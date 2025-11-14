Black Friday: így befolyásolják az online trendek a vásárlást

Korábban hazánkban a Black Friday csak egy napig tartott, ám néhány éve, ahogy idén is, már november elején elkezdődött. Ilyenkor mindenki böngészi a különféle webáruházak és normál boltok kínálatát, hogy a lehető legjobb áron jusson hozzá a kiszemelt tévéhez, ruhához, mobilhoz vagy bármi máshoz. Mivel a Black Friday akciók a különböző helyeken igen eltérőek, akár nagyot is lehet szakítani egy-egy ilyen vásárlás alkalmával, ha valaki elég időt szán a keresgélésre. Nem kizárt az 50-70 százalékos leárazás sem.

Black Friday: az akciós termékekért sokszor vérre menő csata megy

Fotó: DC Studio / Shutterstock

Manapság már a különféle online trendek is nagymértékben befolyásolják az akciós vásárlást. A TikTok 2025-re a vásárlási döntések egyik legerősebb mozgatórugója lett. A rövid videók, a közösségi portálok ma már nemcsak szórakoztatnak, hanem meghatározzák, mit veszünk meg Black Friday idején! 2025-ben a Black Friday már nemcsak az árakról szól, hanem a figyelemről is. Mindez a black.friday.hu blog írásából derül ki.

Black Friday: senki nem akar lemaradni a többiektől

A tévéreklámokból sokaknak ismerős lehet a fiatal lányok beszélgetése, miközben a srác oda nem illően szól bele a történetbe, hiszen nem látta a sorozatot. FOMO-d van? Olvasható közben a képernyőn. Ami ugye az angolban a fear of missing out rövidített kifejezése, ami azt jelenti: úgy érzed, hogy kimaradtál valamiből. Nos, a kereskedők ezt egyre inkább kiválóan használják ki, hiszen nem egyszer találkozhatunk olyan infóval, hogy már csak három vagy négy termék maradt. Ilyenkor mindenki rohan, nehogy lemaradjon az akcióról és más vigye el a kiszemelt kütyüt, vagy más dolgot.

Újabban abban is megváltozott a Black Friday, hogy a vásárlók nem feltétlenül a legtöbbet, hanem a legjobbat keresik. A vásárlók többségének két kulcsszó a lényeg: megbízhatóság és tartósság. Ha úgy érzik, hogy ilyen termékre találtak és még az ár is kedvező, arra lecsapnak. A black.friday.hu blog szerint 2025-ben a Black Friday már nem az impulzív fogyasztás szinonimája. Az igazi nyertesek azok, akik előre gondolkodnak: feliratkoznak az értesítésekre, összehasonlítják az árakat és azt veszik meg, amit amúgy is szerettek volna, csak okosabban, előnyösebben.