Te is szeretsz levest enni? Veszélyre hívták fel a figyelmet a szakértők

Az ősz olyan hirtelenséggel robbant ránk, hogy mi csak kapkodjuk a fejünket. Az előző hétvégén még kánikula volt, és úgy éreztük, menten megsülünk, mostanra pedig olyan hideg, viharos idő köszöntött ránk, hogy már a téli kabát elővételén gondolkodunk. Akárhogy is, az biztos, hogy már jobban esnek a forró ételek és italok. Sok ember kedvence ősszel a leves. Az ősz nagy slágere a sütőtök, amiből szokás levest és mártást is készíteni, de akárt a kávét is ízesíthetjük vele. Ezzel kapcsolatban azonban fontos figyelmeztetést adtak ki a szakértők. A sütőtököt nem könnyű felvágni, és nagyon könnyen okozhatunk komoly sérüléseket magunknak - írja a Mirror. Ha tehát ilyen ínyencséget készítenénk, legyünk nagyon óvatosak és körültekintők, nehogy végül a sürgősségin kössünk ki egy levágott újperccel.