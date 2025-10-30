Ponyvaregény legendás 5 dolláros turmix receptje – Így készítsd el otthon az ikonikus shaket

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ponyvaregény legendás 5 dolláros turmix receptje

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 12:15
Ha a 90-es évek egyik legemlékezetesebb filmes jelenetére gondolsz, biztos beugrik Mia Wallace és Vincent Vega retró étteremben elfogyasztott 5 dolláros turmixa. Ez az ital mára nemcsak egy egyszerű krémes finomság, hanem igazi kultusz tárgya lett – és a jó hír, hogy most te is elkészítheted otthon a Ponyvaregény kedvencét.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Ha valaha is szeretted volna kipróbálni az 5 dolláros turmixot a Ponyvaregény című filmből, akkor itt az ideje, hogy elkészítsd otthon! Ne félj, egyszerűbb mint gondolnád, de annál hangulatosabb!

Fotó: Wedig and Laxton

A Ponyvaregény híres 5 dolláros turmixának receptje

Quentin Tarantino kultikus Ponyvaregény című filmjének egyik leghíresebb pillanata az, amikor Vincent (John Travolta) – először kóstolja Mia (Uma Turman) turmixát, és szinte elájul, olyan finomnak találja. Ez az apró, mégis emlékezetes jelenet szinte életre keltette az italt, ami azóta is tökéletes választás egy laza filmezéshez vagy egy baráti összejövetelhez. Igazi rajongónak ez a turmix egyszerűen kötelező, ráadásul Ponyvaregény tematikájú bulikon is igazi sztár ital lehet.

Így készül a híres 5 dolláros turmix

Nem kell profi szakácsnak lenned ahhoz, hogy ezt a krémes, vaníliás finomságot otthon is összehozd. A recept egyszerű, és nagyjából öt perc alatt elkészül. Íme, mit kell hozzá beszerezni:

  • 4 gombóc vaníliafagylalt
  • 120 ml tej
  • 250 ml habtejszín
  • 40 g porcukor
  • 1 evőkanál vaníliaaroma
  • Tejszínhab és koktélcseresznye a díszítéshez  
  • (Opcióként 2 uncia bourbon, ha egy kis pluszt szeretnél)
Mia, Uma Turman, 5 dolláros turmix, Ponyvaregény
Mia és a híres 5 dolláros turmix – a Ponyvaregény híres jelenete
Fotó: KPA Honorar & Belege

Így készítsd el

Az elkészítés pofonegyszerű: az összes alapanyagot (kivéve a tejszínhabot és a cseresznyét) egy turmixgépbe teszed, és krémesre turmixolod. Ha túl sűrű, egy kevés tejet adhatsz még hozzá, hogy könnyebben iható legyen. A turmixot poharakba töltöd, a tetejére tejszínhabot nyomsz, és egy-egy koktélcseresznyével koronázod meg. Ha szeretnéd, egy lötty bourbonnal is feldobhatod az ízélményt – a film hangulatához tökéletesen passzol.

A legjobb az egészben, hogy nincs szükség semmilyen különleges felszerelésre vagy ritka alapanyagra, és garantáltan feldobja a napod. Ráadásul tökéletes indok arra, hogy leülj a tévé elé, beindítsd a Ponyvaregényt, és közben kortyolgass egy igazi amerikai klasszikust.

Bors tipp: ha szereted az új ízeket, érdemes kipróbálni a gyümölcsösebb, eperrel turbózott shaket is, ami szintén garantált siker. 

 

Idézd fel a film híres jelenetet az alábbi videóval:

A további cikkek is érdekelhetnek:

 

