Már el is kezdődtek a Black Friday-akciók: erre figyelj, hogy ne verjenek át!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 14:45
A hivatalos fekete péntek még hetekre van, ennek ellenére több üzlet már meg is hirdette az ilyen típusú leárazásait. Mutatjuk mire érdemes figyelni a Black Friday akciók kapcsán a hatóságok szerint.
A hivatalos Black Friday idén november 28-án lesz. Ennek ellenére már most több üzlet is meghirdette a fekete péntekhez kapcsolódó leárazásait, amik sok esetben hetekig tartanak. A sok akció közepette nehéz higgadt, megfontolt, tudatos vásárlói döntéseket hozni, de a következő szempontok segíthetnek ebben!

leárazás, akció, black friday
Több helyen kezdetét vették a Black Friday-akciók Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fogyasztóvédelmi hatóság figyelmeztet: erre figyeljünk a Black Friday-akcióknál

Mielőtt kosárba tennénk egy terméket, érdemes ellenőrizni annak eredeti árát és a kedvezmény valódiságát. Készítsünk előre listát azokról a termékekről, amikre valóban szükségünk van – így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat. Online vásárláskor pedig mindig figyeljünk a megbízható webáruházakra, nézzük meg a cég elérhetőségeit, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szállítási és elállási feltételeket – tanácsolja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Fontos azt is tudni, hogy az akciós termékekre is érvényes a jótállás és a szavatosság, így ha probléma merül fel a vásárlás után, panasszal élhetünk a kereskedőnél vagy segítséget kérhetünk a fogyasztóvédelmi hatóságtól, békéltető testületektől.

Hasznos tippek a tudatos vásárláshoz az NKFH-tól

  • Ne dőljünk be a sürgető ajánlatoknak! A „csak ma érvényes” vagy „már csak néhány darab maradt” üzenetek gyakran pszichológiai nyomást gyakorolnak a vásárlókra. Gondoljuk át, valóban szükségünk van-e az adott termékre.
  • Biztonságos fizetési módot válasszunk! Online vásárlásnál kerüljük az előre utalást ismeretlen eladóknak. Részesítsük előnyben a bankkártyás vagy utánvételes fizetést, és ellenőrizzük, hogy a weboldal címe „https”-sel kezdődik-e.
  • Ismerjük meg a szállítási és elállási feltételeket! Online vásárláskor a fogyasztót 14 napos elállási jog illeti meg – ezt akciós termék esetén is gyakorolhatja, kivéve néhány speciális termékkört (például romlandó vagy higiéniai termékek).
  • Őrizzük meg a bizonylatokat! A vásárlást igazoló számlát, nyugtát és a jótállási jegyet mindig tegyük el, hiszen ezekre szükség lehet, ha a termékkel probléma adódik vagy panaszt szeretnénk tenni.
  • Legyünk óvatosak a gyanúsan nagy kedvezményekkel! Ha egy ajánlat „túl szép, hogy igaz legyen”, valószínűleg nem is az. Ellenőrizzük a webáruház elérhetőségeit, cégadatait és a vásárlói értékeléseket, mielőtt rendelünk.
     

A versenyhatóság szerint ezekre figyeljünk, ha kihasználnánk a Black Friday-es akciókat

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tapasztalatai szerint a Black Fridayt megelőző hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására. Sok esetben jelentős, akár 80-90 %-os kedvezményeket is hirdetnek, amik csak néhány, vagy nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat csaliként, direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, vagy sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, ezzel pszichés nyomást helyezve a vásárlókra. Éppen ezért a GVH azt tanácsolja, hogy

  • mindig nézzünk utána, hogy a leárazott termék ára valóban kedvezményes-e, beleszámítva az esetleges extra költségeket, kiszállítási díjat is,
  • használjuk ár-összehasonlító oldalakat és applikációkat,
  • nézzünk utána, hogy az adott áruháznak van-e ügyfélszolgálata és elérhetősége.

 

