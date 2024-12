Ezek a legjobb utolsó pillanatos ajándékok karácsonyra

Sokkoló e-mailt kaptál, ahol tudatják veled, hogy a megrendelt karácsonyi ajándék kiszállítása maximum az ünnep után érkezne meg? Eközben tudod, hogy legkorábban december 24-én lenne időd elindulni, de akkor csak pár órád van, hiszen már bőven van otthon tennivaló a Szentestére való készülődéssel? Egy cseppet se aggódj, a tippjeinkkel minden rokon, barát és szeretted olyan ajándékhoz juthat, amivel elégedett lesz.

Egy koncertjegy szuper ajándék és neten is beszerezhető / Fotó (illusztráció)/Pexels

1. Élmény ajándék

Színházjegy, mozijegy, koncertjegy, ezek mind többet érnek egy tárgyi ajándéknál, ráadásul, ha nem „csak” egy előadásra szólót, hanem egy éves bérletet vásárolsz azzal még le is nyűgözöd azt, akit ezzel lepsz meg. De lehet ez az élmény egy wellness-hétvége, sőt gasztroélmény. Utóbbi azért is jó, mert ebből számos fajtából választhatsz, hiszen ez lehet egy italkóstoló, egy all you can eat belépő, de akár egy csokoládékészítő workshop is. Ráadásul ezekhez csak néhány kattintás is elég, no meg a bankkártyád.

2. Kuponfüzet

Ehhez nem kell más csak egy szép, egy mutatós füzet, amibe remek programokat, ötleteket, de akár elvégzendő feladatokat is írhatsz, melyeknek tudod, hogy biztosan örülni fog a kedvesed. Ilyen lehet például: Bekuckózós filmnézés forralt borral a tévé előtt - kifestem a konyhát, amit régóta kérsz - egy óra masszázs tőlem, miközben te a Pretty Womant nézheted.

Fotó: Andrea Piacquadio / Illusztráció - Pexels

3. Naptárak és könyvek

A könyv szinte mindenkinek jó ajándék, ha így tudod, hogy szeret olvasni az illető, akkor gyorsan nézd át a sláger könyveket, esetleg ha tudod, még biztosabbra akarsz menni egy könyvutalvány mindent visz. Egyszerre praktikus és szép, sőt személyes is lehet, ha egy csodálatos naptárt vásárolsz, szerencsére ezekből is már bármilyen tematika választható, sőt egyes oldalakon te állíthatod össze annak képeit és ehhez a gép elő sem kell felállnod.