Már el is kezdődtek a Black Friday-akciók: erre figyelj, hogy ne verjenek át!

A hivatalos Black Friday idén november 28-án lesz. Ennek ellenére már most több üzlet is meghirdette a fekete péntekhez kapcsolódó leárazásait, amik sok esetben hetekig tartanak. A sok akció közepette nehéz higgadt, megfontolt, tudatos vásárlói döntéseket hozni, de a következő szempontok segíthetnek ebben!
Mielőtt kosárba tennénk egy terméket, érdemes ellenőrizni annak eredeti árát és a kedvezmény valódiságát. Készítsünk előre listát azokról a termékekről, amikre valóban szükségünk van – így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat. Online vásárláskor pedig mindig figyeljünk a megbízható webáruházakra, nézzük meg a cég elérhetőségeit, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szállítási és elállási feltételeket – tanácsolja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Fontos azt is tudni, hogy az akciós termékekre is érvényes a jótállás és a szavatosság, így ha probléma merül fel a vásárlás után, panasszal élhetünk a kereskedőnél vagy segítséget kérhetünk a fogyasztóvédelmi hatóságtól, békéltető testületektől.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tapasztalatai szerint a Black Fridayt megelőző hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására. Sok esetben jelentős, akár 80-90 %-os kedvezményeket is hirdetnek, amik csak néhány, vagy nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat csaliként, direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, vagy sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, ezzel pszichés nyomást helyezve a vásárlókra. Éppen ezért a GVH azt tanácsolja, hogy
