Ne dőlj be a nyári akciós trükköknek, így kerüld el a bolti átveréseket

A nyári akciók nagyon csábítóak tudnak lenni, ám a ravasz marketing fogások sok esetben nem a vásárlók érdekeiért vannak, hanem azért, hogy feleslegesen minél többet költsenek. Olvass tovább, hogy elkerüld a bolti trükköket!
A nyári kiárusítások sokszor már június közepén megkezdődnek, és jellemzően augusztus végéig találkozhatunk nagy akciókkal a legkülönfélébb üzletekben. Az ok logikus, kell a hely az őszi készletnek, az üzletek igyekeznek megszabadulni a nyári kollekcióktól. Ám sokszor a nagy kiárusítás közepette többet költünk, mint máskor. A titok a bolti trükkökben rejlik.
Bevált és régi taktika a marketingpszichológiában az impulzusvásárlásra ösztönzés, amikor az üzlet vagy webshop arrafelé tereli a vásárlókat, hogy gyorsan döntsenek egy-egy termék mellett. Ha egy ajánlatot túl jónak találunk, sokszor akkor is megvesszük a terméket, ha semmi szükségünk nincsen rá, és ezzel rengeteg pénz kifolyik a kezünk közül. Hogy ne vesszünk el az akciók között, írjuk össze, mi mindenre lehet szükségünk, például mi ment tönkre idén nyáron, így elkerülhetjük az impulzusvásárlást.
A hatalmas feliratok, zászlók a leértékelés százalékos mértékéről – mely sokszor 70% is lehet – arra ösztönzi a vásárlókat, hogy betérjenek az üzletbe, csakhogy sokszor a nagy számok csak egy-két termékre vonatkoznak, a többi árura csak 10-20 százalékos a kedvezmény. Ha nem vagyunk tudatosak, ennek ellenére is vásárolunk, hiszen az agyunk sikerélményre, a jó üzletre vágyik, ami miatt eleve bementünk a boltba.
Főleg webshopokban találkozhatunk a jelenséggel, amikor egy-egy termék mellett ott villog a felirat, hogy már csak 2 db maradt, vagy egy visszaszámláló jelzi, hogy pár óránk van az akció végéig. Ezek mind-mind azt az érzetet keltik a vásárlóban, hogy lemarad valamiről, ha nem veszi meg a terméket, ráadásul sokkal kívánatosabbnak találja az elménk azt a dolgot, amiből csak kevés van. A sürgetésnek nehéz ellenállni, pedig lehet, hogy máshol jobb áron kaphatnánk meg a terméket.
Sok webshopban a vásárlás legvégén megjelenik néhány újabb termék, azzal a felirattal, hogy mások ezt is megvették, vagy ezt ajánljuk mellé. Van, amikor ez valóban praktikus, de sokszor csak arra az érzésünkre erősít rá, hogy amit mások is vásároltak, abban jobban bízunk, és így nem fogunk kilógni a sorból sem – plusz úgy érezhetjük, hogy a vásárlás végén kapunk valami extrát, csakhogy arról megfeledkezünk, hogy ezért is fizetünk a végén.
Előfordulhat, hogy az üzletben belefutunk egy olyan termékbe, ami féláron van az eredeti árhoz képest, ami csábítónak tűnhet, csakhogy megeshet, hogy sose volt magas az eredeti ár, a kiírás pedig hazugság. Ehhez hasonló gyakorlat, amikor a leárazás előtt néhány héttel mesterségesen megemelik az árakat, majd visszacsökkentik az eredetire, és úgy tűnik, mintha hatalmas leértékelés lenne. Mindkét gyakorlat tilos hazánkban, ha ilyet tapasztalunk, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni panasszal.
Az évnek ebben a szakaszában már nagyon kedvező áron juthatunk nyári ruhákhoz, de nem lehetünk biztosak benne, hogy ezek jövőre is divatosak lesznek. Érdemes ezért olyan alapdarabokat venni a szezon végén, amik időtállók: pólók, topok, sportruházat.
A kültéri sportokhoz szükséges ruházatra, eszközökre is nagy akciókat szoktak hirdetni az üzletek, biciklis kiegészítőkhöz, ütőkhöz, labdákhoz, de akár gyerekeknek való kerti sporteszközökhöz is kedvező áron juthatunk – ezeket pedig a hidegebb hónapokban is használhatjuk.
A cipőüzletek már készülnek az őszi kollekcióváltásra, így rengeteg szandál, könnyű nyári cipő kapható töredék áron a készletek nyár végi kiárusításakor.
Ahogy a boltok igyekeznek kisöpörni a meglévő készleteket, rengeteg strandkellékre bukkanhatunk akár féláron is. Ha tudjuk hol tároljuk ezeket, érdemes beszerezni most őket, jövőre örülni fogunk nekik.
A kertbe kiülni nem csak nyáron lehet, ezért jó hír, hogy kerti bútoroktól is igyekeznek ilyenkor megszabadulni az üzletek, jó akciókat találhatunk.
Ha szeretünk kint sütögetni, és bővítenénk a grillkészletünket, érdemes szétnézni az akciók között, rengeteg sütő és konyhai eszköz sokkal olcsóbb ilyenkor, mint nyár elején volt.
A nyári hőségben folyamatos a kereslet a ventilátorokra, mobil klímákra, de a szezon végén ezeket is olcsón kiárusítják az üzletek. Ha cserélnénk a készülékünket, érdemes most szétnézni.
Bár még messze a szeptember, sok üzletben máris kedvezményes áron kínálják a tanszereket, írószereket, iskolatáskákat. Műszaki üzletekben pedig ilyenkor jellemzően szoktak lenni laptop és PC akciók is.
Nyaraláskor is vannak fogyasztóvédelmi jogaink, amiről az alábbi videóból tájékozódhatsz:
