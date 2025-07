Így készíthetsz csalamádét pofonegyszerűen a nagymamád receptje szerint - Ezt neked is ki kell próbálnod

A csalamádé készítésében a legnehezebb, hogy kibírd a kóstolással azt a néhány napot, amíg összeérnek az ízek. Ha viszont elég türelmes vagy, akkor az első kóstoláskor éppen azt a varázslatos élményt élheted át, amit a mamád savanyúságának majszolása közben éreztél. Hidd el, ebből a csemegéből még a legválogatósabb vendégeid is repetát kérnek majd! De mi a titok? Egy apró, de annál fontosabb összetevő, amitől az egész savanyúság különlegesen harmonikussá válik.

Így készíthetsz csalamádét pofonegyszerűen

Fotó: Tatevosian Yana / Shutterstock

Csalamádé egy apró kis fortéllyal

A csalamádé örök klasszikus savanyúság a magyar konyhában, akár télire eltéve, akár frissen eszegetve például a bográcsban készült paprikás krumplihoz. Ropogós és színes zöldségek egy üvegbe zárva, kellemesen savanykás, enyhén édeskés lében úszva. Ha így készíted a csalamádét, nem csak hihetetlenül finom lesz, de még egészséges is, hiszen nem kell hozzá tartósítószert sem adnod. Próbáld ki ezt a kíméletesebb, természetesebb receptet, amit néhány nap alatt a hűtőben készre érlelhetsz, vagy akár dunsztolással télire is elteheted a friss és ropogós nyári ízeket.

Csalamádé recept a nagyi titkos receptfüzetéből

A titkos összetevő egy teáskanálnyi friss zellerlevél, ami hihetetlenül szépen kiemeli a zöldségek természetes ízét, és finom, frissítő mélységet ad a savanyúságnak. Ezt az apró kis turpisságot már a nagyiék is tudták, de most itt az ideje, hogy te is kipróbáld!

A csalamádét csípősen is készítheted, úgy lesz az igazi!

Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

Hozzávalók:

Az alábbi mennyiségből nagyjából 4-5 nagyobb befőttesüveg csalamádé lesz.

1 kg fejes káposzta

40 dkg uborka (a legjobb a friss, ropogós, aprószemű, kovászolni való)

30 dkg piros színű édespaprika vagy kaliforniai paprika (piros és sárga vegyesen)

2 közepes fej lilahagyma

2 nagyobb sárgarépa

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál só

5 dkg cukor

1 dl 10%-os ecet

1 teáskanál egész bors

1 kávéskanál mustármag

1-2 zellerlevél apróra vágva

1 liter víz

6-8 szem zöldparadicsom, ha éppen van a kertedben vagy tudsz kérni a szomszédtól. Ha nincs, anélkül is finom lesz!

Ha be tudsz szerezni nyers tormát, azt mindenképp tedd meg! (leszorításhoz, tartósításhoz)

Ha szereted a csípőset, akkor egy kevés erős zöldpaprika is mehet bele!

Tipp: Ha szereted a különlegességeket, a lébe tehetsz egy kis mézet is, ez enyhíti az ecet savasságát, és selymes, lágy karaktert ad a savanyúságodnak.

Elkészítés:

A zöldségeket alaposan mosd meg.

A káposztát, az uborkát és a zöldparadicsomot vékony szeletekre, a paprikát csíkokra vágd, a répát gyaluld le vagy reszeld durvára, a lilahagymát hajszálvékonyra karikázd.

Egy nagy tálban keverd össze a zöldségeket a sóval, és hagyd állni legalább 2 órát, hogy levet engedjenek. Közben néhányszor forgasd át.

Egy másik edényben forrald fel a vizet a cukorral, ecettel, borssal, mustármaggal, fokhagymával és az apróra vágott zellerlevéllel. Hagyd kihűlni.

A zöldségeket nyomkodd ki kézzel vagy szűrőn, és töltsd steril, tiszta befőttesüvegekbe.

Öntsd rá a hideg vagy langyos levet úgy, hogy teljesen ellepje a zöldségeket.

Használhatsz savanyúságleszorítót is, vagy akár két pálcikára vágott tormát keresztbe téve, beszorítva az üveg nyaka alá. A torma egyébként tartósít is.

Zárd le jól az üvegeket.

Tipp: Ha friss csalamádét készítesz, hűtőbe téve 3 nap után fogyasztható, és nagyjából 2 hétig eláll. Ha télire szeretnéd eltenni, tedd az üvegeket száraz dunsztba legalább 1-2 napra, majd napfénytől védett, hűvös helyen tárold.

Ha kedvet kaptál a bográcsos paprikás krumplihoz is, itt egy remek videó az elkészítéséhez!