Adómentes anyák – egy kis plusz a három gyerek mellé

Háromgyerekes anya vagyok. Ezt már reflexből mondom idegeneknek is, van úgy, hogy a helyzet megkívánja. Itthon leginkább akkor mondogatom és leginkább magamban, amikor próbálom megakadályozni, hogy a legkisebb felmásszon a hűtő tetejére, a középső ne kiabáljon a tesójával, és a legnagyobb – kihasználva a káoszt – ne tűnjön el a telefonjával együtt valahová a kanapé alá. Ilyenkor szoktam azt is mondani magamnak, hogy „ennyi gyereket nevelve bármit túl lehet élni.”

Mostanában viszont egy új mondat jár a fejemben: „adómentes anya leszek.” Október 1-től ugyanis a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával szerzett jövedelmük után.

Nézzük a konkrétumokat: Kinek jár ez a kedvezmény?

A kedvezmény minden három gyermeket nevelő édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult (vagy legalább 12 éven át jogosult volt) családi pótlékra. Vagyis még azok az anyák is kérhetik, akiknek a gyerekei már felnőttek – ha korábban 12 éven át kaptak utánuk családi pótlékot, akkor ők is adómentesek lehetnek.

A legjobb az egészben, hogy ez nemcsak a fizetésre vonatkozik, hanem minden munkával szerzett jövedelemre: vállalkozói kivétre, megbízásos munkára, sőt, az őstermelésre is. A kamatjövedelmek, osztalékok vagy lakáskiadás viszont kimaradnak.

Hogyan kell igényelni?

A hivatalos leírás szerint új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni, lehetőleg az ONYA-ban. Ha valaki a munkáltatón keresztül kéri, akkor már az októberi bérben (amit november elején kap meg) meg is jelenik a kedvezmény. Szóval elvileg novemberben már több pénz lesz a számlámon!

Mit mondanak mások?

Ahogy lenni szokott, a közösségi médiában napok óta megy a vita. Végigpörgettem a kommenteket a témában, és ezek maradtak meg bennem:

„Ez szuper hír, végre egy intézkedés, ami tényleg segíti a családokat, nem csak papíron.”

„Jó lenne, ha az apákra is vonatkozna, mert nálunk én maradtam otthon háromszor, de most ő dolgozik három ember helyett.”

„Ha három gyereket nevelsz, nem az adómentesség a legnagyobb ajándék, hanem ha végre csend van este nyolckor.”

„Én is örülnék, ha a három gyerekem után adómentes lehetnék – ja, csak férfi vagyok.”

És persze a szkeptikusok sem maradtak el:

„Papíron jól hangzik, de az árak mellett ennek semmi hatása nem lesz.”

„Ez csak a dolgozó anyáknak jár. És aki gyesen van vagy otthon maradt a kicsikkel?”

Na, ez a tipikus szülői kommentfal: félig lelkesedés, félig bizalmatlanság, közte pedig a nagy szülői valóság. Szerintem azonban most valóban mindenki örül, de még senki nem meri elhinni, hogy tényleg működni fog.