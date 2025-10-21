Zöld maradt a paradicsom? Nem kell kidobni, mennyei finomságokat készíthetsz belőle

A zöld paradicsom nem hulladék, hanem egy igazi kulináris kincs, amely teljesen új ízeket csempészhet az asztalra. Bár nyersen nagyobb mennyiségben nem fogyasztható, hőkezeléssel, savanyítással vagy fermentálással mennyei finomságokat alkothatsz belőle. A zöld paradicsom keményebb állaga és savanykás íze különösen alkalmassá teszi a tartósításra. Készülj fel arra, hogy a konyhád megtelik az ősz fűszeres illatával, a kamrád pedig különleges ínyencségekkel.

A zöld paradicsomból isteni fermentált savanyúságot készíthetsz.

Fotó: Kateryna Hutnyk / Shutterstock

1. Fermentált zöld paradicsom

A fermentálás nem egy újkeletű divathóbort, hanem egy ősi tartósítási módszer, amely nemcsak isteni finomságokkal lát el téged, de hihetetlenül egészséges, probiotikus hatású savanyúságokat készíthetsz ezzel az eljárással.

Hozzávalók:

1 kg kisebb, hibátlan zöld paradicsom

1 liter víz

20 g nem jódozott tengeri vagy konyhasó

2-3 gerezd fokhagyma

1 teáskanál egész fekete bors

1 teáskanál mustármag

1 teáskanál koriandermag

1 babérlevél

Egy csipet chili, ha szereted a csípős ízt

Egy tiszta, jól zárható üveg

Elkészítés:

Készítsd el a sós felöntőlét. Ehhez forrald fel a vizet, tedd bele a sót, majd hagyd teljesen kihűlni szobahőmérsékletűre. Fontos, hogy ne legyen meleg, különben elpusztítja a fermentáláshoz szükséges jótékony baktériumokat.

Előkészítés: Mosd meg alaposan a paradicsomokat és pucold meg a fokhagymát. A nagyobb paradicsomokat félbevághatod, a kisebbeket egészben is hagyhatod.

Tedd a fűszereket és a fokhagymát az üveg aljára, ezután szorosan nyomkodd bel a paradicsomokat az üvegbe, majd tegyél rá egy leszorítót, vagy ha az nincs, akkor egy hasáb sárgarépát tegyél az üveg nyakába keresztbe.

Öntsd rá a kihűlt sós oldatot úgy, hogy az a paradicsomot teljesen ellepje, de az üveg tetején maradjon 1 cm szabad hely, vagyis légrés.

Alaposan zárd le az üveget és tedd egy tálcára vagy tepsire, mert az erjedés során kifolyhat egy kevés folyadék. Tartsd szobahőmérsékleten, fénytől védett helyen 5-7 napig. Naponta egyszer lazítsd meg a tetőt, hogy a keletkező gázok távozhassanak.

Amikor az erjedés lelassul, már nem bugyog, vagy csak nagyon lassan, tedd át a hűtőbe, ahol az ízek tovább érnek és a savanyúság hónapokig eltartható. Fogyasztás előtt érdemes még 1-2 hetet várni az igazi ízélményért.

Bors tipp: A zöld paradicsomot a csalamádéba is beledobálhatod, igazán feldobja az ízét.