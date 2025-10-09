Adómentes anyák – egy kis plusz a három gyerek mellé

Háromgyerekes anya vagyok. Ezt már reflexből mondom idegeneknek is, van úgy, hogy a helyzet megkívánja. Itthon leginkább akkor mondogatom és leginkább magamban, amikor próbálom megakadályozni, hogy a legkisebb felmásszon a hűtő tetejére, a középső ne kiabáljon a tesójával, és a legnagyobb – kihasználva a káoszt – ne tűnjön el a telefonjával együtt valahová a kanapé alá. Ilyenkor szoktam azt is mondani magamnak, hogy „ennyi gyereket nevelve bármit túl lehet élni.”
Mostanában viszont egy új mondat jár a fejemben: „adómentes anya leszek.” Október 1-től ugyanis a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával szerzett jövedelmük után.
A kedvezmény minden három gyermeket nevelő édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult (vagy legalább 12 éven át jogosult volt) családi pótlékra. Vagyis még azok az anyák is kérhetik, akiknek a gyerekei már felnőttek – ha korábban 12 éven át kaptak utánuk családi pótlékot, akkor ők is adómentesek lehetnek.
A legjobb az egészben, hogy ez nemcsak a fizetésre vonatkozik, hanem minden munkával szerzett jövedelemre: vállalkozói kivétre, megbízásos munkára, sőt, az őstermelésre is. A kamatjövedelmek, osztalékok vagy lakáskiadás viszont kimaradnak.
A hivatalos leírás szerint új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni, lehetőleg az ONYA-ban. Ha valaki a munkáltatón keresztül kéri, akkor már az októberi bérben (amit november elején kap meg) meg is jelenik a kedvezmény. Szóval elvileg novemberben már több pénz lesz a számlámon!
Ahogy lenni szokott, a közösségi médiában napok óta megy a vita. Végigpörgettem a kommenteket a témában, és ezek maradtak meg bennem:
És persze a szkeptikusok sem maradtak el:
Na, ez a tipikus szülői kommentfal: félig lelkesedés, félig bizalmatlanság, közte pedig a nagy szülői valóság. Szerintem azonban most valóban mindenki örül, de még senki nem meri elhinni, hogy tényleg működni fog.
Nosza, fogtam, kockás papírt ragadtam és este kiültem a konyhába, a kisasztalhoz, mert az ilyesmit ott kell csinálni. Kicsit utánaszámoltam a saját helyzetemnek, mi várható. Nálam kijött a matek, mert ha valóban havi 100 ezer forinttal több marad, az évente 1,2 millió forintot jelent.
Mert sok háromgyerekes anya – köztük én is – dolgozik teljes állásban, viszi a háztartást, szervez, nevel, és próbál nem elfelejteni enni. Az én olvasatomban ez a kedvezmény legalább egy kis elismerés. Nem old meg mindent, de segít, és azt üzeni: „látjuk, hogy csinálod.”
Nekem, nekünk ez most sokat jelent. Nem érzem, hogy hirtelen gazdagabb leszek, de ha hónap végén nem kell a bolti pénztárnál számolgatnom, hogy a három adag húsféléből elég lesz-e mégis kettő, már megérte.
Azt olvastam, hogy Magyarországon több mint 80 ezer édesanya lehet jogosult erre a kedvezményre. Ha mindannyian igénybe vesszük, az már érezhető könnyebbség lehet sok családnál – egy kis levegő a hónap végén, vagy egy várva várt hétvégi kirándulás, étterem vagy mozi közösen.
És ha lenne egy kívánságom, az az lenne, hogy egyszer majd legyen olyan támogatás is, ami az anyai idegrendszert mentesíti az „adófizetés” alól.
