Zöld maradt a paradicsom? Nem kell kidobni, mennyei finomságokat készíthetsz belőle

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 11:15
Eljött az ősz, és a palántáid, amelyek egész éveben elláttam mézédes paradicsommal, most is tele vannak terméssel, csak épp éretlennel. A zöld paradicsom sajnos már nem fog beérni, viszont jó hír, hogy így is érdemes leszedni, hiszen mennyei savanyúságokat készíthetsz belőle.
A zöld paradicsom nem hulladék, hanem egy igazi kulináris kincs, amely teljesen új ízeket csempészhet az asztalra. Bár nyersen nagyobb mennyiségben nem fogyasztható, hőkezeléssel, savanyítással vagy fermentálással mennyei finomságokat alkothatsz belőle. A zöld paradicsom keményebb állaga és savanykás íze különösen alkalmassá teszi a tartósításra. Készülj fel arra, hogy a konyhád megtelik az ősz fűszeres illatával, a kamrád pedig különleges ínyencségekkel.

zöld paradicsomból készült savanyúság
A zöld paradicsomból isteni fermentált savanyúságot készíthetsz.
Fotó: Kateryna Hutnyk / Shutterstock

1. Fermentált zöld paradicsom

A fermentálás nem egy újkeletű divathóbort, hanem egy ősi tartósítási módszer, amely nemcsak isteni finomságokkal lát el téged, de hihetetlenül egészséges, probiotikus hatású savanyúságokat készíthetsz ezzel az eljárással.

Hozzávalók:

  • 1 kg kisebb, hibátlan zöld paradicsom
  • 1 liter víz
  • 20 g nem jódozott tengeri vagy konyhasó 
  • 2-3 gerezd fokhagyma 
  • 1 teáskanál egész fekete bors
  • 1 teáskanál mustármag
  • 1 teáskanál koriandermag
  • 1 babérlevél 
  • Egy csipet chili, ha szereted a csípős ízt 
  • Egy tiszta, jól zárható üveg

Elkészítés:

  • Készítsd el a sós felöntőlét. Ehhez forrald fel a vizet, tedd bele a sót, majd hagyd teljesen kihűlni szobahőmérsékletűre. Fontos, hogy ne legyen meleg, különben elpusztítja a fermentáláshoz szükséges jótékony baktériumokat.
  • Előkészítés: Mosd meg alaposan a paradicsomokat és pucold meg a fokhagymát. A nagyobb paradicsomokat félbevághatod, a kisebbeket egészben is hagyhatod.
  • Tedd a fűszereket és a fokhagymát az üveg aljára, ezután szorosan nyomkodd bel a paradicsomokat az üvegbe, majd tegyél rá egy leszorítót, vagy ha az nincs, akkor egy hasáb sárgarépát tegyél az üveg nyakába keresztbe.
  • Öntsd rá a kihűlt sós oldatot úgy, hogy az a paradicsomot teljesen ellepje, de az üveg tetején maradjon 1 cm szabad hely, vagyis légrés.
  • Alaposan zárd le az üveget és tedd egy tálcára vagy tepsire, mert az erjedés során kifolyhat egy kevés folyadék. Tartsd szobahőmérsékleten, fénytől védett helyen 5-7 napig. Naponta egyszer lazítsd meg a tetőt, hogy a keletkező gázok távozhassanak.
  • Amikor az erjedés lelassul, már nem bugyog, vagy csak nagyon lassan, tedd át a hűtőbe, ahol az ízek tovább érnek és a savanyúság hónapokig eltartható. Fogyasztás előtt érdemes még 1-2 hetet várni az igazi ízélményért.

Bors tipp: A zöld paradicsomot a csalamádéba is beledobálhatod, igazán feldobja az ízét.

 

zöld paradicsomos csatni
A zöld paradicsomból készült csatni kiválóan illik sültekhez.
Fotó: Jamie Rogers / Shutterstock

2. Édes-savanyú-csípős zöld paradicsom 

Az igazi indiai ízeket idéző csatni, egy pikáns, sűrű mártás, amely kiválóan illik sült húsokhoz, sajtokhoz, de akár pirítósra kenve is fantasztikus. Az indiaiak úgy tartják, hogy a csatni olyan erős, hogy nem tudod enni, de olyan édes, hogy nem tudod abbahagyni.

Hozzávalók:

  • 1 kg zöld paradicsom apró kockákra vágva, a szár kivágva
  • 2 nagy fej vöröshagyma finomra vágva
  • 1 evőkanál friss gyömbér reszelve
  • 2 gerezd fokhagyma zúzva
  • 2 dl almaecet vagy 10%-os ételecet
  • 30 dkg kristálycukor 
  • 1 teáskanál só 
  • 2 csipet chili pehely vagy friss chili

Fűszerolaj: 

  • 2 evőkanál olaj vagy ghí
  • 1 teáskanál fekete mustármag
  • 1 teáskanál római kömény
  • 1 teáskanál őrölt koriander
  • 1 db fahéjrúd 
  • 3-4 szem szegfűszeg

Elkészítés:

  • Egy vastag falú lábasban melegítsd fel az olajat. Add hozzá a fekete mustármagot. Amikor a magok pattogni kezdenek, tedd bele a római köményt, az őrölt koriandert, a fahéjrudat és a szegfűszeget. Pirítsd 1 percig, amíg illatozni kezdenek.
  • Add hozzá az apróra vágott vöröshagymát, a reszelt gyömbért és a zúzott fokhagymát. Párold puhára nagyjából 5-7 perc alatt.
  • Tedd bele a felkockázott zöld paradicsomot, a cukrot, a sót, az ecetet és a chilit.
  • Közepes lángon, fedő nélkül főzd 1−1,5 órán keresztül, gyakran megkeverve, amíg besűrűsödik, és a zöldségek teljesen szétfőnek. A csatninak lekvárszerű, kenhető állagúnak kell lennie.
  • Szedd ki a fahéjrudat és a szegfűszegeket, majd a kész csatnit töltsd sterilizált üvegekbe, szorosan zárd le, és fordítsd fejjel lefelé 5 percre, ezután tedd száraz dunsztba a meleg takarók közé egy-két napra.

Tomatin a zöld paradicsomban

A zöld vagyis éretlen paradicsom a burgonyafélék családjába tartozik, és tartalmaz olyan méreganyagot, mint a tomatin. Ez nagy mennyiségben mérgező lehet, és a szervezetbe jutva olyan tüneteket okozhat, mint gyomor- és bélrendszeri panaszok vagy akár influenzaszerű tünetek is jelentkezhetnek. A tomatin elsősorban a növény zöld részeiben és az éretlen termésben található, de a hőkezelés főzés, sütés jelentősen csökkenti a tomatin tartalmát, a fermentálás és savanyítás pedig lebontja, vagy inaktiválja a toxin nagy részét, így ezek a módszerek biztonságossá teszik a zöld paradicsom fogyasztását.

Ha szeretnéd télire is eltenni a zöld paradicsomot, akkor nézd meg a videót!

 

