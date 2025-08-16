Ne dőlj be a nyári akciós trükköknek, így kerüld el a bolti átveréseket

A nyári akciók nagyon csábítóak tudnak lenni, ám a ravasz marketing fogások sok esetben nem a vásárlók érdekeiért vannak, hanem azért, hogy feleslegesen minél többet költsenek. Olvass tovább, hogy elkerüld a bolti trükköket!

Nem árt vigyázni a nyári akciós trükkökkel.

Fotó: Standret / Shutterstock

Ezek a trükkök a nyári akciók legjellemzőbb átverései

A nyári kiárusítások során többet költünk, mint szeretnénk

A nyári kiárusítások sokszor már június közepén megkezdődnek, és jellemzően augusztus végéig találkozhatunk nagy akciókkal a legkülönfélébb üzletekben. Az ok logikus, kell a hely az őszi készletnek, az üzletek igyekeznek megszabadulni a nyári kollekcióktól. Ám sokszor a nagy kiárusítás közepette többet költünk, mint máskor. A titok a bolti trükkökben rejlik.

Vigyázz az impulzus vásárlással

Bevált és régi taktika a marketingpszichológiában az impulzusvásárlásra ösztönzés, amikor az üzlet vagy webshop arrafelé tereli a vásárlókat, hogy gyorsan döntsenek egy-egy termék mellett. Ha egy ajánlatot túl jónak találunk, sokszor akkor is megvesszük a terméket, ha semmi szükségünk nincsen rá, és ezzel rengeteg pénz kifolyik a kezünk közül. Hogy ne vesszünk el az akciók között, írjuk össze, mi mindenre lehet szükségünk, például mi ment tönkre idén nyáron, így elkerülhetjük az impulzusvásárlást.

A leárazások, akciók sokszor trükkös fogások

A hatalmas feliratok, zászlók a leértékelés százalékos mértékéről – mely sokszor 70% is lehet – arra ösztönzi a vásárlókat, hogy betérjenek az üzletbe, csakhogy sokszor a nagy számok csak egy-két termékre vonatkoznak, a többi árura csak 10-20 százalékos a kedvezmény. Ha nem vagyunk tudatosak, ennek ellenére is vásárolunk, hiszen az agyunk sikerélményre, a jó üzletre vágyik, ami miatt eleve bementünk a boltba.

Főleg webshopokban találkozhatunk a jelenséggel, amikor egy-egy termék mellett ott villog a felirat, hogy már csak 2 db maradt, vagy egy visszaszámláló jelzi, hogy pár óránk van az akció végéig. Ezek mind-mind azt az érzetet keltik a vásárlóban, hogy lemarad valamiről, ha nem veszi meg a terméket, ráadásul sokkal kívánatosabbnak találja az elménk azt a dolgot, amiből csak kevés van. A sürgetésnek nehéz ellenállni, pedig lehet, hogy máshol jobb áron kaphatnánk meg a terméket.