John Travolta legújabb parókáján ámul a világ: újra Danny Zuko bőrébe bújt

Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto

Nagy meglepetés érte a Grease rajongókat péntek este. John Travolta mindenki nagy örömére ismét a legendás karaktereként, Danny Zukóként fellépett a Hollywood Bowl-ban tartott Grease emlékkoncerten. A 71 éves színész még egy szőke parókát is magára húzott, hogy még hitelesebb legyen a külseje. John Travolta a közösségi médiában, az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt a követőivel egy kép és egy, az eseményen készült videó kíséretében:

Ma esete a Hollywood Bowl-ban először megleptem mindenkit a Grease Sing-A-Lon-on és beöltöztem Danny Zukónak. Senki nem tudta. Még a szereplők sem. Köszönöm a nagyszerű estét.

John Travolta a mikrofonhoz lépve elmondta néhány ikonikus mondatát a Grease című filmből, amikor Danny Zuko újra találkozik a kedvesével, Sandy-vel a Rydell Gimnázium első tanítási napján.

Fotó: KGC-11 / Northfoto

Olivia Newton-John sajnos nem vehetett részt ebben

A Grease című filmet 1978-ban mutatták be és azonnal hatalmas sikert aratott. John Travolta és a filmbeli partnere, Olivia Newton-John is Golden Globe-jelölést kapott a tizenéves Danny és Sandy alakításáért. A filmzene, amely több mint 30 millió példányban kelt el, és a Top 40-es rádiós listák élére került, továbbá elnyerte az American Music Award-ot a kedvenc pop/rock album kategóriában. A színésznő Hopelessly Devoted to You című dalát pedig Oscar-díjra jelölték a legjobb eredeti dal kategóriájában. John Travolta és Olivia Newton-John utoljára 2019 decemberében lépett fel Danny és Sandy ikonikus dalaival a Meet n' Grease című rendezvényen a floridai West Palm Beach-en, a Coral Sky Amphitheater-ben. Olivia Newton-John 2022-ben halt meg mellrákban, így ő ebben a mostani meglepetés produkcióban már nem tudott részt venni.