Spa élmény otthon: diófalevél teás fürdő – természetes frissesség és harmónia fillérekből

A diófalevélből készült tea és fürdő évszázadok óta ismert a népi gyógyászatban, és ma is népszerű alternatívát jelent azok számára, akik természetes módon szeretnék ápolni bőrüket és közérzetüket. Így lehet az egyszerű fürdés igazi spa élmény!

Diófalevél, nem csak teát, fürdőt is készíthetsz belőle, igazi spa élmény Fotó: Tatyana Mi / Shutterstock

Diófalevél fürdő, ha otthon is egy spaban éreznéd magad

Mikor gyűjtsd a leveleket?

A diófa levelét június végétől augusztusig érdemes gyűjteni. Ekkor a levelek még élénkzöldek, és nem jelennek meg rajtuk rozsdafoltok.

Mire jó a diólevél?

Otthoni spa fürdő lazító hatása mellett a diófalevél jótékonyan hat a gyulladt, érzékeny bőrre is. Olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek enyhíthetik az ekcéma, pikkelysömör vagy akár egyszerű bőrirritáció tüneteit. Fertőtlenítő tulajdonságainak köszönhetően segít tisztán tartani a bőrt, miközben támogatja a kisebb sebek, horzsolások gyógyulását is.

A diófalevél fürdő emellett mérsékli a túlzott izzadást – különösen a lábakon –, és kellemesen felfrissíti a bőrt. Egy hosszú, fárasztó nap után igazi megkönnyebbülés belemerülni egy ilyen természetes, nyugtató fürdőbe: nemcsak a tested, a lelked is hálás lesz érte.

Így szárítsd ki a leveleket

A diófa leveleket először ki kell szárítani, ez nagyjából 5-10 napot vesz igénybe. A leveleket árnyékos, jól szellőző helyen kell szétterítve szárítani, naponta átforgatva. Fontos, hogy ne érje közvetlen napfény, mert csökkenhet a hatóanyag-tartalma. Akkor jó, ha már törik, nem hajlik. Szárazon papírzacskóban vagy üvegben, hűvös, sötét helyen tárolható akár egy évig is.

Így készítsd el a főzetet

Tegyél fel forrni nagyjából 3 liter vizet, majd dobj bele néhány marék szárított diófalevelet, hagyd állni 20 percig és szűrd le. A diófalevél főzetet add a fürdővizedhez.

Spa élmény otthon

Engedj meg egy kád vizet, gyújts meg pár gyertyát és rakd be a kedvenc relaxációs zenéd. A főzetet add a fürdővizedhez és 20 percig áztasd magad a vízben. Igazi otthoni wellness élményt nyújt.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

