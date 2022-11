Tudtad? Ezt jelentik valójában az adventi koszorú gyertyái

Az advent egy keresztény hitben ünnepelt hagyomány, amely a Jézus Krisztus eljövetele előtti várakozást jelenti. Az adventi koszorú gyertyáival szimbolikusan emlékezünk meg a hitről, a reményről, az örömről és a szeretetről.

Az adventi koszorú első gyertyáját ma gyújtjuk meg

Fotó: Pexels

Advent időszaka és az adventi koszorú

Az advent a karácsonyt megelőző negyedik vasárnapon – idén november 27-én – kezdődik, és karácsony napjáig tart. Ezek a hetek a karácsony előtti négyhetes várakozást jelképezik, amely alatt minden vasárnap meggyújtunk a koszorún egy gyertyát.

Egy adventi koszorú beszerzése ugyanúgy hozzátartozik az adventi időszakhoz, mint ahogyan egy karácsonyfa feldíszítése karácsonykor.

Az első adventi koszorút az 1830-as években Johann Hinrich Wichern evangélikus lelkész készítette, aki gyertyák meggyújtásával jelölte az adventi időszak napjait. A virágkötészetnek köszönhetően pedig igazán nagy népszerűségnek 1930-tól örvendett az adventi koszorú.

Manapság számos boltban, és kézműves művészeknél is kapható az adventi koszorú, de saját kezűleg, magunknak is elkészíthetjük. A variációk tárháza végtelen: az örökzöldekkel megtűzdelt alap mellett már a kötött, a szőrmés, vagy a szalaggal körbetekert koszorúk is divatosak. Az adventi koszorú kinézetének csak a képzeletünk szabhat határt, egy szabály azonban mindre érvényes, ez pedig a négy darab gyertya felhelyezése.

Az adventi koszorú mostanra ugyanolyan hagyomány, mint a karácsonyfa feldíszítése

Fotó: Pexels

Az adventi gyertyák és jelentése

A katolikus népi vallásosságban az adventi koszorún lévő minden gyertyának jelentése van. Az első a hit gyertyája, ami Ádámot és Évát szimbolizálja: a bűneset után Isten nekik ígérte meg először, hogy elküldi a Megváltót. A második a remény gyertyája, ez a zsidó nép jelképe, akik évezredeken át várták a Messiást. A harmadik gyertya az örömöt szimbolizálja: azt az örömöt, amelyben Szűz Máriának volt része, miután a Fiú a földre jött. Végül a negyedik gyertya következik: ez a szeretetet szimbolizálja, vagyis azt az utat, amelyet Keresztelő Szent János készített Jézusnak az emberek szívében.

Mint ahogyan a koszorú kinézetében, a gyertyák megjelenésének is számos módja lehet.

Vannak dekoratív, például fenyőfaalakú gyertyák, de a viasz textúrája és formája is lehet változó. A leggyakoribbak mégis az egyszerű, hengeralakú gyertyák, amelyek már csak színeikben különbözhetnek a többitől.

Az adventi koszorút ma már mindenki saját ízlése szerint dekorálja

Fotó: Pexels

Hagyományosan az adventi koszorú gyertyái három lila és egy rózsaszín darabból állnak. A színeket a római katolikus liturgiából kölcsönözzük: az advent a várakozás mellett a böjt és a bűnbánat időszaka is, amelyet a katolikus liturgiában lila színnel jelölnek. Ennek oka, hogy az adventi gyertyák színe lila, egy kivételével. A sorrendben harmadik meggyújtandó gyertya ugyanis rózsaszín: ekkor a bűnbánathoz egy kis öröm is társul a karácsony közeledtével.

Az adventi koszorú gyertyáinak színében hagyományosnak tekinthetők még a piros vagy vörös és fehér színek is. A főleg Nyugat-Európában honos protestáns családoknál megszokott gyertyák nemcsak színükben de azok számában is eltérőek: helyenként – például az anglikán családokban és Németország egyes részein – a négy piros gyertya mellett egy nagyobb fehér is megjelenik a koszorú közepén. Ez az úgynevezett Krisztus-gyertya, amelyet karácsony este gyújtanak meg. Egy újabb esetben pedig, a három piros és egy fehér gyertya kombinációjánál az utoljára meggyújtott fehér gyertyát Krisztusnak ajánlják.