Fontos felhívás a NAV-tól a háromgyerekes anyák számára

Fontos változásra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A négygyermekes édesanyák mellett a háromgyermekes édesanyák is SZJA-mentességet kapnak, a jogosultsághoz azonban nyilatkozatra van szükség. Október 1-től már benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat, amellyel a három gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó-mentességet érvényesíthetnek a munkával szerzett jövedelmeik után.

Fontos változásra hívja fel a figyelmet a NAV. Fotó: Huszár Márk / Mediaworks archívum

A jogszabály alapján az SZJA-mentesség minden olyan édesanyát megillet, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 éven át jogosult volt. Az sem szükséges, hogy a három gyerekre egyidejűleg álljon fenn az említett 12 év, a 12 évnek gyerekenként kell meglennie.

A jogosultság azonban nem automatikus, nyilatkozatot kell benyújtani. Ehhez szükséges az adóelőleg-nyilatkozat, amely legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (https://onya.nav.gov.hu) keresztül nyújtható be. Aki tehát októberben már élni szeretne a kedvezménnyel, annak érdemes minél előbb kitöltenie a nyilatkozatot.

A NAV legfrissebb SZJA-kedvezménnyel kibővült információs füzetében arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az adózó többféle kedvezményre is jogosult, az adóalapból az alábbi sorrendben vonhatóak le a kedvezmények;

2025. július 1-től 2025. szeptember 30-ig:

1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 2. csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye 3. 25 év alatti fiatalok kedvezménye 4. 30 év alatti anyák kedvezménye 5. személyi kedvezmény 6. első házasok kedvezménye 7. családi kedvezmény

2025. október 1-től:

1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 2. három gyermeket nevelő anyák kedvezménye

A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult anya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben.