Spa élmény otthon: diófalevél teás fürdő – természetes frissesség és harmónia fillérekből

A diófalevélből készült tea és fürdő évszázadok óta ismert a népi gyógyászatban, és ma is népszerű alternatívát jelent azok számára, akik természetes módon szeretnék ápolni bőrüket és közérzetüket. Így lehet az egyszerű fürdés igazi spa élmény!
A diófa levelét június végétől augusztusig érdemes gyűjteni. Ekkor a levelek még élénkzöldek, és nem jelennek meg rajtuk rozsdafoltok.
Otthoni spa fürdő lazító hatása mellett a diófalevél jótékonyan hat a gyulladt, érzékeny bőrre is. Olyan hatóanyagokat tartalmaz, amelyek enyhíthetik az ekcéma, pikkelysömör vagy akár egyszerű bőrirritáció tüneteit. Fertőtlenítő tulajdonságainak köszönhetően segít tisztán tartani a bőrt, miközben támogatja a kisebb sebek, horzsolások gyógyulását is.
A diófalevél fürdő emellett mérsékli a túlzott izzadást – különösen a lábakon –, és kellemesen felfrissíti a bőrt. Egy hosszú, fárasztó nap után igazi megkönnyebbülés belemerülni egy ilyen természetes, nyugtató fürdőbe: nemcsak a tested, a lelked is hálás lesz érte.
A diófa leveleket először ki kell szárítani, ez nagyjából 5-10 napot vesz igénybe. A leveleket árnyékos, jól szellőző helyen kell szétterítve szárítani, naponta átforgatva. Fontos, hogy ne érje közvetlen napfény, mert csökkenhet a hatóanyag-tartalma. Akkor jó, ha már törik, nem hajlik. Szárazon papírzacskóban vagy üvegben, hűvös, sötét helyen tárolható akár egy évig is.
Tegyél fel forrni nagyjából 3 liter vizet, majd dobj bele néhány marék szárított diófalevelet, hagyd állni 20 percig és szűrd le. A diófalevél főzetet add a fürdővizedhez.
Engedj meg egy kád vizet, gyújts meg pár gyertyát és rakd be a kedvenc relaxációs zenéd. A főzetet add a fürdővizedhez és 20 percig áztasd magad a vízben. Igazi otthoni wellness élményt nyújt.
