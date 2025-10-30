Ponyvaregény legendás 5 dolláros turmix receptje – Így készítsd el otthon az ikonikus shaket

Ha valaha is szeretted volna kipróbálni az 5 dolláros turmixot a Ponyvaregény című filmből, akkor itt az ideje, hogy elkészítsd otthon! Ne félj, egyszerűbb mint gondolnád, de annál hangulatosabb!

Ponyvaregény legendás 5 dolláros turmix receptje – Így készítsd el otthon az ikonikus italát

Fotó: Wedig and Laxton

A Ponyvaregény híres 5 dolláros turmixának receptje

Quentin Tarantino kultikus Ponyvaregény című filmjének egyik leghíresebb pillanata az, amikor Vincent (John Travolta) – először kóstolja Mia (Uma Turman) turmixát, és szinte elájul, olyan finomnak találja. Ez az apró, mégis emlékezetes jelenet szinte életre keltette az italt, ami azóta is tökéletes választás egy laza filmezéshez vagy egy baráti összejövetelhez. Igazi rajongónak ez a turmix egyszerűen kötelező, ráadásul Ponyvaregény tematikájú bulikon is igazi sztár ital lehet.

Így készül a híres 5 dolláros turmix

Nem kell profi szakácsnak lenned ahhoz, hogy ezt a krémes, vaníliás finomságot otthon is összehozd. A recept egyszerű, és nagyjából öt perc alatt elkészül. Íme, mit kell hozzá beszerezni:

4 gombóc vaníliafagylalt

120 ml tej

250 ml habtejszín

40 g porcukor

1 evőkanál vaníliaaroma

Tejszínhab és koktélcseresznye a díszítéshez

(Opcióként 2 uncia bourbon, ha egy kis pluszt szeretnél)

Mia és a híres 5 dolláros turmix – a Ponyvaregény híres jelenete

Fotó: KPA Honorar & Belege

Így készítsd el

Az elkészítés pofonegyszerű: az összes alapanyagot (kivéve a tejszínhabot és a cseresznyét) egy turmixgépbe teszed, és krémesre turmixolod. Ha túl sűrű, egy kevés tejet adhatsz még hozzá, hogy könnyebben iható legyen. A turmixot poharakba töltöd, a tetejére tejszínhabot nyomsz, és egy-egy koktélcseresznyével koronázod meg. Ha szeretnéd, egy lötty bourbonnal is feldobhatod az ízélményt – a film hangulatához tökéletesen passzol.

A legjobb az egészben, hogy nincs szükség semmilyen különleges felszerelésre vagy ritka alapanyagra, és garantáltan feldobja a napod. Ráadásul tökéletes indok arra, hogy leülj a tévé elé, beindítsd a Ponyvaregényt, és közben kortyolgass egy igazi amerikai klasszikust.

Bors tipp: ha szereted az új ízeket, érdemes kipróbálni a gyümölcsösebb, eperrel turbózott shaket is, ami szintén garantált siker.

Idézd fel a film híres jelenetet az alábbi videóval:

