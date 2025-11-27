Nem hiszed el, mi a Black Friday eredete – Nem is sejtenéd, honnan indult

Akár az akciók izgalmát látjuk benne, akár csak a felfordulást, tagadhatatlan, hogy a fekete péntek, angolul Black Friday mára beépült a vásárlási kultúránkba. A Black Friday eredete azonban hosszú évtizedek alatt vált a sötét emlékű pénzügyi pánik napjából a közelgő karácsonyhoz kapcsolódó vásárlási láz jelképévé.

Nyakunkon vannak az akciók, de vajon mi a Black Friday eredete?

Fotó: 123RF

A Black Friday eredete, az Egyesült Államokban a fekete péntek kifejezés a 19. század környékén született meg a tőzsde megrendülése miatt, majd a hálaadás utáni pénteken rengeteg volt a közlekedési baleset.

Lassan átalakult a negatív kifejezés a fekete péntekre, és a a 90-es évekre az Egyesült Államokban a legforgalmasabb, akciós vásárlónappá alakult.

A Black Friday az internet térnyerésével Európában és Magyarországon is megjelent, viszont a vásárlóknak ilyenkor még tudatosabbnak kell lenniük.

A rossz hír napja, vagyis a Black Friday eredete

A fekete péntek kifejezés a 19. század végén az Egyesült Államokban született meg, amikor egy komoly aranypiaci mesterkedés pénzügyi pánikhoz vezetett, mert manipulációval próbálták az arany árát az egekbe tornázni. Amikor a kormány beavatkozott, az árfolyam összeomlott, a tőzsde megrendült és sokan tönkrementek – ezért nevezték ezt a napot feketének. Így ekkor még ehhez a péntekhez leginkább a veszteség és a bizonytalanság érzése kapcsolódott. A mai értelemben vett black friday története csak jóval később kezdődött, és ekkor még mindig nem a vásárlás állt a középpontban. Az ötvenes–hatvanas években ugyanis Philadelphiában a hálaadás utáni péntek a rendőrök rémálma volt: hatalmas forgalom, dugók, balesetek, zsúfolt üzletek, rengeteg túlóra, hiszen a város szó szerint megtelt emberekkel. A rendfenntartók ezért elkezdték ezt a napot fekete péntekként emlegetni.

Akciók az üzletekben

Néhány évtized alatt a kereskedők felismerték, hogy a hálaadás utáni péntekben óriási lehetőség rejlik. Sokan szabadnapot vesznek ki és ebben az időszakban indul a karácsonyi bevásárlási szezon is, így a boltok elkezdték nagy kedvezményekkel csalogatni a betérőket. A kezdeti negatív jelentés lassan átalakult, és a „Black Friday” kifejezés új értelmet nyert. A fekete péntekhez új, pozitív, nyereséggel, forgalommal, ünnepi készülődéssel teli kép társult. A kilencvenes évekre az Egyesült Államokban ez a 24 óra lett az egyik legfontosabb bevásárlónap: hajnalban nyitó üzletek, hosszú sorok, látványos, vissza nem térő akciók. Sok helyen szó szerint rohamra indultak az emberek a legolcsóbb tévékészülékekért, játékokért. Így alakult ki az a fogalom, amit ma is ismerünk: ez a nap az ünnepi szezon rajtja, amely egyszerre izgalmas és fárasztó, emelkedett hangulatú és kicsit kaotikus.