Black Friday: így befolyásolják az online trendek a vásárlást

Korábban hazánkban a Black Friday csak egy napig tartott, ám néhány éve, ahogy idén is, már november elején elkezdődött. Ilyenkor mindenki böngészi a különféle webáruházak és normál boltok kínálatát, hogy a lehető legjobb áron jusson hozzá a kiszemelt tévéhez, ruhához, mobilhoz vagy bármi máshoz. Mivel a Black Friday akciók a különböző helyeken igen eltérőek, akár nagyot is lehet szakítani egy-egy ilyen vásárlás alkalmával, ha valaki elég időt szán a keresgélésre. Nem kizárt az 50-70 százalékos leárazás sem.
Manapság már a különféle online trendek is nagymértékben befolyásolják az akciós vásárlást. A TikTok 2025-re a vásárlási döntések egyik legerősebb mozgatórugója lett. A rövid videók, a közösségi portálok ma már nemcsak szórakoztatnak, hanem meghatározzák, mit veszünk meg Black Friday idején! 2025-ben a Black Friday már nemcsak az árakról szól, hanem a figyelemről is. Mindez a black.friday.hu blog írásából derül ki.
A tévéreklámokból sokaknak ismerős lehet a fiatal lányok beszélgetése, miközben a srác oda nem illően szól bele a történetbe, hiszen nem látta a sorozatot. FOMO-d van? Olvasható közben a képernyőn. Ami ugye az angolban a fear of missing out rövidített kifejezése, ami azt jelenti: úgy érzed, hogy kimaradtál valamiből. Nos, a kereskedők ezt egyre inkább kiválóan használják ki, hiszen nem egyszer találkozhatunk olyan infóval, hogy már csak három vagy négy termék maradt. Ilyenkor mindenki rohan, nehogy lemaradjon az akcióról és más vigye el a kiszemelt kütyüt, vagy más dolgot.
Újabban abban is megváltozott a Black Friday, hogy a vásárlók nem feltétlenül a legtöbbet, hanem a legjobbat keresik. A vásárlók többségének két kulcsszó a lényeg: megbízhatóság és tartósság. Ha úgy érzik, hogy ilyen termékre találtak és még az ár is kedvező, arra lecsapnak. A black.friday.hu blog szerint 2025-ben a Black Friday már nem az impulzív fogyasztás szinonimája. Az igazi nyertesek azok, akik előre gondolkodnak: feliratkoznak az értesítésekre, összehasonlítják az árakat és azt veszik meg, amit amúgy is szerettek volna, csak okosabban, előnyösebben.
Amerikában a kifejezést először 1869-ben használták, miután Jay Gould és James Fisk vasúti üzletember megpróbálta kijátszani az aranypiacot, ami végül pénzügyi pánikhoz és a tőzsde összeomlásához vezetett. A két spekuláns azt találta ki, hogy felvásárolják az összes aranyat, ami az amerikai piacon kapható, hogy felhajtsák az árakat, majd az aranyat eladják, immár jóval magasabb áron. A fekete péntek, vagyis Black Friday kifejezést később a hálaadás napja (november negyedik csütörtökje) után kialakuló fennforgásokra kezdték el használni. Az 1950-es években például a gyárak vezetői kezdték fekete péntekként emlegetni a hálaadást követő pénteket, mivel sok munkásuk döntött úgy, hogy beteget jelent, hogy hosszú hétvégével pihenje ki az ünnep fáradalmait. A ’60-as években a philadelphiai rendőrség hívta így a hálaadást követő napot, mivel 12 órás műszakokban kellett dolgozniuk a dugók, az üzletekben lévő tömeg és az ilyenkor elharapódzó erőszak miatt. Ezek azért alakultak ki, mert a látogatók özönlöttek a városba, hogy megkezdjék az ünnepi bevásárlást, ráadásul néha ez a népszerű bevásárló nap egybeesett az éves hadsereg kontra tengerészgyalogság futballmeccsel is. A Black Friday kifejezés ezután elterjedt a philadelphiai vásárlók és kereskedők körében is, és onnantól kezdve Amerika szerte elterjedt – írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE).
