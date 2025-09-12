3 spórolós tipp az őszi nagytakarításhoz

Az őszi nagytakarításra nem mindenki szánja rá magát. Pedig érdemes lenne ebben a szezonban is rendet tenni otthonunkban. Gondolj csak bele: amikor hirtelen lehűl a levegő, és végleg elbúcsúzunk a kánikulától, mind kezdünk sokkal több időt eltölteni a lakásunkban, a 4 fal között.
Egyrészt, ha tudjuk, hogy az elkövetkezendő hónapokban szabadidőnk túlnyomó részét otthon töltjük majd, tanácsos előkészülni erre az időszakra. Egy olyan környezetet teremteni magunknak, ahol nemcsak tisztaság és rend van, de komfortosan is érezzük magunkat; figyelünk a hangulatra és a funkcionalitásra egyaránt.
Másrészt, viszont; az otthoni időtöltéssel sajnos egyenesen arányosan növekszik a kosz, por, rendetlenség is a lakásban. Valószínűleg többet kell majd portalanítani, porszívózni, felmosni, pakolászni, konyhát vagy fürdőszobát takarítani is. Így saját magunknak teszünk egy szívességet azzal, ha ezt az időszakot egy jó alapos őszi nagytakarítással indítjuk, ami után könnyebb lesz fenntartani a rendet és a tisztaságot a kisebb, sűrűbb takarítások alkalmával.
Most hoztunk pár takarítási tippet, amit érdemes elvégezni a szezon kezdetén.
De nem ám csak úgy ímmel-ámmal! Hiszen ősszel kevesebbet járkálunk el éttermekbe, és elkezdődik a meleg krémlevesek és sütik időszaka, a konyha is jobban igénybe lesz véve. Szóval ne csak a pultokat törölgesd át.
Ha van mosogatógéped, azt is érdemes áttörölgetned tisztítószerrel és vízkőoldóval is.
Általában a konyha kitakarításának nekiállni a legnehezebb. Érthető, hiszen ott olyan szennyeződések vannak, amik eltávolítása sokszor tényleg logisztikát, erőt, időt és új megoldásokat kíván. De gondolj arra, mennyivel jobb lesz egy tiszta, rendezett konyhában elkészíteni a kedvenc forrócsokidat vagy sütőtökkrémlevesedet.
Mikor csökken a hőmérséklet, csukódnak az ablakok, és ezzel sokkal több por ragad meg a szobákban, mint eddig. Szóval, ha szeretnéd, hogy a nyálkahártyád és a kényelmed se bánja, itt az ideje egy nagy mosás-portalanítás programnak is.
A rengeteg nyáron használt sportcuccot, strandfelszerelést, grillt stb. az őszi nagytakarításkor érdemes egy zárt dobozba, spájzba vagy tárolóba elpakolni, hogy az őszi, téli időszakban ne porosodjanak, de ne is legyenek útban. Ez a kulcs a rend fenntartásához. Ráadásul tavasszal sokkal egyszerűbb lesz újra elővenni őket.
Bors tipp:
Szánj egy pár percet a radiátorokra és szellőzőnyílásokra is. Rengeteg lerakódott port fogsz találni rajtuk, ami rontja a fűtőrendszer hatékonyságát. Így nemcsak a koszt, de a rezsiszámla összegét is csökkentheted vele.
Sütőtakarító tipp:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.