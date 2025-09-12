3 spórolós tipp az őszi nagytakarításhoz

Az őszi nagytakarításra nem mindenki szánja rá magát. Pedig érdemes lenne ebben a szezonban is rendet tenni otthonunkban. Gondolj csak bele: amikor hirtelen lehűl a levegő, és végleg elbúcsúzunk a kánikulától, mind kezdünk sokkal több időt eltölteni a lakásunkban, a 4 fal között.

Ezeket a feladatokat mindenképp érdemes elvégezni az őszi nagytakarítás során.

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Egyrészt, ha tudjuk, hogy az elkövetkezendő hónapokban szabadidőnk túlnyomó részét otthon töltjük majd, tanácsos előkészülni erre az időszakra. Egy olyan környezetet teremteni magunknak, ahol nemcsak tisztaság és rend van, de komfortosan is érezzük magunkat; figyelünk a hangulatra és a funkcionalitásra egyaránt.

Másrészt, viszont; az otthoni időtöltéssel sajnos egyenesen arányosan növekszik a kosz, por, rendetlenség is a lakásban. Valószínűleg többet kell majd portalanítani, porszívózni, felmosni, pakolászni, konyhát vagy fürdőszobát takarítani is. Így saját magunknak teszünk egy szívességet azzal, ha ezt az időszakot egy jó alapos őszi nagytakarítással indítjuk, ami után könnyebb lesz fenntartani a rendet és a tisztaságot a kisebb, sűrűbb takarítások alkalmával.

Most hoztunk pár takarítási tippet, amit érdemes elvégezni a szezon kezdetén.

3+1 tipp az őszi nagytakarításhoz

Konyhatakarítás

De nem ám csak úgy ímmel-ámmal! Hiszen ősszel kevesebbet járkálunk el éttermekbe, és elkezdődik a meleg krémlevesek és sütik időszaka, a konyha is jobban igénybe lesz véve. Szóval ne csak a pultokat törölgesd át.

Ess neki a hűtőnek:

pakolj ki mindent, dobd ki a lejárt vagy rég fel nem használt élelmiszereket

töröld át a polcokat, rácsokat, fiókokat, és ne feledkezz meg a gumitömítések megtisztításáról sem

A tűzhely és sütő se maradjon ki:

egy kis citrom és szódabikarbóna melegítés a sütőben jó előkészítés

utána nekiláthatsz a zsíroldásnak és súrolásnak is

Ha van mosogatógéped, azt is érdemes áttörölgetned tisztítószerrel és vízkőoldóval is.

Általában a konyha kitakarításának nekiállni a legnehezebb. Érthető, hiszen ott olyan szennyeződések vannak, amik eltávolítása sokszor tényleg logisztikát, erőt, időt és új megoldásokat kíván. De gondolj arra, mennyivel jobb lesz egy tiszta, rendezett konyhában elkészíteni a kedvenc forrócsokidat vagy sütőtökkrémlevesedet.