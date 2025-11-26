Érdemes vigyázni: így trükköznek a boltok a Black Friday alatt

Idén november 28-ra esik a Black Friday, ez az esemény azonban itthon szinte hó eleje óta tart. Mindez jó lehetőség, hiszen az akciók kihasználásával rengeteget spórolhatunk. Az elmúlt évek tapasztalatai és statisztikái azonban azt mutatják, hogy sok kereskedő trükközik az árakkal. Mutatjuk a leggyakoribb Black Friday átveréseket.
1. Minimális van készleten
Érdemes szemfülesnek lenni, mert egyes helyeken úgy adnak 50-60, sőt, akár 80-90%-os leárazásokat Black Friday idején, hogy a teljes árukészlet meglehetősen csekély részét akciózzák le. A weboldalon vagy a bolt kirakatában azonban látványosan hirdetik az engedményeket.
2. Nem releváns számunkra
Gyakori az is, hogy olyan termékek kerülnek kiárusításra, melyek egy másik évszakhoz kapcsolódnak, például nyári holmik vagy éppen sok évvel ezelőtti kollekció darabjai. Ezek bár jó ajánlatok lehetnek, olykor már megfáradt minőségű dolgokat rejtenek, ami szintén tipikus Black Friday átverésnek minősül.
3. Ugyanannyit fizetünk érte
Elterjedt szokás fekete péntek környékén, hogy úgy adnak kedvezményt az árusok, hogy valójában nem is adnak. Ez azt jelenti, hogy az eredeti összeget megemelik tetszőleges százalékkal, majd ezt akciózzák vissza. Ilyen módon gyakorlatilag az eredeti árért vásároljuk meg a termékeket.
4. Hasonlítsuk össze az árat
Az online boltok még megtévesztőbbek lehetnek, ezért az itt nézegetett termékek árát tanácsos összehasonlítani más oldalak kínálatával. Megesik, hogy a leértékelés épp akkora összegű, mint a szállítási költség, így jobban megéri személyesen megvenni a terméket.
5. A manipuláció mesterei
Ne dőljünk be a „már csak 2 maradt” és ehhez hasonló trükköknek sem, ugyanis sokszor az internetes csalás egyik formájának is tekinthetők. Csupán arra szolgálnak, hogy nyomást helyezzenek ránk, és azonnali, átgondolatlan vásárlásra ösztönözzenek. Mindez a manipuláció kategóriájába tartozik.
6. Szemtelen ösztönzés
Szintén problémásak a felugró ablakok, szerencsekerék pörgetési vagy borítéknyitási lehetőségek, sürgető üzenetek és értesítések, melyekkel a józan eszünket befolyásolják az üzletek. Ilyenek a visszaszámláló órák is, amik általában hamisak, hiszen amint lejár az idő, az akció újrakezdődik és így könnyen válhatunk Black Friday átverés áldozatává.
7. Sok kicsi sokra megy
Netes rendeléskor mindig ellenőrizzük fizetés előtt a kosár tartalmát, ugyanis előfordul, hogy plusz költségeket számolnak fel, például csomagolási díjat, pár száz forintos mondvacsinált összeget, vagy előre kérik a visszaküldési díjat. Jól nézzük ezeket végig, és ne fogadjunk el minden bepipált tételt.
8. Szervezett figyelemfelhívás
A Gazdasági Versenyhivatal minden évben kampányt szervez, hogy felhívja a figyelmet a fekete péntek kapcsán a megfontolt és tudatos vásárlásra. A hivatalos szerv arra int, hogy kerüljük az impulzív költekezést, és mérlegeljünk, hogy tényleg szükségünk van-e az adott holmira, illetve legyünk óvatosak a lehetséges Black Friday átverésekkel szemben.
