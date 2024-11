Nem mindegy, hogy milyen gyertya van az adventi koszorún - segítünk választani!

Idén december elsején lesz advent első vasárnapja. Ekkor kell meggyújtani az első gyertyát az adventi koszorúkon. Akit aggaszt ennek a hagyománynak az egészségre gyakorolt hatása, a következőkre figyeljen gyertyaválasztáskor!

Mutatjuk milyen egy„egészséges” adventi gyertya! Fotó: katarinag / Shutterstock

Ezt érdemes tudni a gyertyafajtákról

Alapvetően két gyertya-kategóriát különböztethetünk meg: az illatosat és a hagyományosat. Emellett stílusukat tekintve is megkülönböztethetjük a gyertyákat: vannak az oszlop- és asztali gyertyák, mécsesek de népszerűek az úgynevezett imagyertyák is-olvasható az zenga.hu-n. A gyertyákat ezen felül alapanyaguk szerint is megkülönböztethetjük egymástól. Manapság a legtöbb gyertya paraffinból készül, de lehet kapni növényi alapanyagokból készült gyertyákat is.

Mi lehet a gond a gyertyákkal?

A paraffin a kőolajgyártás egyik mellékterméke, és az előállítása miatt nem túlzottan környezetbarát. Egy tanulmány szerint például az égetése során potenciálian veszélyes vegyi anyagok, többek között toluol szabadul fel, amit, ha belélegzünk, komoly ártalom éri a szervezetünket. Emellett a gyertyába kevert illatanyag, a kanóc, sőt a teamécsesek kis szürke tégelye is problémát okozhat a szervezetünk számára. A teamécseseknél ráadásul magából a kanócból is hevítésre nehézfémek kerülhetnek a levegőbe, amik károsíthatják a tüdőt és a központi idegrendszert. Az illatgyertyák aromáját adó anyagokkal pedig azért van baj, mert többségükben szintetikus anyagokból állnak, amik szintén mérgező és irritáló összetevőket tartalmaznak. Emiatt lehet, hogy egyeseknél fejfájást, különféle bőrtüneteket, allergiát vagy asztmát okoznak az égetett illatgyertyák.

Milyen gyertyát tegyünk akkor az adventi koszorúra?

Az első és legfontosabb, hogy a paraffinviasztól szabaduljunk meg és tudatosan válasszuk inkább a fenntartható, növényi alapanyagból készült változatokat. A természetes gyertyaalapok közé tartozik a kókuszviasz, a méhviasz, a szójaviasz és a pálmaviasz is. Ezen felül érdemes átgondolnunk azt is, hogy milyen kanóccal ellátott gyertyát vegyünk. A testünk számár a legjobb, ha 100 százalékban pamutból, kenderből vagy fából készült kanóccal ellátott gyertyát veszünk.