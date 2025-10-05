Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kutya a kanapén kanapé tisztítás előtt

Koszos, foltos a kanapéd? Így varázsolhatod tisztává fillérekből

szódabikarbóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 14:15
takarítási tippekszagoktermészetes módszerekkanapéotthon
Furcsa szagot áraszt a dívány, és az egész nappaliban bűz terjeng? Van rá megoldás, és nem is kell drága tisztítószereket vásárolnod. Mutatjuk azokat a házi praktikákat, amelyekkel a kanapé tisztítás egyszerű és olcsó lesz!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A kanapé az egyik legtöbbet igénybe vett berendezési tárgy, hiszen azon ejtőzünk, arról nézzük a tévét, ott ücsörgünk a családdal hétvégente, vagy azon kínáljuk hellyel a vendégeinket, barátainkat. Ha van kutyád vagy macskád, biztosan azok is szívesen alszanak a kanapén. Ezek után nem csoda, hogy idővel foltok jelennek meg a bútoron, amelynek a szövete magába szívja a szagokat. Szerencsére ezt az apró kellemetlenséget természetes módszerekkel is megszüntetheted, fillérekből elvégezve a kanapé tisztítást. Elég csak a konyhádban körülnézned.

Kanapé tisztítás házilag
A kanapé tisztítás egyszerű, házi módszerekkel is hatékony lehet.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Kanapé tisztítása házilag

Először szabadítsd meg a kosztól

A tisztítás első lépése mindig a szemmel látható szennyeződések eltávolítása. Egy tiszta, száraz ronggyal töröld át a felületet, majd a résekből is söpörd ki a morzsákat. Tedd fel a porszívódra a résszívó fejet, ezzel a nehezen elérhető helyekre is elérsz. A makacs, rászáradt foltokat egy erősebb sörtéjű kefével lazíthatod fel, így a következő lépések is hatékonyabbak lesznek.

Szódabikarbónával a szagok ellen

A kanapé hajlamos magába szívni a szagokat. Az ételszag, a háziállatok szaga, a dohányfüst, vagy egy kiborult pohár ital mind nyomot hagyhat a bútoron. A legegyszerűbb szagtalanító a szódabikarbóna. Szórd be vele az egész felületet, hagyd legalább húsz percig hatni, majd porszívózd ki. Ha a kellemetlen szag továbbra is megmarad, vess be egy kézi gőztisztítót, amely fertőtlenítő hatással bír. Ez a trükk nem elfedi, hanem tényleg semlegesíti a szagokat, olcsón és hatékonyan.

Makacs foltokra szuper házi keverék

A kanapéra ömlött vörösbor vagy kávé elsőre kétségbeejtőnek tűnhet, de egy egyszerű házi oldat csodákat művel.

Hozzávalók:

  • 1 teáskanál mosogatószer
  • 1 teáskanál ecet
  • 1 teáskanál szódabikarbóna
  • kevés meleg víz

A hozzávalók összekeverése után az oldat fel fog habzani. Ezt a habot kend közvetlenül a foltra, hagyd rajta körülbelül tíz percig, majd töröld át tiszta ronggyal. A legtöbb szennyeződés ennyi idő alatt eltűnik. A módszer szőnyegen is beválik, de először mindig csinálj próbatisztítást egy kevésbé látható részen.

Ha a tisztítás már kevés

Idővel annyira elhasználódhat a kanapé huzata, hogy semmilyen trükk nem hozza vissza az eredeti állapotát. Ilyenkor több lehetőség közül választhatsz:

  • új huzatot vagy takarót tehetsz rá;
  • teljesen újrakárpitoztathatod;
  • vagy rendszeresen felfrissíted házi praktikákkal, amíg szükségét érzed.

A legfontosabb, hogy ne halogasd a tisztítást, mert a friss foltokat mindig könnyebb eltávolítani, mint a hónapokkal korábban beivódott szennyeződéseket.

5 mód, ahogy sose tisztítsd a kanapét

  • Ne használj túl sok vizet, mert a szövet átázik, a töltet pedig penészedhet.
  • Kerüld a színes rongyokat, mert a festék átüthet és foltot hagyhat.
  • Ne dörzsöld erősen a foltot, mert ezzel csak mélyebbre dolgozod a szennyeződést.
  • Ne hagyd sokáig a szódabikarbónát nedves folton, mert a por összetapadhat, és nehezebb lesz eltávolítani.
  • Ne halogasd a tisztítást; minél tovább vársz, annál makacsabb lesz a folt és a szag.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu