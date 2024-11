Indul a visszaszámlálás: hogyan kerüld el a karácsonyi káoszt?

Hűvösebbek a reggelek, előkerült a melegebb kabát, a sütőtök receptek pedig elkezdték elárasztani a Facebookot. Ezek mind-mind jelei annak, hogy hamarosan kezdődik az ünnepi időszakra való meghitt felkészülés vagy éppen a teljes káosz. Az idő előrehaladtával egyre sűrűsödnek a félreérthetetlen jelzések: felcsendülnek a plázákban az első karácsonyi dalok, megjelennek az ünnepi dekorációk az áruházak polcain és a közterületeken. Ezen a ponton sokan régi ismerősként köszöntik az éves adventi stresszt, holott ez egy kis szervezéssel, rendszerezéssel elkerülhető. A nyugodt ünnepi készülődés elengedhetetlen feltétele a tudatos előre tervezés, melynek fontos eleme az ajándékok korai beszerzése. Komoly előnyre tehetünk szert, ha sikerül elkerülni a túlárazott termékeket, a készlethiányt vagy a leküzdhetetlennek tűnő, már-már fojtogató áruházi forgatagot. És ami a legfontosabb, biztosak lehetünk abban, hogy szeretteink és barátaink meglepetései időben a fa alá kerülnek.

Az online rendelés könnyű és kényelmes megoldás, az egyre növekvő számú csomagautomaták pedig az átvétel folyamatát is nagyban leegyszerűsítik. Csakhogy még ebben az esetben sem hagyhatjuk az utolsó pillanatra az ajándékok beszerzését, ugyanis még a legjobban kialakított futárhálózat is megérzi a karácsony előtti csúcsidőszak extrém mértékű leterheltségét, amely szükségszerűen befolyásolja a kézbesítési időt.

Fotó: Magyar Posta

A Magyar Posta például folyamatosan fejleszt, bővít, és kiemelten készül az őszi-téli időszak megnövekedett csomagforgalmi kihívására. Az országosan több mint 3500 szolgáltatási pontot magába foglaló hálózata – a posták, a bővülő postapartnerségek és postapontok, valamint az MPL csomagautomaták –azt a célt szolgálja, hogy a lakosság egész évben a kényelmesen és a gyorsan kapja kézhez a csomagot. Különösen igaz ez a webes rendelések csúcsidőszakában, a novemberben kezdődő Black Friday hetei alatt, egészen karácsony végéig. Ám ahhoz, hogy minden ajándék időben a fa alá kerüljön, a vásárlók részéről is szükség van a tudatosságra. Hiszen nem mindegy, hogy mikor rendeljük meg az ajándéknak szánt árut. A Posta arra hívja fel a figyelmet, hogy lehetőleg ne hagyjuk az utolsó pillanatra az ajándékvásárlást. Mi más lenne erre alkalmasabb eszköz, mint az MPL csomagautomaták? Ezért ne lepődjön meg senki, ha egy karácsonyi teendőket listázó post it matricákkal teleragasztott MPL csomagautomatába botlik. Érdemes alaposabban is szemügyre venni a matricákat, amelyek valós segítséget nyújtanak az ünnepi készülődésben.