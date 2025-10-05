Koszos, foltos a kanapéd? Így varázsolhatod tisztává fillérekből

A kanapé az egyik legtöbbet igénybe vett berendezési tárgy, hiszen azon ejtőzünk, arról nézzük a tévét, ott ücsörgünk a családdal hétvégente, vagy azon kínáljuk hellyel a vendégeinket, barátainkat. Ha van kutyád vagy macskád, biztosan azok is szívesen alszanak a kanapén. Ezek után nem csoda, hogy idővel foltok jelennek meg a bútoron, amelynek a szövete magába szívja a szagokat. Szerencsére ezt az apró kellemetlenséget természetes módszerekkel is megszüntetheted, fillérekből elvégezve a kanapé tisztítást. Elég csak a konyhádban körülnézned.

A kanapé tisztítás egyszerű, házi módszerekkel is hatékony lehet.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Kanapé tisztítása házilag

Először szabadítsd meg a kosztól

A tisztítás első lépése mindig a szemmel látható szennyeződések eltávolítása. Egy tiszta, száraz ronggyal töröld át a felületet, majd a résekből is söpörd ki a morzsákat. Tedd fel a porszívódra a résszívó fejet, ezzel a nehezen elérhető helyekre is elérsz. A makacs, rászáradt foltokat egy erősebb sörtéjű kefével lazíthatod fel, így a következő lépések is hatékonyabbak lesznek.

Szódabikarbónával a szagok ellen

A kanapé hajlamos magába szívni a szagokat. Az ételszag, a háziállatok szaga, a dohányfüst, vagy egy kiborult pohár ital mind nyomot hagyhat a bútoron. A legegyszerűbb szagtalanító a szódabikarbóna. Szórd be vele az egész felületet, hagyd legalább húsz percig hatni, majd porszívózd ki. Ha a kellemetlen szag továbbra is megmarad, vess be egy kézi gőztisztítót, amely fertőtlenítő hatással bír. Ez a trükk nem elfedi, hanem tényleg semlegesíti a szagokat, olcsón és hatékonyan.

Makacs foltokra szuper házi keverék

A kanapéra ömlött vörösbor vagy kávé elsőre kétségbeejtőnek tűnhet, de egy egyszerű házi oldat csodákat művel.

Hozzávalók:

1 teáskanál mosogatószer

1 teáskanál ecet

1 teáskanál szódabikarbóna

kevés meleg víz

A hozzávalók összekeverése után az oldat fel fog habzani. Ezt a habot kend közvetlenül a foltra, hagyd rajta körülbelül tíz percig, majd töröld át tiszta ronggyal. A legtöbb szennyeződés ennyi idő alatt eltűnik. A módszer szőnyegen is beválik, de először mindig csinálj próbatisztítást egy kevésbé látható részen.