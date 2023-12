Íme a szupertitkos hozzávaló, amitől igazán különleges lesz a húslevesed

Kevés jobb dolgot tudunk elképzelni, mint egy tányér forró, aranyló húsleves. Általában maradunk a klasszikus, nagyiféle receptnél, de néha jólesik új verziókat is kipróbálni - írja a Mindmegette.

Sok magyar kedvence a húsleves

A megszokott zöldfűszer a húslevesben a petrezselyemzöld, de más levelekkel is feldobhatjuk a vasárnapi klasszikust. Ha pikánsabb, borsos-csípős ízvilágra vágysz, elő a rukkolával!

ÜTŐS PÁROS: RUKKOLA ÉS HÚSLEVES

Ha rukkolát teszünk a répa-zöldség-karalábé trió mellé, nemcsak gazdagabb ízvilágú levest kapunk, de egy még színesebb, vitamin- és tápanyagdúsabb fogást is egyben. Az alacsony kalóriatartalmú rukkola ugyanis rostban gazdag, valamint bőségesen tartalmaz A-, C- és K-vitamint. Ezenkívül a rukkola teltségérzetet biztosít, továbbá segíti az emésztést. Ahhoz, hogy jótékony hatásai érvényesüljenek, csak a főzés végén tegyük az ételbe, így élénkzöld színét is megőrzi.

NEM CSAK HÚSLEVESBEN MŰKÖDIK

Más leveseknek is jól áll a rukkola, például a minestronéba is tehetünk belőle egy nagy marékkal. De készíthetünk belőle pesztót, gazdagíthatunk vele bármilyen salátát, adhatjuk zöldturmixhoz, és a paradicsomos ételekhez is tökéletesen passzol. Nem véletlen, hogy sok helyen pizzafeltétként is találkozhatunk vele.

Ezekben a húslevesreceptekben nem fogsz csalódni, ha kedvet kaptál a kísérletezéshez, próbáld ki bármelyiket rukkolával.