Már el is kezdődtek a Black Friday-akciók: erre figyelj, hogy ne verjenek át!

A hivatalos Black Friday idén november 28-án lesz. Ennek ellenére már most több üzlet is meghirdette a fekete péntekhez kapcsolódó leárazásait, amik sok esetben hetekig tartanak. A sok akció közepette nehéz higgadt, megfontolt, tudatos vásárlói döntéseket hozni, de a következő szempontok segíthetnek ebben!

Több helyen kezdetét vették a Black Friday-akciók Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fogyasztóvédelmi hatóság figyelmeztet: erre figyeljünk a Black Friday-akcióknál

Mielőtt kosárba tennénk egy terméket, érdemes ellenőrizni annak eredeti árát és a kedvezmény valódiságát. Készítsünk előre listát azokról a termékekről, amikre valóban szükségünk van – így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat. Online vásárláskor pedig mindig figyeljünk a megbízható webáruházakra, nézzük meg a cég elérhetőségeit, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szállítási és elállási feltételeket – tanácsolja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Fontos azt is tudni, hogy az akciós termékekre is érvényes a jótállás és a szavatosság, így ha probléma merül fel a vásárlás után, panasszal élhetünk a kereskedőnél vagy segítséget kérhetünk a fogyasztóvédelmi hatóságtól, békéltető testületektől.

Hasznos tippek a tudatos vásárláshoz az NKFH-tól