terhelést összehasonlították az együttlétek aktivitásával.

Egy 5-ös skálán, a férfiak a futópados edzést 4,6-osra pontozták az intenzitás szempontjából, míg a szeretkezést csak 2,7-esnek. A nők adatai pedig még ennél is alacsonyabb számokat mutattak.

Mennyire megterhelő a szeretkezés a szív számára?

A férfiak aktus alatti pulzusa alig ment 130 fölé, vérnyomásuk pedig általában 170 alatt maradt.

Az oxigénfogyasztásuk 3,5 (METS) metabolikus ekvivalensnek megfelelő volt.

Összehasonlításként:

Ez a terhelés nagyjából a pinpongozás vagy a gereblyézés szintjével egyenlő.

Mennyi kalóriát égetünk a szeretkezés közben?

A kutatásból az is kiderült, hogy az együttlét közben körülbelül 1 perc alatt, 5 kalóriát égetünk átlagosan.

A szeretkezés hatása a kalóriákra annyi mint a tévézésé
A szeretkezés során elégetett kalória száma csak 4-gyel több, mint amennyit egy férfi tévézés közben elhasznál.
Fotó: Ljupco Smokovski / 123RF

Okozhat szívrohamot a szeretkezés?

Egy légyott izgalma és az adrenalinszint növekedése valóban kockázatot jelenthet, de a tapasztalatok szerint nincs ok az aggodalomra. 

  • A szívrohamok mindössze 1%-a köthető a szeretkezéshez.
  • A halálos kimenetelek száma még ennél is alacsonyabb: körülbelül 1 a 200-hoz.
  • Egy egészséges 50 éves férfi esetében egy adott órában a szívroham valószínűsége 1 a millióhoz.
  • A szeretkezés megduplázza ezt a kockázatot, de ez még mindig csak 2 a millióhoz esélyt jelent a szívrohamra.
  • A szívbetegséggel küzdő férfiak esetében a kockázat tízszeres, tehát: 20 a millióhoz, hogy szívrohamot kapnak egy légyott közben.

A kutatók szerint a szabály egyszerű: ha valaki gond nélkül tud lépcsőzni 2-3 emeletet, akkor egészségügyileg alkalmas a szeretkezésre is.

Ha viszont valaki rosszullétet tapasztal, akkor nem szabad nemi együttlétet kezdeményezni. Ha pedig az együttlét közben jelentkezik valamilyen szívpanasz, azt azonnal abba kell hagyni!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. 

